डॉल्बी साउंड, सबसे चमकदार डिस्प्ले, AI फीचर्स के साथ Xiaomi ने लॉन्च किए 55, 65, 75 इंच के जोरदार Smart TV
Xiaomi ने अपनी S Pro Mini LED 2026 टीवी सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन साइज में टीवी को पेश किया है जो क्वांटम डॉट, 1700 निट्स ब्राइटनेस, HDR और शानदार ऑडियो सपोर्ट फीचर्स से लैस हैं।
टीवी टेक्नोलॉजी में Mini LED की मांग को देखते हुए Xiaomi ने अपनी लेटेस्ट S Pro Mini LED Series 2026 को ग्लोबली पेश किया है। कंपनी ने टीवी को 55, 65 और 75 इंच के साइज में लॉन्च किया है। इस नई लाइनअप में Xiaomi ने Quantum Dot + Mini LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, जिससे गहरे blacks, बढ़िया कलर्स और शानदार हाईलाइट्स मिलते हैं। यह टीवी HDR10+, Dolby Vision और Filmmaker Mode सपोर्ट करते हैं। S Pro सीरीज का एक बड़ा आकर्षण है इसकी 1700 निट्स पीक ब्राइटनेस और हाइब्रिड ग्लेयर-रिड्यूसिंग पैनल। गेमर्स के लिए यह टीवी 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, जिससे रेसिंग और एक्शन गेम्स स्मूद रूप से चलते हैं।
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 स्मार्ट टीवी की कीमत
Xiaomi ने अपनी S Pro Mini LED 2026 सीरीज को ग्लोबली पेश किया है। इन 55", 65", 75" वेरिएंट्स की कीमतें इस प्रकार हैं:
- 55" मॉडल की कीमत €699 (लगभग ₹72,800) है
- 65" मॉडल €899 (लगभग ₹93,700)
- 75" मॉडल €1,099 (लगभग ₹1,14,500)
भारत में इनकी कीमत अलग हो सकती है।
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 के फीचर्स
Xiaomi TV S Pro Mini LED सीरीज में Mini LED + Quantum Dot तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 704 बैकलाइट ज़ोन दिए गए हैं जो गहरे ब्लैक्स और कॉन्ट्रास्ट प्रदान करते हैं। इस टीवी की पीक ब्राइटनेस 1700 निट्स है, जिससे रोशनी वाले कमरे में भी स्क्रीन क्लियर और शार्प दिखती है।
यह टीवी 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और खास गेम मोड में इसे 288Hz तक बढ़ाया जा सकता है। S Pro Mini LED टीवी HDR10+, Dolby Vision और Filmmaker Mode सपोर्ट करता है। ऑडियो के लिए इसमें 2×15W स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा Dolby Atmos और Harman AudioEFX ट्यूनिंग का सपोर्ट है, जिससे साउंड क्वालिटी और इमर्सिव हो जाती है।
यह Google TV प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें 3GB RAM और 32GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें HDMI 2.1 पोर्ट्स (eARC, VRR, ALLM सपोर्ट), 2×USB, Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 दिया गया है। इससे यूज़र गेमिंग कंसोल, साउंडबार और अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।