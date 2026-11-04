Xiaomi, Redmi और POCO यूजर्स खुशखबरी, इतने सारे फोन में आ रहा Android 17; लिस्ट

Xiaomi, Redmi और POCO फोन्स को जल्द शाओमी का नया HyperOS 4 अपडेट मिलने जा रहा है। कंपनी ने नए अपडेट को ग्लोबल रिलीज टाइनलाइन का ऐलान कर दिया है। साथ में कंपनी ने एलिजिबल फोन्स और टैबलेट की लिस्ट भी दी है।

Xiaomi HyperOS 4 अपडेट फोन को एंड्रॉयड 17 पर अपग्रेड करता है और अपने साथ कई नए फीचर्स और अपग्रेड लेकर आता है।

अगर आप भी Xiaomi, Redmi या फिर POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। जल्द इन ब्रांड्स के ढेर सारे फोन में नया अपडेट आ रहा है, जिनसे यह एकदम नए जैसे हो जाएंगे। शाओमी ने इस साल अगस्त में अपना लेटेस्ट HyperOS 4 वर्जन पेश किया था। चीन में इसे सबसे पहले शाओमी 18 प्रो और शाओमी 18 प्रो मैक्स के लिए रिलीज किया जा चुका है। चीन में बीटा और स्टेबल वर्जन रोलआउट करने के बाद, अब कंपनी ने HyperOS 4 के ग्लोबल रिलीज शेड्यूल की घोषणा कर दी है। कंपनी का कहना है कि उसने चुनिंदा फोन और टैबलेट के लिए अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट फोन को एंड्रॉयड 17 पर अपग्रेड करता है और अपने साथ कई नए फीचर्स और अपग्रेड लेकर आता है। इसके अलावा, इसमें शाओमी का पहले से बेहतर AI असिस्टेंट भी दिया गया है। शाओमी हाइपरओएस 4 अपडेट अपने साथ एक नया UI डिजाइन भी लेकर आता है, जो ऐप्पल के 'लिक्विड ग्लास' डिजाइन से इंस्पायर्ड लगता है।

किस फोन में कब आएगा HyperOS 4, यहां देखें टाइमलाइन बुधवार को, एक्स पर एक पोस्ट में, कंपनी ने घोषणा की कि उसने चुनिंदा वैश्विक बाजारों में कम्पैटिबल डिवाइस के लिए हाइपरओएस 4 अपडेट के स्टेबल वर्जन को रोलआउट करना शुरू कर दिया है। Xiaomi 17 Ultra अन्य शाओमी 17 सीरीज और शाओमी 15 फोन के साथ इस लेटेस्ट अपडेट को पाने वाले पहले फोन्स में से एक होगा। नवंबर की शुरुआत में पोको F8 प्रो सीरीज, पोको X8 सीरीज, पोको M8 सीरीज और पोको C95 प्रो और C85 के लिए हाइपरओएस 4 भी जारी किया जाएगा।

रेडमी के फोन को भी नवंबर की शुरुआत में एंड्रॉयड 17 फीचर्स के साथ शाओमी हाइपरओएस 4 अपग्रेड मिलेगा। इसमें रेडमी नोट 17 सीरीज, रेडमी नोट 15 सीरीज, रेडमी 17 सीरीज और रेडमी 15 सीरीज शामिल हैं। इसके अलावा, फोन के पहले बैच में शाओमी पैड 8 सीरीज भी शामिल है।

हाइपरओएस 4 स्टेबल अपडेट का दूसरा बैच नवंबर के मध्य से शुरू हो जाएगा। लिस्ट में शाओमी 15T सीरीज, पोको F9 सीरीज, पोको F7 सीरीज और पोको X7 सीरीज शामिल हैं। नवंबर के मध्य में, कंपनी शाओमी पैड 7 सीरीज, रेडमी पैड 2 सीरीज और पोको पैड X1 और M1 के लिए भी अपडेट जारी करेगी।

दिसंबर की शुरुआत से, कंपनी शाओमी मिक्स फ्लिप, शाओमी 14 सीरीज, शाओमी 13 सीरीज,रेडमी नोट 14 सीरीज, रेडमी 15 सीरीज, पोको F6 सीरीज, पोको X8s, पोको X7, पोको X6 प्रो, पोको M8s, पोको M7 और पोको C81 के लिए अपडेट जारी करेगी। टैबलेट की लिस्ट में शाओमी पैड 6S प्रो, पोको पैड C1 और रेडमी पैड 2 सीरीज शामिल हैं।

फीचर्स की बात करें तो, शाओमी हाइपरओएस 4 अपडेट एलिजिबल फोन्स के लिए सॉफ्ट लाइट ग्लास डिजाइन लाता है, जो ऐप्पल के लिक्विड ग्लास यूआई से मिलता जुलता है। यूआई में लॉक स्क्रीन स्टाइलिंग, नोटिफिकेशन स्टैकिंग और होम स्क्रीन फोल्डर रिसाइजिंग ऑप्शन भी हैं।

इसके अलावा, कंपनी का कहना है कि नया अपडेट लगातार 8 घंटे के इस्तेमाल के बाद भी मेमोरी प्रीलोडिंग में 33 प्रतिशत सुधार करता है। कंपनी यह भी दावा कर रही है कि नया अपडेट 10,000 तस्वीरों के स्कैन समय को 90 प्रतिशत तक कम कर देता है। यह शाओमी के नए AI असिस्टेंट, AI स्पीच रिकॉग्निशन, AI वॉयस नोट और शाओमी स्मार्ट हब के साथ भी आता है।

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- POCO X7

- POCO X6 Pro

- POCO M8s 5G

- POCO M7

- POCO C81 Pro

टैबलेट:

- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

- POCO Pad C1

- REDMI Pad 2 9.7

- REDMI Pad 2 9.7 4G

- REDMI Pad 2