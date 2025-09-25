32MP सेल्फी कैमरे वाला टैबलेट, इसमें 9200mAh बैटरी और 16GB तक रैम, इतनी है कीमत xiaomi pad 8 and xiaomi pad 8 pro tablet launched check price and details, Gadgets Hindi News - Hindustan
32MP सेल्फी कैमरे वाला टैबलेट, इसमें 9200mAh बैटरी और 16GB तक रैम, इतनी है कीमत

शाओमी ने Xiaomi 17 Series स्मार्टफोन के साथ दो नए टैबलेट Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Pad 8 Pro को भी चीन में लॉन्च किया है। ये नए टैबलेट पिछले साल लॉन्च हुए शाओमी पैड 7 लाइनअप का अपग्रेड हैं और स्नैपड्रैगन चिपसेट से लैस हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 09:10 PM
शाओमी ने Xiaomi 17 Series स्मार्टफोन के साथ दो नए टैबलेट Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Pad 8 Pro को भी चीन में लॉन्च किया है। ये नए टैबलेट पिछले साल लॉन्च हुए शाओमी पैड 7 लाइनअप का अपग्रेड हैं और स्नैपड्रैगन चिपसेट से लैस हैं। इनमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3.2K रिजॉल्यूशन वाली 11.2 इंच की स्क्रीन है। ये टैबलेट एंड्रॉयड 16 पर आधारित हाइपरओएस 3 इंटरफेस के साथ आते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर पर चलता है, जबकि Xiaomi Pad 8 Pro वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दिया गया है। दोनों टैबलेट में 9200mAh की बैटरी है जो 67W तक चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी ने इन्हें ढेर सारे वेरिएंट में लॉन्च किया है। देखें सभी कीमत कीमत और खासियत...

इतनी है अलग-अलग वेरिएंट की कीमत

Xiaomi Pad 8 Pro की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 2,999 युआन (लगभग 37,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 3,099 युआन (लगभग 38,000 रुपये), 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 3,399 युआन (लगभग 42,700 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 3,699 युआन (लगभग 46,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 3,899 युआन (लगभग 48,000 रुपये) है।

Xiaomi Pad 8 Pro के सॉफ्ट लाइट एडिशन के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 3,599 युआन (लगभग 44,600 रुपये) है। इसके 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 3,899 युआन (लगभग 48,600 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 4,099 युआन (लगभग 51,600 रुपये) है।

वहीं, Xiaomi Pad 8 के 8GB+128GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 2,199 युआन (करीब 27,500 रुपये) है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,699 युआन (करीब 27,700 रुपये) और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,799 युआन (करीब 30,600 रुपये) है। Xiaomi Pad 8 के सॉफ्ट लाइट एडिशन की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 2,699 युआन (करीब 33,500 रुपये) और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 2,999 युआन (लगभग 37,000 रुपये) है।

Xiaomi Pad 8 Pro की खासियत

शाओमी पैड 8 प्रो हाइपरओएस 3 पर चलता है और इसमें 11.2 इंच की 3.2K (2136x3200 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाली एलसीडी स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक है। डिस्प्ले 800 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस प्रदान करने का दावा करती है और इसे लो ब्लू लाइट एमिशन के लिए TUV रीनलैंड सर्टिफिकेशन मिला है। नया टैबलेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट पर चलता है, जो एड्रेनो जीपीयू, 16GB तक रैम और 512GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

शाओमी पैड 8 प्रो में 9200mAh की बैटरी है, जो 67W चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसका डाइमेंशन 251.22x173.42x5.75 एमएम और वजन 485 ग्राम है। इसमें में 5G, ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले क्वाड स्पीकर हैं।

Xiaomi Pad 8 की खासियत

शाओमी पैड 8 का डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर प्रो वर्जन जैसा ही है, लेकिन यह स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट पर चलता है, जिसे 12GB तक रैम और 256GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इसमें 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स प्रो मॉडल जैसे ही हैं, और इसमें 9200mAh की बैटरी भी है, हालांकि चार्जिंग 45W तक सीमित है, जबकि प्रो में तेज चार्जिंग है।

