सेल शुरू: इतना सस्ता मिल रहा 75 inch QLED TV; इन 5 मॉडल पर भी तगड़ा डिस्काउंट
Xiaomi 75 inch QLED TV Sale live: आज से Xiaomi QLED TV X Pro 75 की सेल शुरू हो चुकी है। सेल में यह मॉडल 5,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। यहां हम आपको 75 इंच के कुछ अन्य मॉडल्स भी बता रहे हैं, जो सस्ते मिल रहे हैं। देखें लिस्ट और तुरंत ऑर्डर करें
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Xiaomi 75 inch QLED TV Sale live: घर में सिनेमा हॉल का मजा लेने है, तो शाओमी का नया मॉडल Xiaomi QLED TV X Pro 75 आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। टीवी की सेल आज से शुरू हो गई है। सेल में यह मॉडल ऑफर में 5,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। यह शओमी का अब तक का सबसे बड़ा 75 इंच का QLED टीवी है। यहां हम आपको कुछ अन्य 75 इंच टीवी भी बता रहे हैं, जो अमेजन पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। देखें लिस्ट
शाओमी 75 इंच QLED टीवी की खासियत
टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन (3840x2160 पिक्सेल) वाला बड़ा डिस्प्ले है। डॉल्बी विजन और HDR10+ के सपोर्ट के साथ, टेलीविजन कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और कलर डेप्थ को बढ़ाकर असली जैसी इमेज देता है। स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए, Xiaomi QLED TV X Pro 75 को तेज एक्शन के साथ चलने के लिए डिजाइन किया गया है। DLG 120Hz सपोर्ट मोशन क्लैरिटी को बढ़ाता है, जबकि MEMC टेक्नोलॉजी तेजी से ट्रांजिशन के दौरान धुंधलापन कम करती है, जिससे यह लाइव क्रिकेट मैच, फुटबॉल गेम और रेसिंग सीक्वेंस के लिए आइडियल बन जाता है।
दमदार साउंड वाला स्पीकर सेटअप
दमदार साउंड के लिए, टीवी में दो पावरफुल 34W बॉक्स स्पीकर सिस्टम हैं, जिन्हें डॉल्बी ऑडियो, DTS X, और DTS वर्चुअल: X टेक्नोलॉजी से बेहतर बनाया गया है। डोल्बी एटमॉस पासथ्रू के लिए eARC सपोर्ट के साथ, यूजर्स कम्पैटिबल साउंडबार या होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करके अपने साउंड को और बढ़ा सकते हैं ताकि एक शानदार सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिल सके।
टीवी के अन्य खास फीचर्स
टीवी का बिल्ट-इन गूगल वॉयस असिस्टेंट हैंड्स-फ्री कंट्रोल देता है, जिससे यूजर्स आसानी से कंटेंट सर्च कर सकते हैं, सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं या कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। AirPlay 2, Google Cast और Miracast के सपोर्ट के साथ कास्टिंग भी आसान है।
32GB स्टोरेज, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट
इसमें क्वाड कोर A55 प्रोसेसर और 32GB इंटरनल स्टोरेज है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में तीन एचडीएमआई पोर्ट (जिसमें एक eARC वाला है), दो यूएसबी 2.0 पोर्ट, ईथरनेट, एवी, ऑप्टिकल, एंटीना और एक ईयरफोन पोर्ट शामिल हैं।
कीमत, ऑफर और पहली सेल की डिटेल
Xiaomi QLED TV X Pro 75 की कीमत ₹69,999 है। ऑफर के तहत, ग्राहक 5,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट (HDFC या ICICI) का लाभ ले सके हैं, जिससे टीवी की प्रभावी कीमत 64,999 रुपये हो जाएगी। जिन्होंने इस टीवी को प्री-बुक किया था, उन्हें 10,999 रुपये की 4 साल की कम्प्लीट वारंटी मुफ्त मिलेगी।
1. Xiaomi 189 cm (75 Inches) X Pro Series QLED 4K UHD Smart Google TV L75MB-APIN
आप 75 इंच के इन टीवी पर भी विचार कर सकते हैं:
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।