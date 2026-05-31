15 सेकंड में कमरा Cool करेगा यह AC, फर्श पर रखकर चला सकेंगे; दीवार पर टांगने का झंझट खत्म

अब दीवार पर AC टांगने का झंझट खत्म। शाओमी एक ऐसा एसी लेकर आया है, जिसे फर्श पर रखकर ठंडी हवा का आनंद लिया जा सकता है। Xiaomi ने एक नया, हाई-कैपिसिटी वाला क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट लॉन्च किया है, जिसका नाम Mijia Powerful Wind Floor-Standing Air Conditioner Ultra 3HP है।

अब AC दीवार पर टांगने का झंझट खत्म। शाओमी एक ऐसा एसी लेकर आया है, जिसे फ्लोर पर रखकर यूज कर सकते हैं। दरअसल, Xiaomi ने चीन में एक नया, हाई-कैपिसिटी वाला क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट लॉन्च किया है, जिसका नाम Mijia Powerful Wind Floor-Standing Air Conditioner Ultra 3HP है। इसकी कीमत 5,999 युआन ($886 यानी करीब 84 हजार रुपये) है। यह एसी शाओमी के स्टैंडर्ड रिटेल चैनलों और बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। क्या है इसमें खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

3-हॉर्सपावर का पावरफुल सिस्टम गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार Mijia की यह नई यूनिट 3-हॉर्सपावर का सिस्टम है, जिसे खास तौर पर बड़े लिविंग रूम और ओपन फ्लोर प्लान के लिए बनाया गया है। इसके अंदर 25.1 सीसी का डुअल-सिलेंडर कंप्रेसर लगा है। शाओमी का कहना है कि इसके स्टैंडर्ड कॉन्फिगरेशन के मुकाबले इसका डिस्प्लेसमेंट 19% ज्यादा है। इसके साथ डुअल-रो प्योर-कॉपर इवैपोरेटर और कंडेंसर भी लगे हैं, जिनका कुल हीट-एक्सचेंज सरफेस एरिया भी बढ़ाया गया है।

15 सेकंड में करेगा कूल आउटपुट के मामले में, इस एयर कंडीशनर की अधिकतम कूलिंग कैपेसिटी 11,000W और हीटिंग कैपेसिटी 16,000W है। शाओमी का दावा है कि जब इस यूनिट के 140Hz हाई-फ्रीक्वेंसी मोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह 15 सेकंड में किसी जगह को ठंडा करना शुरू कर सकता है और 30 सेकंड में गर्मी दे सकता है।

16 मीटर दूर तक हवा फेंक सकता है हवा को फैलाने के लिए, इसमें डुअल साइन-वेव मोटर दी गई है, जो प्रति घंटे 1,800 क्यूबिक मीटर एयरफ्लो जनरेट करती है। इसमें 115-डिग्री का वाइड-एंगल स्वीप है और यह हवा को 16 मीटर दूर तक फेंक सकता है। शाओमी ने इसमें डायरेक्शनल सेटिंग्स भी दी हैं, जैसे कि 'स्काई कर्टेन विंड' (Sky Curtain Wind), जो ठंडी हवा को छत की ओर भेजती है और 'कार्पेट विंड' (Carpet Wind), जो गर्म हवा को फर्श की ओर भेजती है, ताकि हवा का सीधा झोंका न लगे।

बिजली भी बचाएगा ज्यादा आउटपुट होने के बावजूद, इस एयर कंडीशनर की Annual Performance Factor (APF) रेटिंग 4.90 है, जो चीन के Super Level 1 एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को पूरा करती है। शाओमी का अनुमान है कि इसके इन-बिल्ट एनर्जी-सेविंग एल्गोरिदम हर साल बिजली की खपत को लगभग 660kWh तक कम कर सकते हैं।

इस यूनिट को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है; इसका ऑपरेटिंग रेंज -35°C से 65°C तक फैला हुआ है, जिससे यह कड़ाके की ठंड या भीषण गर्मी की लहरों के दौरान भी स्टेबल परफॉर्मेंल बनाए रखती है।

बोलने भर से काम करेगा शाओमी के किसी भी मॉडर्न अप्लायंसेस की तरह, Ultra 3HP भी कंपनी के स्मार्ट होम इकोसिस्टम के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट होता है। यह HyperOS Connect पर चलता है, जिससे 'व्हीकल-टू-होम' ऑटोमेशन और Xiao AI असिस्टेंट के जरिए वॉयस कंट्रोल की सुविधा मिलती है। इसमें एक ऑनबोर्ड AI मॉड्यूल भी है जो रियल-टाइम में तापमान और एयरफ्लो को एडजस्ट करता है, जबकि क्लाउड कनेक्टिविटी की मदद से पूरे OTA अपडेट मिलते हैं और रिमोट डायग्नोस्टिक्स के जरिए यूजर्स को गंदे फिल्टर या रेफ्रिजरेंट के कम होने पर अपने-आप अलर्ट मिल जाता है।