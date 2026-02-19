75 इंच का सबसे बड़ा QLED TV लाया शाओमी, घर में मिलेगा थिएटर का मजा; ₹999 में करें बुक
शाओमी इंडिया ने आज Xiaomi QLED TV X Pro 75 को लॉन्च किया है, जो बड़ी स्क्रीन वाले होम एंटरटेनमेंट के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करता है। Xiaomi X Pro QLED 75 कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा QLED टीवी है। देखें कीमत और लॉन्च ऑफर की डिटेल
घर में सिनेमा हॉल या फिर स्टेडियम का मजा लेने के लिए बड़ा स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो शाओमी का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। शाओमी इंडिया ने आज Xiaomi QLED TV X Pro 75 को लॉन्च किया है, जो बड़ी स्क्रीन वाले होम एंटरटेनमेंट के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करता है। घर पर कंटेंट देखने का अनुभव बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया, Xiaomi X Pro QLED 75 कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा QLED टीवी है, जो मूवी देखते समय थिएटर और क्रिकेट देखते समय स्टेडियम का फील देगा। कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत, टीवी पर तगड़ा डिस्काउंट भी दे रही है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...
कीमत, ऑफर और पहली सेल की डिटेल
Xiaomi QLED TV X Pro 75 की कीमत ₹69,999 है। लिमिटेड-पीरियड इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत, कस्टमर 5,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट (HDFC या ICICI) पा सकते हैं, जिससे टीवी की प्रभावी कीमत 64,999 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, जो कस्टमर टेलीविजन को प्री-बुक करते हैं, उन्हें 10,999 रुपये की 4 साल की कम्प्लीट वारंटी मुफ्त मिलेगी। बुकिंग अमाउंट 999 रुपये है। Xiaomi QLED TV X Pro 75 की सेल 27 फरवरी 2026 से शुरू होगी।
75 इंच का बड़ा 4K QLED डिस्प्ले
सिनेमा लवर्स के लिए, टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन (3840x2160 पिक्सेल) वाला बड़ा डिस्प्ले है, जो लिविंग रूम में थिएटर जैसा अनुभव देता है। डॉल्बी विजन और HDR10+ के सपोर्ट के साथ, टेलीविजन कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और कलर डेप्थ को बढ़ाकर असली जैसी इमेज देता है। फिल्ममेकर मोड यह सुनिश्चित करता है कि फिल्में ठीक वैसी ही दिखें जैसा डायरेक्टर चाहते हैं, और ओरिजिनल फ्रेम रेट, आस्पेक्ट रेशियो और कलर प्रोफाइल बनाए रखें। इसमें 97.76% तक स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो वाला लगभग बेजल-लेस डिजाइन भी है।
स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए, Xiaomi QLED TV X Pro 75 को तेज एक्शन के साथ चलने के लिए डिजाइन किया गया है। DLG 120Hz सपोर्ट मोशन क्लैरिटी को बढ़ाता है, जबकि MEMC टेक्नोलॉजी तेजी से ट्रांजिशन के दौरान धुंधलापन कम करती है, जिससे यह लाइव क्रिकेट मैच, फुटबॉल गेम और रेसिंग सीक्वेंस के लिए आइडियल बन जाता है। ऑटो लो लेटेंसी मोड (ALLM) कंसोल से कनेक्ट होने पर रिस्पॉन्सिव गेमप्ले सुनिश्चित करता है, जिससे यूजर बिना परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज किए सिनेमैटिक व्यूइंग और कॉम्पिटिटिव गेमिंग के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं।
दमदार साउंड वाला स्पीकर सेटअप
दमदार साउंड के लिए, टीवी में दो पावरफुल 34W बॉक्स स्पीकर सिस्टम हैं, जिन्हें डॉल्बी ऑडियो, DTS X, और DTS वर्चुअल: X टेक्नोलॉजी से बेहतर बनाया गया है। इंटीग्रेटेड शाओमी साउंड ट्यूनिंग कंटेंट टाइप के आधार पर ऑडियो बैलेंस, वोकल क्लैरिटी और बेस रिस्पॉन्स को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स कमेंट्री, सिनेमैटिक स्कोर और रोजाना के टेलीविजन प्रोग्राम एक जैसे रिचनेस के साथ रिप्रोड्यूस हों। Dolby Atmos पासथ्रू के लिए eARC सपोर्ट के साथ, यूजर्स कम्पैटिबल साउंडबार या होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करके अपने साउंड को और बढ़ा सकते हैं ताकि एक शानदार सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिल सके।
टीवी के अन्य खास फीचर्स
विजुअल्स और साउंड के अलावा, Xiaomi QLED TV X Pro 75 को रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। लेटेस्ट PatchWall इंटरफेस पर चलने वाला यह टीवी आसान कंटेंट डिस्कवरी, फ्री लाइव टीवी चैनल्स के साथ Xiaomi TV+ का एक्सेस, ऐप्स में यूनिवर्सल सर्च, पैरेंटल कंट्रोल्स के साथ किड्स मोड के साथ आता है। बिल्ट-इन गूगल वॉयस असिस्टेंट हैंड्स-फ्री कंट्रोल देता है, जिससे यूजर्स आसानी से कंटेंट सर्च कर सकते हैं, सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं या कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। AirPlay 2, Google Cast और Miracast के सपोर्ट के साथ कास्टिंग भी आसान है।
32GB स्टोरेज, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट
इस टेलीविजन में क्वाड कोर A55 प्रोसेसर और 32GB इंटरनल स्टोरेज है, ताकि आसानी से मल्टीटास्किंग और ऐप परफॉर्मेंस हो सके। कनेक्टिविटी ऑप्शन में तीन एचडीएमआई पोर्ट (जिसमें एक eARC वाला है), दो यूएसबी 2.0 पोर्ट, ईथरनेट, एवी, ऑप्टिकल, एंटीना और एक ईयरफोन पोर्ट शामिल हैं, साथ ही डिवाइस में डिवाइस से कनेक्टिविटी के लिए डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ सपोर्ट भी है।
