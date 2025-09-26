Amazon Sale: ₹7000 सस्ता मिल रहा Xiaomi Pad 7, सबसे कम कीमत में लें ये मॉडल xiaomi pad 7 price drops to rs 20999 in amazon sale check lowest price tab deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़xiaomi pad 7 price drops to rs 20999 in amazon sale check lowest price tab deals

Amazon Sale: ₹7000 सस्ता मिल रहा Xiaomi Pad 7, सबसे कम कीमत में लें ये मॉडल

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में स्मार्टफोन, टीवी समेत अन्य प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स की बारिश हो रही है। अगर आप सेल में Tablet खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए कई बेहतरीन डील्स हैं। देखें अमेजन सेल की बेस्ट डील्स

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 01:39 PM
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में स्मार्टफोन, टीवी समेत अन्य प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स की बारिश हो रही है। अगर आप सेल में Tablet खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए कई बेहतरीन डील्स हैं। सेल में शाओमी का एक पॉपुलर टैबलेट मॉडल अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 7,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इसके अलावा अन्य ब्रांड्स के टैब भी सेल में अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें डील की पूरी डिटेल

Amazon Sale: ₹7000 सस्ता मिल रहा Xiaomi Pad 7, सबसे कम कीमत में लें ये मॉडल

लॉन्च से 7,000 रुपये कम में Xiaomi Pad 7

27,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ शाओमी का यह टैबलेट, अमेजन सेल में बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अमेजन सेल में यह 20,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। हालांकि, इसमें फ्लैट डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर भी शामिल है। यह टैब 11.2 इंच 3.2K एलसीडी डिस्प्ले, डोल्बी एटमॉस के साथ क्वाड स्पीकर सिस्टम, AI फीचर्स (जैसे कि एआई राइटिंग, एआई लाइव सबटाइटल्स), स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 चिपसेट, 13 मेगापिक्सेल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा के साथ आता है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8850mAh बैटरी है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये थी। इसे ग्रीन, पर्पल और ग्रीन कलर्स में खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Samsung लाया 6999 रुपये का नया स्मार्टफोन, 6 साल तक मिलेंगे अपडेट, 50MP कैमरा भी

अमेजन सेल में सबसे कम कीमत में मिल रहे इतने सारे मॉडल

अमेजन सेल की ब्लॉकबस्टर टैबलेट डील्स

