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साफ हवा के लिए हो जाएं तैयार! Xiaomi ला रहा है दो नए एयर प्यूरीफायर; लॉन्च डेट का खुलासा

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Xiaomi भारत में 25 अगस्त को Mijia Air Purifier 6 और Smart Air Purifier 4 Compact लॉन्च करने जा रही है। दोनों एयर प्यूरीफायर में बेहतर एयर फिल्ट्रेशन, स्मार्ट कंट्रोल और रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। 

Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Air Purifier 4 Compact
Xiaomi के नए डिवाइसेज 25 अगस्त को भारत में लॉन्च होंगे।

Xiaomi भारत में अपने स्मार्ट होम पोर्टफोलियो का विस्तार करने जा रही है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसके नए Mijia Air Purifier 6 और Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact भारत में 25 अगस्त को लॉन्च होंगे। ये दोनों कंपनी के नए Mijia सब-ब्रांड के तहत भारत में आने वाले पहले प्रोडक्ट होंगे। Xiaomi ने पिछले महीने ही भारत में Mijia को स्मार्ट होम और घरेलू उपकरणों पर फोकस करने वाले सब-ब्रांड के तौर पर पेश किया था। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।

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Xiaomi ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कन्फर्म किया है कि Mijia Air Purifier 6 और Air Purifier 4 Compact को भारत में 25 अगस्त, 2026 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने फिलहाल इनकी भारतीय में कीमत और सेल की तारीख की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, दोनों मॉडल ग्लोबल मार्केट में पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए इनके प्रमुख फीचर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है।

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Mijia Air Purifier 6 में मिलेंगे ये फीचर्स

Mijia Air Purifier 6 दोनों में ज्यादा पावरफुल मॉडल है। ग्लोबल वेरिएंट में 420 स्क्वेयर मीटर प्रति घंटे का Particle CADR और 150 स्क्वेयर मीटर प्रति घंटे का Formaldehyde CADR मिलता है। कंपनी के मुताबिक यह करीब 29 से 50 वर्ग मीटर तक की जगह के लिए परफेक्ट है। एयर प्यूरीफायर में PM2.5 और PM1 लेवल डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इसमें UV स्टरलाइजेशन और नेगेटिव आयन फीचर भी मिलता है। इसका डिस्प्ले हवा में मौजूद पार्टिकल कंसंट्रेशन के अलावा तापमान और नमी की जानकारी भी दिखा सकता है। UV और नेगेटिव आयन फीचर का स्टेटस भी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ग्लोबल मॉडल का डायमेंशन 250×250×555mm है और इसका वजन करीब 5.2 किलोग्राम है।

छोटा और कॉम्पैक्ट मॉडल भी होगा लॉन्च

दूसरा मॉडल Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact है, जिसे छोटे कमरों और सीमित जगह के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 230 घन मीटर प्रति घंटे का Particle CADR मिलता है और इसकी प्रभावी कवरेज 16 से 27 वर्ग मीटर बताई गई है। इसमें 3-in-1 फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है। Xiaomi का दावा है कि इसका फिल्टर 0.3 माइक्रोन तक के 99.97 प्रतिशत पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकता है। यह धूल, धुआं और पराग जैसे प्रदूषकों को फिल्टर करने में मदद करता है।

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एयर प्यूरीफायर में पार्टिकुलेट मैटर सेंसर भी है, जो कमरे की हवा की गुणवत्ता को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। इसके आधार पर डिवाइस अपने प्यूरिफिकेशन स्पीड को ऑटोमैटिक तरीके से एडजस्ट कर सकता है। रात में इस्तेमाल के लिए इसमें Sleep Mode दिया गया है। Xiaomi के मुताबिक इस मोड में शोर का स्तर 20dB तक कम हो सकता है। डिवाइस को Xiaomi Home ऐप से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें टाइमर, एयर-क्वालिटी मॉनिटरिंग और चाइल्ड लॉक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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