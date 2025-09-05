Xiaomi ने दिया झटका! इन 6 स्मार्टफोन्स को नहीं मिलेंगे कोई अपडेट्स, आपका लिस्ट में तो नहीं? Xiaomi Ends Software Support for 6 Smartphones This Month Full List of Xiaomi Redmi and Poco Phones, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

Xiaomi ने दिया झटका! इन 6 स्मार्टफोन्स को नहीं मिलेंगे कोई अपडेट्स, आपका लिस्ट में तो नहीं?

Xiaomi ने इस महीने अपने 6 स्मार्टफोन्स के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स बंद करने की घोषणा की है। इस लिस्ट में Xiaomi, Redmi और Poco के मॉडल शामिल हैं, जिनके यूजर्स को अब अपग्रेड की सलाह दी जा रही है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 02:15 PM
Xiaomi ने दिया झटका! इन 6 स्मार्टफोन्स को नहीं मिलेंगे कोई अपडेट्स, आपका लिस्ट में तो नहीं?

स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने घोषणा की है कि इस महीने से उसके 6 स्मार्टफोन्स को अब आगे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इन डिवाइसों पर अब ना तो बड़े अपडेट आएंगे और ना ही सिक्योरिटी पैच भेजे जाएंगे। अगर आप पुराने Xiaomi यूज़र हैं, तो यह देखना जरूरी है कि कहीं आपका फोन भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं।

ये पुराने स्मार्टफोन लिस्ट का हिस्सा

Xiaomi के जिन फोन्स पर अपडेट बंद होंगे उनमें Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro और Xiaomi 11 Lite 5G NE सब शामिल हैं। इनका एंड-ऑफ-लाइफ 23 सितंबर, 2025 तय किया गया है। बता दें, यह तीनों फोन सितंबर 2021 में लॉन्च हुए थे, तब इन्हें तीन बड़े Android अपडेट्स और चार साल के सिक्योरिटी पैच का वादा किया गया था। Android 11 के साथ लॉन्च हुए इन डिवाइसों ने अब तक Android 14 तक का सफर पूरा किया।

ये भी पढ़ें:23 सितंबर से Amazon और Flipkart पर सबसे बड़ी सेल! इन फोन डील्स पर रहेगी नजर

साथ ही Xiaomi 11T और 11T Pro को HyperOS 1 का अपडेट भी मिल चुका है, जो Android 14 पर बेस्ड है और इसमें कई नए फीचर्स और सुधार शामिल थे। वहीं Xiaomi 11 Lite 5G NE को HyperOS 2 का अपडेट भी मिला है। इन तीनों फोन्स ने भी चार साल पूरे कर लिए हैं और अब कंपनी का अपडेट सपोर्ट बंद हो रहा है।

इन Redmi फोन्स के लिए अपडेट खत्म

Redmi सीरीज की बात करें तो Redmi A1 और Redmi A1+ भी इसी महीने से अपडेट्स पाना बंद कर देंगे। ये दोनों स्मार्टफोन्स सितंबर, 2022 में Android 12-बेस्ड MIUI 12 के साथ लॉन्च हुए थे। इन्हें सिर्फ MIUI 13 का अपडेट मिला लेकिन कोई भी Android वर्जन अपग्रेड नहीं मिला। दोनों फोन अब भी Android 12 पर चल रहे हैं और आगे भी इसी पर रहेंगे। इस महीने से इन पर सिक्योरिटी पैच भी मिलना बंद हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:₹25 हजार से कम में 50 इंच के Smart TV, इन मॉडल्स पर मिल रही सबसे बड़ी छूट

ये Poco स्मार्टफोन भी लिस्ट में शामिल

Poco ब्रैंड की ओर से Poco M5 को भी अब अपडेट्स मिलना बंद हो जाएंगे। यह डिवाइस सितंबर, 2022 में Android 12 और MIUI 13 के साथ लॉन्च हुआ था। कंपनी ने इसे दो बड़े Android अपडेट्स का वादा किया था और पिछले तीन सालों में इसे Android 13 और Android 14 का अपडेट मिला। इसे रेग्युलर सिक्योरिटी पैच भी मिलते रहे, लेकिन 6 सितंबर, 2025 को इसका अपडेट साइकल खत्म हो गया है।

अगर आपका स्मार्टफोन इस लिस्ट में है तो इसका इस्तेमाल आप वैसे ही कर पाएंगे लेकिन इसमें आगे सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगे। यानी नए रिस्क और बग्स के लिए आपका फोन असुरक्षित हो सकता है। अगर आपके फोन में जरूरी या पर्सनल डाटा है तो इसे अपग्रेड करना ही बेहतर विकल्प है।

Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.