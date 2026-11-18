Xiaomi ने Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दोनों फोन में 200MP के दो रियर कैमरे, पीछे की तरफ सेकेंडरी AMOLED स्क्रीन, 120Hz डिस्प्ले और 50MP सेल्फी कैमरा मिलता है।

Xiaomi ने लॉन्च किए 2 नए प्रीमियम फोन

टेक कंपनी Xiaomi ने ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया गया। इस सीरीज में दो मॉडल शामिल हैं: Xiaomi 18 Pro Max और Xiaomi 18 Pro। ये दोनों स्मार्टफोन अब कंपनी की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। Xiaomi 18 Pro सीरीज के ये दोनों फ्लैगशिप मॉडल चार अलग-अलग रंगों में आते हैं। इन दोनों फोन के पिछले हिस्से में एक सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले भी है। इसके अलावा दोनों फोन में 200MP के दो कैमरे, 50MP का फ्रंट कैमरा और फ्लैगशिप Snapdragon प्रोसेसर मिलता है। आइए जानते हैं इन दोनों प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल।

Xiaomi 18 Pro और Pro Max की कीमत अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कीमत की। Xiaomi 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,399 यूरो यानी करीब 1.44 लाख रुपये रखी गई है। यह कीमत 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है। वहीं, इसके 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,599 यूरो यानी करीब 1.64 लाख रुपये है।

दूसरी तरफ, Xiaomi 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,599 यूरो यानी करीब 1.64 लाख रुपये है। यह कीमत 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की है।दोनों फोन ब्लैक, कॉस्मिक ब्लू, वेलवेट रेड और व्हाइट कलर में उपलब्ध हैं। फिलहाल इन्हें ग्लोबल मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारत में इनकी कीमत और सेल की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक डिटेल नहीं दी गई है।

फोन के पीछे भी मिलेगी अलग स्क्रीन Xiaomi 18 Pro सीरीज की सबसे खास बात इसका सेकेंडरी डिस्प्ले है। दोनों स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में कैमरा मॉड्यूल के पास एक छोटी AMOLED स्क्रीन दी गई है। Xiaomi 18 Pro में यह स्क्रीन 2.7 इंच की है, जबकि Pro Max में 2.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। इस स्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ नोटिफिकेशन देखने तक सीमित नहीं है। यूजर इस पर कई जरूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा इस स्क्रीन की मदद से रियर कैमरे से सेल्फी लेना भी आसान हो जाता है।

Xiaomi 18 Pro और Pro Max की फ्रंट डिस्प्ले Xiaomi 18 Pro के फ्रंट में 6.4 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है। वहीं, Xiaomi 18 Pro Max में 6.9 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिलता है। दोनों फोन की स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। दोनों स्मार्टफोन में Privacy Display फीचर भी दिया गया है। इससे बगल में बैठे लोगों के लिए फोन की स्क्रीन पर मौजूद जानकारी देखना मुश्किल हो जाता है।

दोनों फोन में 200MP के दो रियर कैमरे कैमरा इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबियों में शामिल है। Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max दोनों में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें OIS सपोर्ट वाला 200MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके साथ 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है, जो 3.2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोनों फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। खास बात यह है कि पीछे की छोटी स्क्रीन की मदद से यूजर 200MP वाले मेन कैमरे से भी अपनी सेल्फी ले सकते हैं। यानी सेल्फी के लिए सिर्फ फ्रंट कैमरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।

Xiaomi 18 Pro और Pro Max में अलग-अलग प्रोसेसर परफॉर्मेंस के लिए Xiaomi 18 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, ज्यादा प्रीमियम Xiaomi 18 Pro Max में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिलता है। दोनों फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज टेक्नोलॉजी दी गई है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन Android 17 पर बेस्ड HyperOS 4 पर काम करते हैं।

Xiaomi 18 Pro में 6000mAh और Pro Max में 7050mAh बैटरी बैटरी के मामले में दोनों फोन में अंतर देखने को मिलता है। Xiaomi 18 Pro में 6000mAh की बैटरी दी गई है। वहीं, Xiaomi 18 Pro Max में 7050mAh की बैटरी मिलती है। दोनों फोन 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इनमें 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है।