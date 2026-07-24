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Xiaomi, Redmi और Poco के इन डिवाइसेज को मिल रहा है लेटेस्ट अपडेट, लिस्ट में आपका फोन है या नहीं?

By Pranesh Tiwari
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Xiaomi ने कई स्मार्टफोन और डिवाइसेज के लिए July 2026 Security Update रिलीज करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट में सिक्योरिटी कमजोरियों को दूर करने के साथ डिवाइस की सुरक्षा और सिस्टम स्टेबिलिटी को बेहतर किया गया है।

Xiaomi Security Update
Xiaomi Security Update

Xiaomi ने अपने कई स्मार्टफोन और अन्य डिवाइसेज के लिए July 2026 Security Update रोलआउट करना शुरू कर दिया है। नए सिक्योरिटी अपडेट का मकसद डिवाइसेज को लेटेस्ट सुरक्षा खतरों से बचाना और सिस्टम की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। कंपनी अलग-अलग मॉडल्स के लिए अपडेट को कई फेज में रोलआउट कर रही है, इसलिए सभी यूजर्स को यह अपडेट एकसाथ मिलना जरूरी नहीं है। आप लिस्ट में देख सकते हैं कि आपके फोन के लिए भी नया अपडेट आया है नहीं।

July 2026 Security Update में आमतौर पर Android सिस्टम से जुड़े सिक्योरिटी पैच और संभावित कमजोरियों को ठीक किया गया है। इसके अलावा, Xiaomi के कुछ डिवाइसेज को इस अपडेट के साथ सिस्टम स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस में सुधार भी मिल सकता है। हालांकि, अपडेट में मिलने वाले बदलाव डिवाइस मॉडल और रीजन के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। आप नीचे लिस्ट में अपना फोन देख सकते हैं।

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Xiaomi के इन फोन्स को अपडेट

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

POCO के इन फोन्स को अपडेट

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro (Iron Man Edition)

POCO X7

POCO M8 Pro 5G

POCO M8s

POCO M7 4G

POCO M7 Plus

POCO M6

POCO M6 Pro 4G

POCO C Pad

POCO C85 4G

POCO C85x

POCO C81

POCO C75

POCO Pad

POCO Pad M1

POCO Pad X1

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Redmi के इन फोन्स को अपडेट

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi 17 5G

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15A 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi 13X

Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro 5G India

Redmi A3 Pro

Redmi Turbo 5

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 9.7

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE 2

Redmi Pad SE 4G

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi

बता दें, यूजर्स अपने स्मार्टफोन में Settings > About Phone > System Update पर जाकर नए अपडेट का रोलआउट चेक कर सकते हैं। अगर अपडेट दिखाई नहीं दे रहा है तो संभव है कि कंपनी ने अभी आपके रीजन या डिवाइस वेरिएंट के लिए इसे जारी ना किया हो। ऐसे में कुछ समय बाद दोबारा अपडेट चेक किया जा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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