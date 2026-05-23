नया फोन खरीदने के लिए न करें ज्यादा इंजतार, दबाव में है कंपनियां; शाओमी CEO की चेतावनी

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जल्द अपना पसंदीदा फोन खरीद लीजिए, क्योंकि यह अब दिन-ब-दिन महंगे होते जा रहे हैं। ऐसा न हो कि इंतजार आपको महंगा पड़ जाए। दरअसल, Xiaomi के CEO Lei Jun ने चेतावनी दी है।

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जल्द अपना पसंदीदा फोन खरीद लीजिए, क्योंकि यह अब दिन-ब-दिन महंगे होते जा रहे हैं। ऐसा न हो कि इंतजार आपको महंगा पड़ जाए। दरअसल, Xiaomi के CEO Lei Jun ने चेतावनी दी है कि आने वाले सालों में स्मार्टफोन और भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में मेमोरी चिप की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। Xiaomi 17 Max के लॉन्च इवेंट के दौरान बोलते हुए, Lei Jun ने कहा कि जो यूजर्स हर साल अपने फोन रेगुलरली अपग्रेड करते हैं, उन्हें बाद के बजाय अभी फोन खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। उनके मुताबिक, कंपोनेंट की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी भविष्य में स्मार्टफोन की कीमतों को और ऊपर ले जा सकती है।

सीईओ ने बताई यह वजह लॉन्च इवेंट के बाद, लेई जून ने मीडिया को बताया कि शाओमी उन पहले स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक था, जिसने पिछले साल मेमोरी की बढ़ती कीमतों के बारे में सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि मेमोरी चिप्स की कीमतें कम से कम अगले दो सालों तक बढ़ती रहने की उम्मीद है, जिससे स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा।

अधिकारी ने बताया कि स्टोरेज और मेमोरी की बढ़ती कीमतें पहले से ही स्मार्टफोन और अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कास्ट पर असर डाल रही हैं। इसके बावजूद, शाओमी का कहना है कि वह सप्लाई चेन की कार्यक्षमता में सुधार करके और इंटरनल टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन करके ग्राहकों पर पड़ने वाले इस असर को कम करने की कोशिश कर रही है।

लेई जून ने कहा कि कंपनी कुछ अतिरिक्त लागतों का बोझ सीधे खरीदारों पर डालने के बजाय, उन्हें खुद उठाने पर काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि मेमोरी की कीमतें मौजूदा गति से बढ़ती रहीं, तो कीमतों को स्थिर बनाए रखना और भी मुश्किल हो सकता है।

शाओमी के अधिकारी लगातार कीमतों में बढ़ोतरी की चेतावनी दे रहे हैं। शाओमी ग्रुप के प्रेसिडेंट, लू वीबिंग (Lu Weibing) ने हाल ही में एक पब्लिक लाइवस्ट्रीम के दौरान भी कुछ ऐसा ही विचार साझा किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस साल के आखिर तक, चीनी ब्रांड्स के कई प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कीमतें आधिकारिक तौर पर 10,000 युआन (~ $1470 यानी करीब डेढ़ लाख रुपये) का आंकड़ा पार कर सकती हैं। लू वीबिंग ने यह भी दावा किया कि मेमोरी की कीमतों में बढ़ोतरी का मौजूदा दौर कम से कम 2027 के आखिर तक जारी रह सकता है, और यह ट्रेंड 2028 तक भी बढ़ सकता है।