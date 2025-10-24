मौका! 32+32MP डुअल सेल्फी कैमरा फोन पर 14 हजार रुपये की छूट, बेस्ट Xiaomi डील

संक्षेप: शाओमी के धांसू सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन Xiaomi 14 CIVI को खास छूट पर खरीदने का मौका ग्राहकों को मिल रहा है। इस फोन को 14 हजार रुपये से ज्यादा की छूट पर खरीदा जा सकता है।

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक के बाद एक इनोवेशंस देखने को मिलते हैं और नया दौर पावरफुल सेल्फी कैमरा फोन्स का है। अगर आप सेल्फी कैमरा से फोटो क्लिक करना और वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं तो Xiaomi 14 CIVI बेहतरीन डील ऑफर कर रहा है। इस फोन को लॉन्च प्राइस के मुकाबले 14 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है।

Xiaomi 14 CIVI की खासियत यह है कि इस फोन में सामने 32MP और 32MP डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है। इस सेटअप की मदद से अल्ट्रा-वाइड सेल्फी क्लिक की जा सकती हैं और हाई-रेजॉल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करने का विकल्प मिल रहा है। इस डिवाइस में बैक पैनल पर Leica की ब्रैंडिंग वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इस डिवाइस को खास तौर से अच्छी सेल्फी क्लिक करने के लिए डिजाइन किया गया है।

Xiaomi 14 CIVI पर खास ऑफर्स शाओमी के सेल्फी कैमरा फोन को 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरियंट के लिए 27,490 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और यह फोन Flipkart पर खास डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इस फोन को 42,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था और इसपर 14 हजार रुपये से ज्यादा की छूट दी गई है। बैंक ऑफर्स के साथ इसपर अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में Xiaomi 14 CIVI पर 21,000 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है, जिसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। फोन अक्वा ब्लू, क्रूज ब्लू, माचा ग्रीन और हॉट पिंक जैसे कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।