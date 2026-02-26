Hindustan Hindi News
गेमिंग के लिए आया जबर्दस्त टैब, बैटरी 7300mAh की, डिस्प्ले और प्रोसेसर भी तगड़ा

Feb 26, 2026 09:21 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
शाओमी का यह नया टैब 12जीबी रैम और 256जीबी के स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 7300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 5.6 घंटे तक की गेमिंग ऑफर करती है। इस पैड में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 ऑफर किया जा रहा है।

गेमिंग के लिए आया जबर्दस्त टैब, बैटरी 7300mAh की, डिस्प्ले और प्रोसेसर भी तगड़ा

शाओमी ने ग्लोबल मार्केट में अपने नए गेमिंग टैब - Xiaomi Black Shark Gaming को लॉन्च किया है। कंपनी का यह नया टैब 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 7300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 5.6 घंटे तक की गेमिंग ऑफर करती है। यह टैब दुनियाभर में शिपिंग के लिए अलीएक्सप्रेस पर उपलब्ध है। इसकी कीमत इंपोर्ट चार्ज के साथ 635.69 यूरो (करीब 68300 रुपये) है। आइए डीटेल में जानते हैं शाओमी के इस पैड के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

शाओमी ब्लैक शार्क गेमिंग टैब के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस टैब में 8.8 इंच का गेमिंग फोकस्ड कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफर कर रही है। टैब में ऑफर किया जा रहा डिस्पले 2560x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आता है। इस 2.5K पैनल का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। साथ ही इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स का है। टैब में आपको फैक्ट्री कैलिब्रेटेड जबर्दस्त कलर ऐक्यूरेसी देखने को मिलेगी। 332 ग्राम का यह टैब 7.7mm थिक है। कंपनी का लेटेस्ट टैब 12जीबी तक की LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। टैब की मेमरी को टीएफ कार्ड की मदद से 2टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹33 हजार से भी सस्ता हो गया OnePlus का फ्लैगशिप फोन, लिमिटेड टाइम ऑफर
xiaomi

प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस पैड में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 ऑफर कर रही है। यह चिपसेट ऑक्टा-कोर सीपीयू से लैस है, जो 3.0GHz की स्पीड देता है। साथ ही इसमें 40 TOPS NPU दिया गया है। ब्लैक शार्क का दावा है कि इस टैब का AnTuTu स्कोर 1.9 मिलियन है। पैड को पावर देने के लिए इसमें 7300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 5.6 घंटे तक गेमिंग ऑफर करती है। साथ ही यह बैटरी फुल चार्ज पर 10.3 घंटे वेब ब्राउजिंग, 7 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और 76 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक देती है।

ये भी पढ़ें:5200mAh की बैटरी वाला एंट्री-लेवल फोन, रियर लुक iPhone 17 जैसा, रैम 8GB तक

फोटोग्राफी के लिए पैड में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए कंपनी इस पैड में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑफर कर रही है। गेमिंग के तौर टैब ओवरहीट न हो इसके लिए पैड में बड़े साइज का वेपर चैंबर, मल्टिपल ग्रैफीन शीट्स और मेटल कूलिंग स्ट्रक्चर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए टैब में ड्यूल बैंड 2x2 MIMO के साथ वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4 और डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट दिया गया है। दमदार साउंड के लिए कंपनी इसमें सिम्मेट्रिकल ड्यूल स्पीकर्स के साथ K9 स्मार्ट ऐंप्लिफायर दे रही है।

ये भी पढ़ें:OnePlus 16 का बदलेगा डिजाइन! 9000mAh बैटरी के साथ 200MP कैमरा का मजा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
