खुशखबरी, सबसे पहले इन स्मार्टफोन और टैब में मिलेगा HyperOS 3, कंपनी ने बताई लिस्ट

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 03:32 PM
अगर आप भी Xiaomi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ढेर सारे शाओमी स्मार्टफोन्स में नया अपडेट मिलने वाले है, जिससे वे भी से नए जैसे हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी ने कंफर्म कर दिया है कि वह जल्द ही HyperOS 3 लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा, कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने उन शाओमी स्मार्टफोन और टैबलेट के नाम भी बता दिए हैं, जिन्हें यह अपडेट सबसे पहले मिलेगा। कंपनी ने बीटा टेस्टर्स के लिए एनरोलमेंट प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। लेटेस्ट शाओमी ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला बीटा वर्जन भी जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। यह Android 16 पर बेस्ड यूजर इंटरफेस होगा, जो एक नया डिजाइन वाला एक्सपीरियंस प्रदान कर सकता है।

कई नए डिजाइन एलिमेंट मिलने की उम्मीद

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी ने घोषणा की है वह 28 अगस्त को एक लॉन्च इवेंट के दौरान अपने लेटेस्ट यूजर इंटरफेस, हाइपरओएस 3 को पेश करेगी। शाओमी "एवरीथिंग गोज स्मूथली" टैगलाइन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हिंट मिलता है कि नया एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओएस, ऐप स्विच करते समय और होम स्क्रीन पर स्वाइप करते समय अपेक्षाकृत ज्यादा स्मूद एक्सपीरियंस ला सकता है। हालांकि, शाओमी ने हाइपरओएस 3 अपडेट में शामिल होने वाले नए फीचर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन यह अनुमान लगाआ जा सकता है कि इसमें कई नए डिजाइन किए गए एलिमेंट शामिल हो सकते हैं।

एनरोलमेंट शुरू कर सकते हैं यूजर्स

इस घोषणा के अलावा, शाओमी के पार्टनर और स्मार्टफोन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, लू वेइबिंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि हाइपरओएस 3 बीटा प्रोग्राम अब लाइव हो गया है और इच्छुक बीटा टेस्टर इसके लिए अपना एनरोलमेंट शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग शाओमी कम्युनिटी के इंटरनल टेस्टिंग सेंटर की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने एलिजिबल डिवाइस के लिए बीटा अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

सबसे पहले इन फोन और टैब में मिलेगा अपडेट

वेइबिंग ने उन डिवाइस की लिस्ट का भी खुलासा किया जो हाइपरओएस 3 बीटा वर्जन प्राप्त करने के एलिजिबल होंगे, जिससे ये अपडेट प्राप्त करने वाले पहले फोन और टैबलेट बन जाएंगे। शाओमी सबसे पहले हाइपरओएस 3 अपडेट को शाओमी 15 अल्ट्रा, शाओमी 15S प्रो, शाओमी 15 प्रो, शाओमी 15, रेडमी K80 प्रो और रेडमी K80 एक्सट्रीम एडिशन स्मार्टफोन के लिए रोलआउट करेगा। टैबलेट्स की लिस्ट में 12.5-इंच डिस्प्ले वाला शाओमी पैड 7S प्रो और शाओमी पैड 7 प्रो शामिल हैं।

इससे पहले, शाओमी द्वारा अपने कथित शाओमी 16 सीरीज के स्मार्टफोन के साथ हाइपरओएस 3 को पेश करने की उम्मीद थी, जिनके बारे में कहा गया था कि वे एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड यूजर इंटरफेस पर चलेंगे। हैरानी की बात यह है कि शाओमी अपने नए यूजर इंटरफेस को उम्मीद से पहले ही लॉन्च कर देगा, क्योंकि उसने अक्टूबर 2024 में शाओमी 15 सीरीज के साथ हाइपरओएस 2 लॉन्च किया था।

हाइपरओएस 3 के लिए एलिजिबल शाओमी फोन्स की लिस्ट:

1. Xiaomi 15 Ultra

2. Xiaomi 15S Pro

3. Xiaomi 15 Pro

4. Xiaomi 15

5. Redmi K80 Pro

6. Redmi K80 Extreme Edition

हाइपरओएस 3 के लिए एलिजिबल शाओमी टैबलेट की लिस्ट:

1. 12.5-इंच डिस्प्ले वाला Xiaomi Pad 7S Pro

2. Xiaomi Pad 7 Pro

