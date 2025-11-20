शाओमी, रेडमी और पोको यूजर्स की मौज, भारत आ रहा HyperOS 3 अपडेट, खुद कंपनी ने दी जानकारी

संक्षेप: अगर आप भारत में Xiaomi, Redmi या फिर POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शाओमी ने कंफर्म किया है कि वह भारत में अपना Android 16-बेस्ड HyperOS 3 अपडेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

अगर आप भारत में Xiaomi, Redmi या फिर POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शाओमी ने कंफर्म किया है कि वह भारत में अपना Android 16-बेस्ड HyperOS 3 अपडेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यूजर्स भी अपकमिंग अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रोलआउट की सही तारीख अभी पता नहीं चली है, लेकिन इस घोषणा से शाओमी, रेडमी और पोको स्मार्टफोन के यूजर्स में खुशी छा गई है, जो सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। HyperOS 3 चीन में पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए भारत में इसके आने से बेहतर परफॉर्मेंस, नए AI फीचर्स और कई तरह के डिवाइस पर ओवरऑल यूजेबिलिटी मिलने की उम्मीद है।

Xiaomi HyperOS 3 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा शाओमी ने एक एक्स पोस्ट में कंफर्म किया है कि Android 16 पर आधारित Xiaomi HyperOS 3 जल्द ही भारत में आएगा। अपडेट को "तेज, स्मार्ट और आसान" बताया गया है। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि शाओमी, रेडमी और पोको के किन स्मार्टफोन्स को यह अपडेट मिलने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है कि यह जानकारी जल्द ही बताई जाएगी।

कंपनी ने सबसे पहले सितंबर में चीन में हाइपरओएस 3 पेश किया था। यह Android 16 पर बेस्ड है, और फ्लैगशिप Xiaomi 17 सीरीज पहले ऐसे फोन बन गए जिनमें यह सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल था।

एक खास चीज है हाइपरआइलैंड, जो ऐप्पल के डायनामिक आइलैंड के जैसा ही है। यह क्विक-ग्लांस अलर्ट, लाइव एक्टिविटी अपडेट देता है और चार्जिंग स्पीड दिखाता है। नया डुअल-आइलैंड लेआउट यूजर्स को अपनी मौजूदा स्क्रीन छोड़े बिना टास्क को शिफ्ट, एक्सपैंड या मैनेज करने की सुविधा देता है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्लोटिंग विंडो में बदलने या डिस्प्ले के टॉप पर म्यूजिक कंट्रोल, कॉल की जानकारी और शेड्यूल एक्सेस करने में मदद करता है।

HyperOS 3 में HyperAI भी शामिल है, जो AI टूल्स का एक सेट है, जैसे स्मार्ट स्क्रीन रिकग्निशन, डीपथिंक मोड और राइटिंग फीचर्स जो टोन और स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। AI स्पीच रिकग्निशन ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाता है, रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन बनाता है और समरी बनाता है। AI सर्च डिवाइस कंटेंट को स्कैन कर सकता है, छोटी सर्च समरी दे सकता है और AI से मिले जवाब दे सकता है। गैलरी सर्च इमेज को दस कैटेगरी में सॉर्ट करके ढूंढने में मदद करता है। अपडेट AI डायनामिक वॉलपेपर, एक AI सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन और एक रिफ्रेश्ड होम स्क्रीन डिजाइन भी लाता है।

इतने सारे फोन्स में आएगा अपडेट शाओमी ने अक्टूबर में अपडेट रोलआउट करना शुरू किया था। शाओमी 15T प्रो, शाओमी 15T, वॉच S4 (41mm), और स्मार्ट बैंड 10 में यह सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल आता है। अक्टूबर और नवंबर तक, शाओमी 15 सीरीज, मिक्स फ्लिप, रेडमी नोट 14 सीरीज, पोको F7, और पोको X7 सीरीज, साथ ही पैड मिनी और पैड मिनी 7 को यह मिलना था।