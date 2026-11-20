Xiaomi 18 Pro अब भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयारी में है। फिलहाल कंपनी ने लॉन्च की तारीख नहीं बताई है लेकिन इसकी कीमत ऑनलाइन लीक के माध्यम से सामने आ गई है। एक टिप्स्टर का कहना है कि भारत में इसकी कीमत 1.6 लाख रुपये से 1.7 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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Xiaomi 18 Pro Price in india leak: Xiaomi 18 Pro शायद हर किसी के बजट में न हो। अब एक टिप्स्टर ने इसकी भारतीय कीमत का खुलासा किया है। बता दें कि हाल ही में ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 18 Pro सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें Xiaomi 18 Pro और 18 Pro Max शामिल हैं। चीन में भी इन दोनों फोन्स को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। अब इन फोन्स के भारत में आने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक टिप्स्टर ने भारत में Xiaomi 18 Pro की संभावित कीमत लीक कर दी है। अगर बताई गई कीमत सही है, तो यह आने वाला फोन 'अल्ट्रा-प्रीमियम' सेगमेंट में आएगा। इसके बैक पैनल पर भी छोटी सी स्क्रीन होगी और इसमें 200 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे मिलेंगे। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फटाफट नजर डालें सामने आई कीमत पर और देखें कि यह आपके बजट में फिट बैठ रहा है या नहीं..

चीन में Xiaomi 18 Pro के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 5,999 युआन (लगभग 86,000 रुपये) से शुरू होती है।

भारत में इतनी हो सकती है Xiaomi 18 Pro की कीमत (लीक के अनुसार) एक्स पर टिप्स्टर योगेश बरार ने बताया कि, भारत में Xiaomi 18 Pro की कीमत 1.6 लाख रुपये से 1.7 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जिसमें इम्पोर्ट ड्यूटी भी शामिल हैं। हालांकि, टिप्स्टर ने यह नहीं बताया कि इस कीमत में आने वाले फोन में कितनी रैम और स्टोरेज मिलेगी। इस कीमत पर, Xiaomi 18 Pro अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में मुकाबला कर सकता है। साथ ही, यह Oppo Find X10 Pro Max जैसे कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सस्ता भी हो सकता है, जिसे 1,99,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।

चीन में इतनी है कीमत रिपोर्ट की गई भारतीय कीमत, चीन में फोन की शुरुआती कीमत से भी ज्यादा है। Xiaomi 18 Pro के 12GB रैम और256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 5,999 युआन (लगभग 86,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 12GB+512GB और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत क्रमशः 6,999 युआन (लगभग 1 लाख रुपये) और 7,999 युआन (लगभग 1.14 लाख रुपये) है। 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 8,999 युआन (लगभग 1.29 लाख रुपये) है।

चुनिंदा वैश्विक बाजारों में, Xiaomi 18 Pro के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1,399 यूरो (लगभग 1.44 लाख रुपये) से शुरू होती है। इसके 12GB+512GB वाले हायर-एंड वेरिएंट की कीमत 1,599 यूरो (लगभग 1.64 लाख रुपये) है। ऐसे में, भारत के लिए बताई गई कीमत, टॉप-एंड वेरिएंट की वैश्विक कीमत के ज्यादा करीब है।

शाओमी ने अक्टूबर में हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 में कंफर्म किया कि Xiaomi 18 Pro भारत में डेब्यू करेगा। हालांकि अभी तक इसकी लॉन्च की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

Xiaomi 18 Pro के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स (चीनी वेरिएंट के अनुसार) शाओमी 18 प्रो का चीनी वेरिएंट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 पर चलता है और इसमें Android 17 पर बेस्ड हाइपरओएस 4 दिया गया है। इसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करने वाली 6.4 इंच की मेन डिस्प्ले और बैक पैनल पर 2.7 इंच की छोटी सी एमोलेड स्क्रीन भी है। इसमें 16GB तक LPDDR5x रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 200-मेगापिक्सेल प्राइमरी कैमरा, OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 102-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए फोन में 50-मेगापिक्सेल कैमरा सेंसर है। फोन में 7000mAh की बैटरी है, जो 100W की वायर्ड और 50W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ-साथ 27W की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है।

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