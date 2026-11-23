Xiaomi 18 Max में होगी 8000mAh से भी बड़ी बैटरी, Snapdragon का पावरफुल प्रोसेसर भी
Xiaomi 18 Max को लेकर बड़ा लीक सामने आया है, जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट और 8000mAh से ज्यादा बैटरी मिलने का दावा किया गया है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
Xiaomi 18 Max को लेकर एक बड़ा लीक सामने आया है। Xiaomi की अगली फ्लैगशिप सीरीज में शामिल होने वाले इस स्मार्टफोन को लेकर बैटरी और प्रोसेसर से जुड़ी नई जानकारी लीक हुई है। लीक के मुताबिक Xiaomi 18 Max में कंपनी बेहद बड़ी बैटरी के साथ नया और पावरफुल Snapdragon चिपसेट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो फोन खास तौर पर परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप के मामले में काफी दमदार हो सकता है।
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रिपोर्ट के अनुसार Xiaomi 18 Max में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट दिया जा सकता है। यह कंपनी के मौजूदा फ्लैगशिप फोन में इस्तेमाल किए जा रहे पिछली जेनरेशन के Snapdragon चिपसेट की तुलना में नई जनरेशन का प्रोसेसर होगा। इससे फोन में बेहतर प्रोसेसिंग पावर, गेमिंग परफॉर्मेंस और AI से जुड़े कामों में सुधार देखने को मिल सकता है।
बैटरी होगी फोन का हाइलाइट
Xiaomi 18 Max की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी हो सकती है। लीक में दावा किया गया है कि स्मार्टफोन में 8000mAh से ज्यादा क्षमता की बैटरी मिल सकती है। इतनी बड़ी बैटरी का मतलब है कि सामान्य इस्तेमाल में फोन लंबे समय तक चल सकता है। वहीं, ज्यादा गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और कैमरा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए भी यह बैटरी एक बड़ा अपग्रेड हो सकती है।
खास बात यह है कि Xiaomi की पिछली जेनरेशन के Max मॉडल में भी 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई थी। ऐसे में Xiaomi 18 Max में कंपनी बैटरी क्षमता को और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि फोन में कितने वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी और इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने में कितना समय लगेगा।
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ऐसा होगा नए फोन का कैमरा
कैमरा की बात करें तो लीक में Xiaomi 18 Max के बड़े कैमरा सेंसर की ओर भी इशारा किया गया है। हालांकि, अभी कैमरा सेंसर का रिजॉल्यूशन और पूरा कैमरा सेटअप सामने नहीं आया है। Xiaomi अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में कैमरा पर काफी फोकस करता रहा है, इसलिए नए Max मॉडल में भी कैमरा इसके मेन हाइलाइट्स में शामिल हो सकता है।
डिस्प्ले को लेकर भी Xiaomi 18 Max में बड़ा स्क्रीन साइज मिलने की उम्मीद है। पिछले Max मॉडल में करीब 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया था। नए मॉडल में भी इसी तरह बड़े स्क्रीन की उम्मीद की जा रही है, हालांकि अभी इसके रिजॉल्यूशन, रिफ्रेश रेट और पैनल टेक्नोलॉजी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
फिलहाल Xiaomi ने Xiaomi 18 Max के लॉन्च, कीमत या स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में कंपनी की ओर से शेयर होने वाले ऑफीशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।