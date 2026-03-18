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तुरंत बदल लो यह Xiaomi फोन, अब नहीं मिलेगा कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट, लिस्ट में देखें नाम

Mar 18, 2026 03:12 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी Xiaomi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। Xiaomi ने एक पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट खत्म कर दिया है। हम बात कर रहे हैं Xiaomi 12 series की। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं…

तुरंत बदल लो यह Xiaomi फोन, अब नहीं मिलेगा कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट, लिस्ट में देखें नाम

अगर आप भी Xiaomi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। Xiaomi ने एक पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट खत्म कर दिया है। हम बात कर रहे हैं Xiaomi 12 series की। वैसे तो शाओमी के पास अपने डिवाइस के लिए एक शानदार सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी है, लेकिन कभी-कभी उसे भी खत्म होना पड़ता है। यह तब और भी ज्यादा दुख देता है, जब पॉपुलर फोन अपनी 'एंड ऑफ लाइफ' (EOL) तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसका असर लोगों के एक बड़े ग्रुप पर पड़ता है। अब पॉपुलर शाओमी 12 सीरीज के लिए भी वह समय आ गया है। अब यह सीरीज हाइपरओएस अपडेट और सिक्योरिटी पैच समेत सभी तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट से ऑफिशियली रिटायर हो रही है। देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं है...

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इन तीन फोन को अब नहीं मिलेगा सपोर्ट

जैसा कि ऑफिशियल सिक्योरिटी सेंटर पेज (शाओमी टाइम के जरिए) पर बताया गया है, शाओमी 12 सीरीज का अपडेट साइकल आखिरकार खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि इसे अब हाइपरओएस अपडेट, सिक्योरिटी पैच या नए फीचर अपडेट नहीं मिलेंगे। यहां उन डिवाइस की लिस्ट दी गई है जिन पर इसका असर पड़ेगा, साथ ही उनके आखिरी HyperOS/Android OS वर्जन भी बताए गए हैं।

Xiaomi 12: HyperOS 3.0, आखिरी अपडेट - Android 15

Xiaomi 12 Pro: HyperOS 3.0, आखिरी अपडेट - Android 15

Xiaomi 12 Lite: HyperOS 1.0, आखिरी अपडेट - Android 14

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Xiaomi 12 के तीनों मॉडल Android 12 के साथ लॉन्च हुए थे, लेकिन उन्हें एक जैसा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिला। प्रीमियम मॉडल होने के नाते, Xiaomi 12 और 12 Pro में Xiaomi 12 Lite के मुकाबले एक अतिरिक्त ओएस अपग्रेड का वादा किया गया था। नतीजतन, ये दोनों Android 15 के साथ रिटायर हो रहे हैं, जबकि Xiaomi 12 Lite अब पूरी लाइफ Android 14 पर ही बिताएगा।

Xiaomi 12 सीरीज के साथ-साथ, Redmi Note 12 5G को भी EOL लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। यह स्मार्टफोन Android 12 के साथ लॉन्च हुआ था और दो ओएस अपग्रेड के बाद, अब यह HyperOS 2.0 के साथ Android 14 पर चलता है।

अगर आपका Xiaomi फोन इस लिस्ट में है, तो बेहतर होगा कि आप अपग्रेड करके कोई नया हार्डवेयर ले लें। इसमें आपको लेटेस्ट HyperOS अपडेट्स मिलेंगे, जिनमें कई नए फीचर्स और एन्हांसमेंट होंगे; साथ ही, सिक्योरिटी पैच यह सुनिश्चित करेंगे कि आप नई सुरक्षा खामियों से सुरक्षित रहें।

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हालांकि, आप अभी भी अपने मौजूदा डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बिल्कुल ठीक काम करेगा, लेकिन लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के बिना, यह हमेशा नई खामियों के लिए असुरक्षित बना रहेगा। अगर आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो शाओमी के उन फोन्स की हमारी चुनिंदा लिस्ट जरूर देखें, जिनमें सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है।

यहां हमने ऐसे शाओमी फोन और टैबलेट की एक लिस्ट तैयार की है, जो छह साल के सॉफ्टवेयर सपोर्ट का वादा करते हैं। नीचे दी गई लिस्ट में देखें कि क्या आपका डिवाइस भी इस लंबे सपोर्ट का हकदार है।

शाओमी डिवाइस की लिस्ट जो छह साल के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए एलिजिबल हैं:

- शाओमी 15

- शाओमी 15 अल्ट्रा

- शाओमी पैड 7

- शाओमी पैड 7 प्रो

- पोको F7

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- रेडमी नोट 14 (4G)

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शाओमी इन फोन और टैबलेट के लिए छह साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा करता है। इसका मतलब है कि इन डिवाइस को कुल छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। इन सिक्योरिटी अपडेट में कोई नए फीचर या विजुअल बदलाव नहीं होते, बल्कि ये यह पक्का करते हैं कि डिवाइस नई सुरक्षा खामियों से सेफ रहे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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