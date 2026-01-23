Xiaomi के ये फोन होंगे नए, मिलेंगे जबरदस्त UI बदलाव, स्मार्ट फीचर्स; लेकिन इन पुराने को नहीं मिलेगा अपडेट
Xiaomi HyperOS 3.1 Update में बड़े UI बदलाव, बेहतर परफॉर्मेंस और नए स्मार्ट फीचर्स आने वाले हैं, लेकिन कुछ पुराने Xiaomi और Redmi फोन इस अपडेट से बाहर रह सकते हैं। जानिए पूरी डिटेल।
Xiaomi अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक और बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट तैयार कर रहा है। कंपनी का नया HyperOS 3.1 Update न सिर्फ फोन के लुक को बदलेगा, बल्कि परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस को भी अगले लेवल पर ले जाने का दावा किया जा रहा है। HyperOS को Xiaomi ने MIUI की जगह पेश किया था और अब इसका 3.1 वर्जन कई अहम बदलावों के साथ आने वाला है।इस अपडेट में जहां एक तरफ नया UI डिजाइन, स्मूद एनिमेशन और बेहतर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ पुराने Xiaomi, Redmi और POCO डिवाइस इस अपडेट से बाहर हो सकते हैं। यानी सभी यूजर्स के लिए यह अपडेट खुशखबरी नहीं है। Xiaomi अब नए हार्डवेयर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिससे पुराने फोन धीरे-धीरे सपोर्ट लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। अगर आप Xiaomi फोन यूजर हैं और जानना चाहते हैं कि HyperOS 3.1 में क्या नया मिलेगा, कौन से फीचर्स जुड़ेंगे, कौन से फोन को मिलेगा अपडेट।
Xiaomi HyperOS 3.1 Update के बाद फोन में दिखेंगे ये बड़े बदलाव?
HyperOS 3.1 में सबसे बड़ा फोकस UI रीडिज़ाइन पर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें नए आइकन, क्लीन लेआउट और बेहतर विजुअल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। सिस्टम एनिमेशन को और स्मूद किया जाएगा ताकि फोन का इस्तेमाल ज्यादा फ्लूइड लगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल, क्विक टॉगल्स और लॉक स्क्रीन एक्सपीरियंस में भी बदलाव हो सकता है।
परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी में होगा सुधार
HyperOS 3.1 सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी बेहतर होगा। इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस मैनेजमेंट को और स्मार्ट बनाया जाएगा, जिससे बैटरी लाइफ बेहतर हो सके। गेमिंग के दौरान हीट कंट्रोल, ऐप लोडिंग स्पीड और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस को भी सुधारने पर काम किया गया है। खासतौर पर नए प्रोसेसर वाले डिवाइसेज़ को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा।
AI और स्मार्ट फीचर्स पर फोकस
Xiaomi HyperOS 3.1 में AI-बेस्ड फीचर्स की भूमिका और बढ़ सकती है। कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी यूसेज प्रेडिक्शन और सिस्टम सजेशन जैसे फीचर्स को और स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़े कुछ नए कंट्रोल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे यूजर को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा।
किन पुराने डिवाइसेज को नहीं मिलेगा HyperOS 3.1?
सबसे बड़ा झटका उन यूजर्स को लग सकता है जिनके पास पुराने Xiaomi, Redmi या POCO फोन हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन डिवाइसेज़ में पुराना प्रोसेसर या सीमित हार्डवेयर है, उन्हें HyperOS 3.1 अपडेट नहीं मिलेगा। Xiaomi अब लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने के लिए नए मॉडल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में 3–4 साल पुराने कई फोन इस अपडेट से बाहर हो सकते हैं।
सिर्फ इन स्मार्टफोन्स को मिलेगा नया अपडेट
Smartphones:
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15S Pro
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
Xiaomi 14
Xiaomi MIX Flip 2
Tablets: Xiaomi Pad 7 Ultra
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
