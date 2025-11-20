Xiaomi की बड़ी चेतावनी: अगले साल आसमान छूएंगी Smartphones की कीमतें, इस वजह से ग्राहकों पर पड़ेगा असर

संक्षेप: अगले साल से और महंगे होने वाले है स्मार्टफोन। इसकी वजह मेमोरी-चिप की बढ़ती कीमतें, एआई-डेटा सेंटर की मांग को बताया जा रहा है। Xiaomi के अध्यक्ष Lu Weibing ने दी ये चेतावनी।

Thu, 20 Nov 2025 08:06 AM

Smartphone Will Get Costlier from 2026: अगर आप अगले साल नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो शायद आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। बड़े टेक ब्रांड्स ने संकेत दिया है कि अगले साल मोबाइल फोन की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। Xiaomi के अध्यक्ष Lu Weibing ने साफ चेतावनी दी है कि घटक लागत (Component Cost) इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कंपनियों के पास दाम बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा।

Xiaomi का कहना है कि मेमोरी चिप्स की कीमतों में अचानक हुई उछाल ने पूरी इंडस्ट्री को झटका दिया है। AI डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग ने चिप सप्लाई पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर स्मार्टफोन पर पड़ रहा है।

Samsung की महंगी मेमोरी चिप्स बना रहीं हैं कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह स्मार्टफोन महंगे होने का सबसे बड़ा कारण है Samsung द्वारा मेमोरी चिप्स की कीमतों में लगभग 60% बढ़ोतरी। Samsung दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप निर्माता कंपनी है, और जब उनके रेट बढ़ते हैं, तो पूरी मोबाइल इंडस्ट्री हिल जाती है।

AI सर्वर और डेटा सेंटर्स के लिए हाई-परफॉर्मेंस DRAM चिप्स की मांग बढ़ने से स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली चिप्स की सप्लाई कम हो गई है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है, तो कीमतें बढ़ना तय है। इसका सीधा असर स्मार्टफोन निर्माताओं पर पड़ रहा है, और आगे इसका झटका ग्राहकों तक पहुंचेगा।

AI की बढ़ती मांग ने चिप मार्केट में मचा दी हलचल AI का दौर तेज़ी से बढ़ रहा है चाहे ChatGPT हो, AI कैमरे हों या AI-पावर्ड फीचर्स। इसके चलते कंपनियां अब डेटा सेंटर-ग्रेड मेमोरी चिप्स पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। इससे स्मार्टफोन चिप्स की सप्लाई कम होती जा रही है। जितनी ज्यादा AI की डिमांड बढ़ेगी, उतनी ही स्मार्टफोन की कीमतें भी ऊपर जाएगी। क्योंकि दोनों ही एक ही फैक्ट्रियों और चिप लाइनों से बनते हैं।

भारत में पहले ही शुरू हो चुका है प्राइस हाइक का सिलसिला भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है, और यहां कीमतों की हलचल जल्दी दिखाई देती है। कुछ ब्रांड्स के नए मॉडल्स पहले से ही महंगे लॉन्च हो रहे हैं, जैसे:

- Oppo Find X9 पिछले मॉडल Find X8 से महंगा है,

- OnePlus 15 अपने पिछले जनरेशन से महंगा आया,

- दूसरे ब्रांड भी अपनी नई सीरीज़ के दाम धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं,

यह दिखाता है कि भारत में स्मार्टफोन महंगाई का ट्रेंड इंडस्ट्री में पहले ही शुरू हो चुका है।