काम की बात: अब 'बेकार' हो जाएंगे ये 10 फोन, नहीं मिलेगा एक भी अपडेट, देखें लिस्ट में आपका स्मार्टफोन तो नहीं
Xiaomi ने अपने 10 डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट बंद कर दिया है। लिस्ट में Xiaomi, Poco और Redmi के फोन शामिल हैं। अब इन्हें न तो कोई नया फीचर मिलेगा और न ही कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं।
अगर आप Xiaomi, Poco या फिर Redmi का पुराना फोन चला रहे हैं, तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाओमी ने 10 डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि अब इन डिवाइस को आगे कोई अपडेट नहीं मिलेगा, जिसमें फीचर रिच HyperOS अपडेट और सिक्योरिटी पैच भी शामिल हैं। इस लिस्ट में Xiaomi के कुछ हाई-एंड फोन, POCO और Redmi के मिड-रेंज फोन और Xiaomi टैबलेट शामिल हैं। गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। आइए पहले लिस्ट देखें, और फिर हम आपको बताएंगे कि इसका उन डिवाइस पर क्या असर पड़ेगा, और प्रभावित यूजर्स को क्या करना चाहिए।
ये शाओमी डिवाइस अब किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए एलिजिबल नहीं हैं:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- POCO X5
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi K60E
- Redmi 10 5G
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में है, तो भविष्य में उसे किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह भी है कि इस न तो अब कोई फीचर अपडेट मिलेगा और न ही कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा।
शाओमी के इन यूजर्स को क्या करना चाहिए?
लिस्ट में अगर आपका फोन भी है तो घबराएं नहीं, क्योंकि डिवाइस पहले की तरह ही सामान्य रूप से काम करता रहेगा। इसलिए, आप जब तक चाहें, इसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। हालांकि, कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
अगर आपके डिवाइस को रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलते हैं, तो वह पुराने पैच लेवल पर ही रहेगा। इसका मतलब है कि उसमें नई खोजी गई कमियों (vulnerabilities) के लिए पैच नहीं होंगे, जिससे कई तरह की सिक्योरिटी और प्राइवेसी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपके फोन में बैंकिंग ऐप्स या सेंसिटिव जानकारी है, तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि हैकर इन सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर दूर से ही आपके फोन में घुसपैठ कर सकते हैं और डिटेल्स चुरा सकते हैं।
नया फोन खरीदना फायदेमंद
हालांकि अभी अपग्रेड करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके, नए फोन में अपग्रेड कर लेना बेहतर रहेगा। इससे आपको नए फीचर्स और अपग्रेड्स भी मिल सकेंगे। उम्मीद है कि आने वाला HyperOS 4 एक बड़ा अपग्रेड होगा, जिसमें कई शानदार फीचर्स, AI अपग्रेड्स और विजुअल बदलाव देखने को मिलेंगे।
अगर आप अपग्रेड के संभावित विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं, तो कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जिनमें Xiaomi 17 सीरीज और Xiaomi 15T Pro शामिल हैं। ये पांच बड़े Android OS अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट देते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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