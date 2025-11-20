Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़xiaomi hyperos 3 update confirmed to launched in india soon
शाओमी, रेडमी और पोको यूजर्स की मौज, भारत आ रहा HyperOS 3 अपडेट, खुद कंपनी ने दी जानकारी

शाओमी, रेडमी और पोको यूजर्स की मौज, भारत आ रहा HyperOS 3 अपडेट, खुद कंपनी ने दी जानकारी

संक्षेप: अगर आप भारत में Xiaomi, Redmi या फिर POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शाओमी ने कंफर्म किया है कि वह भारत में अपना Android 16-बेस्ड HyperOS 3 अपडेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

Thu, 20 Nov 2025 01:21 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi 13 5G

Xiaomi Redmi 13 5G

  • checkBlack Diamond
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹13999

और जाने

discount

24% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹16999

खरीदिये

Samsung Galaxy F16 5G

Samsung Galaxy F16 5G

  • checkBling Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12499

खरीदिये

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check3GB/8GB RAM
  • check256GB Storage

₹12990

और जाने

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

खरीदिये

अगर आप भारत में Xiaomi, Redmi या फिर POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शाओमी ने कंफर्म किया है कि वह भारत में अपना Android 16-बेस्ड HyperOS 3 अपडेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यूजर्स भी अपकमिंग अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रोलआउट की सही तारीख अभी पता नहीं चली है, लेकिन इस घोषणा से शाओमी, रेडमी और पोको स्मार्टफोन के यूजर्स में खुशी छा गई है, जो सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। HyperOS 3 चीन में पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए भारत में इसके आने से बेहतर परफॉर्मेंस, नए AI फीचर्स और कई तरह के डिवाइस पर ओवरऑल यूजेबिलिटी मिलने की उम्मीद है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi 13 5G

Xiaomi Redmi 13 5G

  • checkBlack Diamond
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹13999

और जाने

discount

24% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹16999

खरीदिये

Samsung Galaxy F16 5G

Samsung Galaxy F16 5G

  • checkBling Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12499

खरीदिये

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check3GB/8GB RAM
  • check256GB Storage

₹12990

और जाने

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

खरीदिये

Xiaomi HyperOS 3 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा

शाओमी ने एक एक्स पोस्ट में कंफर्म किया है कि Android 16 पर आधारित Xiaomi HyperOS 3 जल्द ही भारत में आएगा। अपडेट को "तेज, स्मार्ट और आसान" बताया गया है। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि शाओमी, रेडमी और पोको के किन स्मार्टफोन्स को यह अपडेट मिलने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है कि यह जानकारी जल्द ही बताई जाएगी।

कंपनी ने सबसे पहले सितंबर में चीन में हाइपरओएस 3 पेश किया था। यह Android 16 पर बेस्ड है, और फ्लैगशिप Xiaomi 17 सीरीज पहले ऐसे फोन बन गए जिनमें यह सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल था।

ये भी पढ़ें:हर घर में होगा 65 inch TV, सबसे सस्ते हैं ये 5 मॉडल, मिल रही 1 लाख तक की छूट

कंपनी का ट्वीट

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

POCO X6 5G

POCO X6 5G

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹20999

₹24999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

18% OFF

Vivo T4X

Vivo T4X

  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.72 inches Display Size
amazon-logo

₹14737

₹17999

खरीदिये

एक खास चीज है हाइपरआइलैंड, जो ऐप्पल के डायनामिक आइलैंड के जैसा ही है। यह क्विक-ग्लांस अलर्ट, लाइव एक्टिविटी अपडेट देता है और चार्जिंग स्पीड दिखाता है। नया डुअल-आइलैंड लेआउट यूजर्स को अपनी मौजूदा स्क्रीन छोड़े बिना टास्क को शिफ्ट, एक्सपैंड या मैनेज करने की सुविधा देता है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्लोटिंग विंडो में बदलने या डिस्प्ले के टॉप पर म्यूजिक कंट्रोल, कॉल की जानकारी और शेड्यूल एक्सेस करने में मदद करता है।

HyperOS 3 में HyperAI भी शामिल है, जो AI टूल्स का एक सेट है, जैसे स्मार्ट स्क्रीन रिकग्निशन, डीपथिंक मोड और राइटिंग फीचर्स जो टोन और स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। AI स्पीच रिकग्निशन ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाता है, रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन बनाता है और समरी बनाता है। AI सर्च डिवाइस कंटेंट को स्कैन कर सकता है, छोटी सर्च समरी दे सकता है और AI से मिले जवाब दे सकता है। गैलरी सर्च इमेज को दस कैटेगरी में सॉर्ट करके ढूंढने में मदद करता है। अपडेट AI डायनामिक वॉलपेपर, एक AI सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन और एक रिफ्रेश्ड होम स्क्रीन डिजाइन भी लाता है।

इतने सारे फोन्स में आएगा अपडेट

शाओमी ने अक्टूबर में अपडेट रोलआउट करना शुरू किया था। शाओमी 15T प्रो, शाओमी 15T, वॉच S4 (41mm), और स्मार्ट बैंड 10 में यह सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल आता है। अक्टूबर और नवंबर तक, शाओमी 15 सीरीज, मिक्स फ्लिप, रेडमी नोट 14 सीरीज, पोको F7, और पोको X7 सीरीज, साथ ही पैड मिनी और पैड मिनी 7 को यह मिलना था।

नवंबर और दिसंबर तक, यह अपडेट शाओमी 14 सीरीज, रेडमी नोट 13 प्रो, रेडमी 15 और रेडमी 14C तक पहुंचने की उम्मीद है। शाओमी 13 सीरीज और रेडमी पैड प्रो 5G जैसे पुराने डिवाइस को मार्च 2026 तक हाइपरओएस 3 मिलने की योजना है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Xiaomi Redmi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।