कड़कड़ाती ठंड से बचाएगा शाओमी का नया स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, कीमत भी कम

Wed, 22 Oct 2025 07:53 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
शाओमी ने मार्केट में अपना स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लॉन्च किया है। ठंड के मौसम से ठीक पहले आए शाओमी स्मार्ट होम लाइनअप के इस ब्लैंकेट का नाम Mijia स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। यह फिलहाल चीन में शाओमी के Youpin प्लेटफॉर्म पर क्राउडफंडिंग के लिए उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत CNY 179 (करीब 2200 रुपये) है। बाद में इसका रिटेल प्राइस CNY 239 (करीब 3 हजार रुपये) हो जाएगा। इसकी शिपमेंट 24 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है।

सिंगल बेड के लिए किया गया डिजाइन

स्मार्ट इलेक्ट्रिक कंबल का साइज 1.8 x 0.8 मीटर है। इसे सिंगल बेड के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मुलायम पॉलिएस्टर सर्फेस और लगातार गर्माहट के लिए कपड़े में बुने हुए 80W के हिडेन हीटिंग एलिमेंट का यूज किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह ट्रिपल इंसुलेशन सिस्टम से लैस है ताकि तापमान को एक जैसा बनाए रखा जा सके और साथ ही हॉटस्पॉट या बिजली के खतरों से भी बचा जा सके।

स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम से लैस

इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है। यूजर दिए गए कंट्रोलर का से सेटिंग्स को मैन्युअली अडजस्ट कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल के लिए इसे Mijia ऐप से कनेक्ट करना होगा। ऐप के जरिए आप टेंप्रेचर शेड्यूल सेट कर सकते हैं, दूसरे शाओमी डिवाइस के साथ रूटीन को ऑटोमेट कर सकते हैं। यह Xiao AI वॉइस कमांड को भी सपोर्ट करता है। इसमें एक स्मार्ट स्लीप मोड भी दिया गया है, जो बेहतर आराम के लिए रात भर तापमान को अपने आप अडजस्ट करता रहता है।

8 लेवल का प्रोटेक्शन सिस्टम

गर्म करने के अलावा यह कंबल बिस्तर को ताजा रखने के लिए हाई-हीट ​​वाले माइट रिमूवल और डीह्यूमिडिफिकेशन मोड भी ऑफर करता है। सेफ्टी के लिए इसमें 8 लेवल का प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। इसे 3C सर्टिफिकेशन भी मिला है।ब्लैंकेट के ग्लोबल लॉन्च के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि, शाओमी के अपने स्मार्ट होम रेंज के हालिया विस्तार को देखते हुए, माना जा रहा है कि यह जल्द चीन के अलावा दूसरे मार्केट्स में भी एंट्री कर सकता है।

