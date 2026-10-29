5 साल बाद कैमबैक कर सकता है यह शाओमी डिवाइस, लॉन्च से पहले डिटेल लीक

शाओमी भारतीय बाजार में Mi Band ला सकती है। खबर है कि कंपनी लगभग पांच साल के गैप के बाद इस कैटेगरी में नए मॉडल जोड़ने की तैयारी रही है। एक टिप्स्टर ने इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि, अभी यह डिटेल सामने नहीं आई है कि कौन सा मॉडल आएगा और कब आएगा।

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एक समय था जब फिटनेस बैंड का काफी क्रेज था और लोगों अपने सेहत को ट्रैक करने लिए इसे कलाई पर पहने रखते थे। ऐसा लग रहा है कि शाओमी अपनी फिटनेस बैंड कैटेगरी में फिर से नए मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि लगभग पांच साल बाद भारत में शाओमी Mi बैंड लाइनअप की वापसी हो सकती है। शाओमी ने 2021 में भारतीय बाजार में अपना Mi Band 6 लॉन्च किया था, और तब से इसके किसी भी अपग्रेड मॉडल को देश में पेश नहीं किया गया है। अगर आप भी नया फिटनेस बैंड खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। एक लीक रिपोर्ट से पता चला है कि शाओमी अपने फिटनेस बैंड लाइनअप को भारत में वापस लाने की योजना बना सकता है, हालांकि, अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई लीक रिपोर्ट पर

रिपोर्ट के अनुसार, अपकमिंग Xiaomi Mi Band को कंपनी नवंबर या फिर दिसंबर में लॉन्च कर सकती है।

भारत में वापसी कर रहे हैं Xiaomi Mi Band (लीक के अनुसार) टिप्स्टर योगेश बरार द्वारा शेयर की गई नई जानकारी के अनुसार, शाओमी भारतीय बाजार में Mi Band ला सकती है। हालांकि, टिप्स्टर ने यह नहीं बताया है कि कौन सा मॉडल आएगा और न ही लॉन्च की कोई सटीक समय-सीमा बताई है।

टिप्स्टर ने अपने पोस्ट में लोगों से एक सवाल भी पूछा है कि 'क्या आप 2026 में Mi Band खरीदेंगे?'। इससे यह हिंट भी मिलता है कि शाओमी का अपकमिंग फिटनेस बैंड इस साल के अंत से पहले लॉन्च किया जा सकता है। अक्टूबर खत्म होने वाला है, ऐसे में 2026 में इसे पेश करने के लिए कंपनी के पास नवंबर और दिसंबर के महीने ही बचते हैं। अब देखते ही कंपनी क्या फैसला लेती है।

अगर शाओमी वाकई में भारत में कोई डिवाइस लॉन्च करती है, तो संभावित मॉडल में Xiaomi Band 11 और Xiaomi Band 11 Active शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में 'Xiaomi 18 Pro' स्मार्टफोन के साथ इसके आने की संभावना है, हालांकि उस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट भी अभी तय नहीं हुई है।

अगर यह नई खबर सही निकली, तो यह लगभग पांच साल के गैप के बाद भारतीय बाजार में Mi Band सीरीज की वापसी होगी। हालांकि, लोगों को सलाह दी जाता ही कि जब तक कंपनी खुद इस बारे में कोई जानकारी न दे दे, तब तक इस डिटेल पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है।

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