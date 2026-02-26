गेमिंग के लिए आया जबर्दस्त टैब, बैटरी 7300mAh की, डिस्प्ले और प्रोसेसर भी तगड़ा

Feb 26, 2026 09:21 am IST

शाओमी का यह नया टैब 12जीबी रैम और 256जीबी के स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 7300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 5.6 घंटे तक की गेमिंग ऑफर करती है। इस पैड में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 ऑफर किया जा रहा है।

शाओमी ने ग्लोबल मार्केट में अपने नए गेमिंग टैब - Xiaomi Black Shark Gaming को लॉन्च किया है। कंपनी का यह नया टैब 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 7300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 5.6 घंटे तक की गेमिंग ऑफर करती है। यह टैब दुनियाभर में शिपिंग के लिए अलीएक्सप्रेस पर उपलब्ध है। इसकी कीमत इंपोर्ट चार्ज के साथ 635.69 यूरो (करीब 68300 रुपये) है। आइए डीटेल में जानते हैं शाओमी के इस पैड के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

शाओमी ब्लैक शार्क गेमिंग टैब के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस टैब में 8.8 इंच का गेमिंग फोकस्ड कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफर कर रही है। टैब में ऑफर किया जा रहा डिस्पले 2560x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आता है। इस 2.5K पैनल का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। साथ ही इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स का है। टैब में आपको फैक्ट्री कैलिब्रेटेड जबर्दस्त कलर ऐक्यूरेसी देखने को मिलेगी। 332 ग्राम का यह टैब 7.7mm थिक है। कंपनी का लेटेस्ट टैब 12जीबी तक की LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। टैब की मेमरी को टीएफ कार्ड की मदद से 2टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस पैड में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 ऑफर कर रही है। यह चिपसेट ऑक्टा-कोर सीपीयू से लैस है, जो 3.0GHz की स्पीड देता है। साथ ही इसमें 40 TOPS NPU दिया गया है। ब्लैक शार्क का दावा है कि इस टैब का AnTuTu स्कोर 1.9 मिलियन है। पैड को पावर देने के लिए इसमें 7300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 5.6 घंटे तक गेमिंग ऑफर करती है। साथ ही यह बैटरी फुल चार्ज पर 10.3 घंटे वेब ब्राउजिंग, 7 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और 76 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक देती है।