Amazon Sale: ₹7000 सस्ता मिल रहा Xiaomi Pad 7, सबसे कम कीमत में लें ये मॉडल

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में स्मार्टफोन, टीवी समेत अन्य प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स की बारिश हो रही है। अगर आप सेल में Tablet खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए कई बेहतरीन डील्स हैं। सेल में शाओमी का एक पॉपुलर टैबलेट मॉडल अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 7,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इसके अलावा अन्य ब्रांड्स के टैब भी सेल में अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें डील की पूरी डिटेल

लॉन्च से 7,000 रुपये कम में Xiaomi Pad 7

27,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ शाओमी का यह टैबलेट, अमेजन सेल में बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अमेजन सेल में यह 20,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। हालांकि, इसमें फ्लैट डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर भी शामिल है। यह टैब 11.2 इंच 3.2K एलसीडी डिस्प्ले, डोल्बी एटमॉस के साथ क्वाड स्पीकर सिस्टम, AI फीचर्स (जैसे कि एआई राइटिंग, एआई लाइव सबटाइटल्स), स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 चिपसेट, 13 मेगापिक्सेल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा के साथ आता है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8850mAh बैटरी है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये थी। इसे ग्रीन, पर्पल और ग्रीन कलर्स में खरीदा जा सकता है।