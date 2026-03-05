Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Xiaomi यूजर्स की मौज, सबसे पहले इन फोन में आ रहा HyperOS 3.1 अपडेट, देखें लिस्ट

Mar 05, 2026 01:41 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप भी Xiaomi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने आखिरकार अपने कई फोन्स के लिए लेटेस्ट अपडेट HyperOS 3.1 का स्टेबल वर्जन रोलआउट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले किन्हें मिलेगा, देखें लिस्ट

Xiaomi यूजर्स की मौज, सबसे पहले इन फोन में आ रहा HyperOS 3.1 अपडेट, देखें लिस्ट

अगर आप भी Xiaomi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने आखिरकार अपने कई फोन्स के लिए लेटेस्ट अपडेट का स्टेबल वर्जन रोलआउट करना शुरू कर दिया है। दरअसल, कई हफ्तों की बीटा टेस्टिंग के बाद, शाओमी ने आखिरकार अपने कुछ डिवाइस के लिए एक स्टेबल HyperOS 3.1 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। Android 16 पर आधारित लेटेस्ट HyperOS सॉफ्टवेयर, एक बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने के लिए अपने साथ अच्छे अपग्रेड और कई फिक्स लेकर लाता है।

शाओमी टाइम्स के अनुसार, लेटेस्ट अपडेट शुरुआती तौर पर फिलहाल नई Xiaomi 17 सीरीज और Redmi K90 Pro Max के लिए उपलब्ध है। अभी, यह रोलआउट सिर्फ चीन तक ही सीमित है, जैसा कि पिछले हाइपरओएस रिलीज के साथ होता रहा है। हालांकि, यह जल्द ही दुनिया भर में शाओमी डिवाइस तक पहुंच जाएगा।

सबसे पहले इन डिवाइस में आ रहा अपडेट:

Xiaomi 17 में वर्जन नंबर OS3.0.301.0.WPCCNXM

Xiaomi 17 Pro में वर्जन नंबर OS3.0.301.0.WBLCNXM

Xiaomi 17 Pro Max में वर्जन नंबर OS3.0.301.0.WPBCNXM

Redmi K90 Pro Max में वर्जन नंबर OS3.0.301.0.WPMCNXM

ये भी पढ़ें:आ गया सबसे सस्ता MacBook Neo, कीमत 70 हजार से कम, स्टूडेंट्स को ₹10,000 की छूट

ऐसे चेक करें अपडेट मिला या नहीं

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी आने वाले दिनों और हफ्तों में HyperOS 3.1 अपडेट को और डिवाइस पर लाएगा। और जल्द ही, यह दूसरे इलाकों में भी रोलआउट होना शुरू हो जाएगा। हम आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में अपडेट देते रहेंगे। अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के लिए तैयार होने पर आपको अपने डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सेटिंग्स में जाकर, माय डिवाइस में जाकर और सबसे ऊपर HyperOS लोगो पर टैप करके उपलब्ध अपडेट को मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं।

Xiaomi HyperOS 3.1 update: क्या-क्या नया मिलेगा

सिस्टम

- कुछ सिनेरियो में जेस्चर प्रॉम्प्ट लाइन के डिस्प्ले इफेक्ट को ऑप्टिमाइज करता है।

- कुछ सिनेरियो में सिस्टम शेयरिंग क्रैश होने की प्रॉब्लम को ठीक करता है।

- कुछ सिनेरियो में हाथ से लिखे नोट्स की एबनॉर्मल शेयरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करता है।

- कुछ सिनेरियो में एबनॉर्मल लोकेशन डिस्प्ले की प्रॉब्लम को ठीक करता है।

- फैक्टरी सेटिंग्स को रीस्टोर करने के बाद कभी-कभी ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम को ठीक करता है।

- कुछ थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन में एबनॉर्मल फाइल अपलोडिंग की प्रॉब्लम को ठीक करता है।

- कुछ सिनेरियो में ऐप क्लोन में अनएन्क्रिप्टेबल प्राइवेट फाइलों की प्रॉब्लम को ठीक करता है।

- कुछ स्पेशल सिनेरियो में पहचाने न जा सकने वाले SIM कार्ड की प्रॉब्लम को ठीक करता है।

- कुछ सिनेरियो में AirPods के साथ कभी-कभी होने वाली कनेक्शन प्रॉब्लम को ठीक करता है।

- डुअल-ऐप सिनेरियो में कुछ फाइलों के एबनॉर्मल खुलने को ठीक करता है।

ये भी पढ़ें:10 लाख का Samsung फोन, इस पर 24K सोने से बना है शेर, घोड़े और बाज का डिजाइन
ये भी पढ़ें:₹7749 का नया स्मार्टफोन, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, गिरने पर टूटेगा भी नहीं

लॉन्चर

- रीसेंट टास्क को स्टैक करने के लिए सपोर्ट जोड़ें, जिससे यह और भी सुंदर और स्मूद हो जाएगा।

स्मार्ट असिस्टेंट

- कुछ सिनेरियो में नेगेटिव स्क्रीन में कभी-कभी होने वाली लैग प्रॉब्लम को ठीक करता है।

गैलरी

- कुछ सिनेरियो में स्मूदनेस को ऑप्टिमाइज करता है और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है (ऐप को Rust के साथ फिर से बनाया गया है)

वेदर

- कुछ सिनेरियो में वेदर ऐप के ठीक से काम न करने की प्रॉब्लम को ठीक करता है।

स्टेटस बार और नोटिफिकेशन बार

- कुछ सिनेरियो में स्टेटस बार में नेटवर्क आइकन के अजीब दिखने की प्रॉब्लम को ठीक करता है।

नोट

- यह अपडेट बीटा वर्जन से ऑफिशियल वर्जन में अपग्रेड होगा। कुछ फंक्शन सिर्फ बीटा वर्जन में ही उपलब्ध हैं। ऑफिशियल वर्जन में अपग्रेड करने के बाद, बीटा वर्जन के कुछ फंक्शन उपलब्ध नहीं रहेंगे। खास फंक्शन के लिए, कृपया ऑफिशियल वर्जन देखें।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Xiaomi Redmi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।