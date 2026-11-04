Xiaomi यूजर्स के लिए खुशखबरी! इन फोन्स को मिलेगा Android 17 अपडेट, आ गई लिस्ट
Xiaomi ने Android 17 पर बेस्ड HyperOS 4 का ग्लोबल रोलआउट शेड्यूल रिलीज किया है। अपडेट नवंबर से दिसंबर 2026 के बीच Xiaomi, Redmi और Poco के कई स्मार्टफोन और टैबलेट को मिलेगा।
टेक ब्रैंड Xiaomi ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम HyperOS 4 के ग्लोबल रोलआउट का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। Android 17 पर बेस्ड इस अपडेट को कंपनी नवंबर 2026 से दुनियाभर के चुनिंदा स्मार्टफोन और टैबलेट में रोलआउट करना शुरू कर रही है। इस अपडेट में यूजर्स को नया इंटरफेस, बेहतर परफॉर्मेंस और कई AI फीचर्स मिलने वाले हैं। Xiaomi, Redmi और Poco के कई पुराने स्मार्टफोन भी इस अपडेट की लिस्ट में शामिल हैं।
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कंपनी के मुताबिक, HyperOS 4 का स्टेबल अपडेट तीन फेज में रिलीज किया जाएगा। पहला फेज नवंबर की शुरुआत में शुरू हो गया है। इसमें Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 और Xiaomi 15 सीरीज के चुनिंदा फोन शामिल हैं। इसके अलावा Poco F8 सीरीज, Poco X8 सीरीज, Poco M8 सीरीज और Redmi Note 17 और Note 15 सीरीज के स्मार्टफोन को भी अपडेट मिलेगा। Xiaomi Pad 8 सीरीज के टैबलेट भी पहले फेज में शामिल हैं।
सेकेंड फेज में ये डिवाइस शामिल
दूसरे फेज में मिड-नवंबर से अपडेट जारी किया जाएगा। इस दौरान Xiaomi 15T सीरीज, Poco F9 सीरीज, Poco F7 सीरीज और Poco X7 सीरीज के स्मार्टफोन को HyperOS 4 मिलेगा। टैबलेट की बात करें तो Xiaomi Pad 7 सीरीज, Xiaomi Pad Mini, Redmi Pad 2 सीरीज और Poco Pad X1 और Poco Pad M1 को भी इस फेज में अपडेट दिया जाएगा।
थर्ड फेज में शामिल हैं ये डिवाइस
तीसरे फेज की शुरुआत दिसंबर 2026 में होगी। इसमें Xiaomi 14 सीरीज, Xiaomi 13 सीरीज, Xiaomi 13T सीरीज और Xiaomi Mix Flip शामिल हैं। वहीं Redmi Note 14 सीरीज, Redmi 15 सीरीज और Poco F6 सीरीज के स्मार्टफोन भी Android 17 पर बेस्ड नए सॉफ्टवेयर में अपग्रेड होंगे। Poco X6 Pro, Poco M7 और Poco C81 Pro जैसे फोन भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। Xiaomi Pad 6S Pro और Redmi Pad 2 सीरीज के टैबलेट को भी अपडेट मिलेगा।
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HyperOS 4 में मिलेंगे ये नए फीचर्स
HyperOS 4 का सबसे बड़ा बदलाव इसका नया Soft Light Glass डिजाइन है। इसका लुक काफी हद तक ऐपल के Liquid Glass इंटरफेस से मिलता-जुलता है। इसमें ट्रांसपेरेंट विजुअल एलिमेंट्स और नए एनिमेशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूजर्स को लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, नोटिफिकेशन स्टैकिंग और होम स्क्रीन पर फोल्डर का आकार बदलने जैसे विकल्प मिलेंगे।
नए अपडेट में Xiaomi का बेहतर AI असिस्टेंट भी मिलेगा। इसके साथ AI Speech Recognition, AI Voice Note और Xiaomi Smart Hub जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं।
ध्यान देने वाली बात है कि Xiaomi ने फिलहाल ग्लोबल रोलआउट का शेड्यूल जारी किया है। भारत में अपडेट मिलने की डेट अलग हो सकती है। कंपनी ने भी साफ किया है कि अपडेट की उपलब्धता क्षेत्र, डिवाइस मॉडल और बाकी स्थितियों में बदल सकती है। ऐसे में किसी स्मार्टफोन का नाम लिस्ट में होने का मतलब यह नहीं है कि सभी यूजर्स को उसी दिन अपडेट मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।