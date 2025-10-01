आखिरी मौका! 200MP कैमरा वाला Xiaomi फोन केवल ₹19,999 रुपये में; लिमिटेड है स्टॉक Xiaomi 200MP camera phone under 20000 rupees in big billion days sale check note 13 pro 5g flipkart deal, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Xiaomi 200MP camera phone under 20000 rupees in big billion days sale check note 13 pro 5g flipkart deal

आखिरी मौका! 200MP कैमरा वाला Xiaomi फोन केवल ₹19,999 रुपये में; लिमिटेड है स्टॉक

ग्राहकों को Flipkart पर Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन 20 हजार रुपये से भी कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस में 200MP कैमरा सेटअप और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 05:22 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

  • checkArctic White
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹23999

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27479

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹23998

₹27999

खरीदिये

आखिरी मौका! 200MP कैमरा वाला Xiaomi फोन केवल ₹19,999 रुपये में; लिमिटेड है स्टॉक

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर शुरू हुई Big Billion Days Sale खत्म होने को आ गई है और आपने अब तक नया फोन ऑर्डर नहीं किया तो मौका हाथ से निकल सकता है। दमदार कैमरा वाले Redmi Note 13 Pro 5G को अब तक की सबसे कम कीमत पर ऑर्डर करने का मौका सेल के दौरान मिल रहा है। हालांकि, इसका स्टॉक लिमिटेड है और सेल खत्म होने तक ही यह छूट भी मिल रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

  • checkArctic White
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹23999

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27479

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹23998

₹27999

खरीदिये

Redmi Note 13 Pro 5G की खासियत यह है कि इसमें 200MP क्षमता वाला कैमरा सेटअप दिया गया है और यह डिवाइस प्रीमियम प्रो-ग्रेड डिजाइन के साथ आता है। इसमें इन-सेंसर 4x जूम EIS और OIS के साथ मिल रहा है। इसके डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की सुरक्षा दी गई है और यह सब कुछ BBD सेल के चलते 20 हजार रुपये से भी कम कीमत पर ऑफर किया जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

ये भी पढ़ें:कल खत्म हो रही है सेल! ₹10 हजार से कम में बेस्ट Smart TV डील्स, मत चूको मौका

सबसे सस्ते में खरीदें Note 13 Pro 5G

नोट सीरीज के डिवाइस को फ्लिपकार्ट पर 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है। सेल के दौरान चुनिंदा बैंक ऑफर्स अलग से मिल रहे हैं और इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। यह फोन Croma पर भी 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्टेड है। साथ ही एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा पुराने फोन के बदले लिया जा सकता है। 20 हजार रुपये से कम में यह फोन बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहा है।

ये भी पढ़ें:अपने आप बदल पाएंगे इस फोन का कैमरा, अनोखा होगा Realme GT 8 Pro का डिजाइन

ऐसे हैं Redmi Note 13 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस

शाओमी के इस डिवाइस में 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले 1800nits तक की पीक ब्राइटनेस के साथ दिया गया है। इसके बैक पैनल पर OIS वाला 200MP मेन कैमरा, 8MP सेकेंडरी और 2MP के तीसरे सेंसर के साथ मिल रहा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5100mAh बैटरी के अलावा Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G प्रोसेसर के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है।

Xiaomi Xiaomi Phone Redmi Phone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.