नए जैसे हो जाएंगे ये 60 से ज्यादा फोन और टैब, शाओमी और रेडमी यूजर्स देखें पूरी लिस्ट

Mar 11, 2026 03:31 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी Xiaomi स्मार्टफोन या फिर टैबलेट चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने यह बता दिया है कि HyperOS 3.1 अपडेट कब और किस फोन में मिलेगा। अगर आप भी शाओमी का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। देखें लिस्ट में आपका स्मार्टफोन है या नहीं...



अगर आप भी Xiaomi स्मार्टफोन या फिर टैबलेट चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शाओमी पिछले काफी समय से अपने कई डिवाइस पर HyperOS 3.1 की टेस्टिंग कर रही थी। अब टेस्टिंग का दौर आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि कंपनी ने अभी-अभी इसके रोलआउट का शेड्यूल जारी किया है, और यह अपडेट आज से मिलना शुरू हो गया है। कंपनी ने यह भी बता दिया है कि कब किस फोन में अपडेट मिलेगा। अगर आप भी शाओमी का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। देखें लिस्ट में आपका स्मार्टफोन है या नहीं...

Xiaomi HyperOS 3.1 रोलआउट टाइमलाइन

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, यह रोलआउट प्लान चीन में बेचे जाने वाले शाओमी डिवाइस पर लागू होता है। इसे चीनी कम्युनिटी फोरम पर पब्लिश किया गया है। इसलिए, अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र से हैं, तो आपके फोन तक अपडेट पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।

इन डिवाइस को आज से अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा

- शाओमी 17 अल्ट्रा Leica Edition

- शाओमी 17 अल्ट्रा

- शाओमी 17 प्रो मैक्स

- शाओमी 17 प्रो

- शाओमी 17

- शाओमी पैड 8 प्रो

- शाओमी पैड 8

- रेडमी K90 प्रो मैक्स

- रेडमी K90

ये भी पढ़ें:ग्राहकों को झटका, 35 फीसदी तक महंगे हो सकते हैं Laptop, देखें फायदे वाली डील्स

इन डिवाइस को 31 मार्च तक अपडेट मिल जाएगा

- शाओमी 15 अल्ट्रा

- शाओमी 15S प्रो

- शाओमी 15 प्रो

- शाओमी 15

- शाओमी फ्लिप 2

- शाओमी पैड 7 अल्ट्रा

- शाओमी पैड 7S प्रो 12.5

- शाओमी पैड 7 प्रो

- शाओमी पैड 7

- रेडमी K80 प्रो

- रेडमी K80 अल्टीमेंट एडिशन

- रेडमी K80

- रेडमी टर्बो 5 मैक्स

- रेडमी टर्बो 5

- रेडमी के पैड

ये भी पढ़ें:200MP कैमरे वाला धांसू फोन लाया शाओमी, साथ 20 हजार की फोटोग्राफी किट FREE, डिटेल

इन डिवाइस को 15 अप्रैल तक अपडेट मिल जाएगा

- शाओमी 14 अल्ट्रा

- शाओमी 14 अल्ट्रा टाइटेनियम स्पेशल एडिशन

- शाओमी 14 प्रो

- शाओमी 14 प्रो टाइटेनियम स्पेशल एडिशन

- शाओमी 14

- शाओमी फोल्ड 4

- शाओमी फ्लिप

- शाओमी Mi 5 प्रो

- रेडमी K70 प्रो

- रेडमी K70 अल्टीमेट एडिशन

- रेडमी K70

- रेडमी K70E

- रेडमी टर्बो 4 प्रो

- रेडमी टर्बो 4

- रेडमी नोट 15 प्रो+

- रेडमी नोट 15 प्रो

- रेडमी नोट 15

- रेडमी पैड 2 प्रो

इन डिवाइस को 23 अप्रैल तक अपडेट मिल जाएगा

- शाओमी 13 अल्ट्रा

- शाओमी 13 प्रो

- शाओमी 13

- शाओमी फोल्ड 3

- शाओमी Mi 4 प्रो

- शाओमी पैड 6S प्रो 12.4

- रेडमी K60 प्रो

- रेडमी K60 अल्टीमेट एडिशन

- रेडमी टर्बो 3

- रेडमी नोट 15R

- रेडमी नोट 14 प्रो+

- रेडमी नोट 14 प्रो

- रेडमी नोट 14 5G

- रेडमी नोट 13 प्रो+

- रेडमी नोट 13 प्रो

- रेडमी नोट 13R

- रेडमी 15R 5G

- रेडमी 14R 5G

- रेडमी 14C

- रेडमी पैड 2

- रेडमी पैड प्रो 5G

- रेडमी पैड प्रो

चीन के बाहर रहने वालों के लिए अच्छी बात यह है कि HyperOS 3.1 को ग्लोबली भी रिलीज किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में ग्लोबल सर्वर्स पर इसके संबंधित बिल्ड्स देखे गए हैं। हम इस महीने के आखिर तक इसके ग्लोबल रोलआउट शेड्यूल की उम्मीद कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:FREE में बनें Claude AI एक्सपर्ट, एंथ्रोपिक स्टूडेंट्स के लिए लाया कोर्स, डिटेल

नए अपडेट में क्या-क्या खास

हालांकि HyperOS 3.1 कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, फिर भी इसमें कई अहम बदलाव और इस्तेमाल को बेहतर बनाने वाले सुधार किए गए हैं। यह एंड्रॉयड की अपडेट से जुड़ी एक पुरानी और बड़ी परेशानी को दूर करता है - यानी अपडेट इंस्टॉल होने में लगने वाला लंबा समय और बीच-बीच में आने वाली रुकावटें - और ऐसा यह 'Super OTA' के जरिए करता है। यह नेक्स्ट जेनरेशन का एक अपडेट सिस्टम है, जो सिस्टम अपडेट को ज्यादा तेजी से और बिना किसी रुकावट के इंस्टॉल करता है, और इसमें फोन को रीबूट करने में भी बहुत कम समय लगता है।

यह नया सॉफ्टवेयर मुख्य UI एलिमेंट्स को भी बेहतर बनाता है, जिसमें ज्यादा स्मूद एनिमेशन, गैलरी और वेदर जैसे नए सिस्टम ऐप्स, लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के ज्यादा विकल्प और ज्यादा इंटरैक्टिव हाइपरआइलैंड शामिल हैं। यह Apple AirPods के नेटिव सपोर्ट के साथ क्रॉस-प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन को भी बेहतर बनाता है, जिससे कम्पैटिबल ईयरबड्स पर तुरंत पॉप-अप पेयरिंग और स्पैटियल ऑडियो का एक्सेस मिल जाता है।

HyperOS 3.1 एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन्स को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि उन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाए, और अब कुछ खास मोड्स में क्विक जेस्चर कंट्रोल्स भी मिलते हैं। इसमें अंदरूनी तौर पर भी कई सुधार किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मेमोरी मैनेजमेंट बेहतर हुआ है, ऐप्स तेजी से खुलते हैं, और फ्रेम स्टटरिंग (अटकना) कम हो गई है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

Gadgets Hindi News Xiaomi Redmi

