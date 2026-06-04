आ गया Xiaomi 17T, इसमें 6500mAh बैटरी के साथ DSLR जैसा कैमरा, इस ऑफर में ₹19000 का पड़ेगा

Xiaomi 17T को कंपनी ने भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। फोन 6500mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। इसमें तगड़ा कैमरा सेटअप भी है। बैंक ऑफर में फोन 55,000 रुपये से कम की प्रभावी कीमत में मिल रहा है। देखें कीमत और ऑफर की पूरी डिटेल

Xiaomi 17T launched in India: शाओमी फैन्स का इंतजार खत्म। कंपनी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Xiaomi 17T को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फ्लैगशिप Xiaomi 17 लाइनअप में सबसे नया मॉडल है, जिसमें Leica-ट्यून्ड कैमरे और एक डेडिकेटेड 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है। नए फोन में 6.59-इंच की एमोलेड स्क्रीन भी है। यह MediaTek Dimensity 8500-Ultra प्रोसेसर पर चलता है, जिसके साथ 12GB LPDDR5x रैम दी गई है। Xiaomi 17T में Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पहले से इंस्टॉल आता है। इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी है जो 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। भारत में, Xiaomi 17T की शुरुआती कीमत 60,000 रुपये से कम है। अगर आप भी इसे धांसू फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं इसकी कीमत, फर्स्ट सेल डेट और खासियत के बारे में सबकुछ...

इतनी है Xiaomi 17T की कीमत, बायबैक की सुविधा भी भारत में, Xiaomi 17T के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये है, जबकि इसके 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर्स के तहत, Xiaomi चुनिंदा HDFC Bank, SBI Card, American Express और ICICI Bank कार्ड्स पर 5,000 रुपये का सीधा इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है। ग्राहक बैंक ऑफर के बजाय 5,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी चुन सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती प्रभावी कीमत घटकर 54,999 रुपये हो जाती है।

इसके अलावा, HDFC बैंक कार्डहोल्डर्स 5,000 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं। इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट लागू होने के बाद, Xiaomi 17T के 256GB और 512GB वेरिएंट की प्रभावी कीमतें घटकर क्रमशः 54,999 रुपये और 59,999 रुपये हो जाती हैं।

शाओमी 18 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI और जीरो डाउन पेमेंट के ऑप्शन भी दे रही है। कंपनी, फोन खरीदने के एक साल के अंदर 60 परसेंट बायबैक वैल्यू की गारंटी भी दी है। शाओमी का कहना है कि, बेस 12GB+256GB वेरिएंट के लिए, बायबैक प्रोग्राम से एक साल की ओनरशिप कॉस्ट घटकर 19,000 रुपये हो सकती है।

खरीदारों को फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे, जिनमें चार महीने के लिए Spotify Premium Standard, तीन महीने के लिए YouTube Premium और तीन महीने के लिए Google AI Pro शामिल हैं। Jio यूजर्स को 3 महीने फ्री जियोहॉटस्टार + 5000GB क्लाउट स्टोरेज + प्रो गूगल जेमिनी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यह हैंडसेट 10 जून से शाओमी की वेबसाइट, अमेजन और देशभर में शाओमी के रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

चलिए अब एरक नजर डालते हैं Xiaomi 17T की खासियत पर नया Xiaomi 17T स्मार्टफोन डुअल-सिम (नैनो+नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पर चलता है। इसमें 6.59-इंच की 1.5K एमोलेड स्क्रीन है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर लगा है, जिसके साथ 12GB LPDDR5X रैम और 512GB तक की स्टोरेज दी गई है। फोन में थर्मल मैनेजमेंट के लिए कंपनी का 3D आइसलूप कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। यह स्मार्टफोन कई AI-पावर्ड टूल्स के साथ आता है। शाओमी ने HyperAI फीचर्स, जैसे कि एआई राइटिंग, एआई स्पीच रिकग्निशन, एआई इंटरप्रेटर, एआई सर्च और एआई डायनामिक वॉलपेपर के लिए सपोर्ट की पुष्टि की है। इस फोन में गूगल का जेमिनी असिस्टेंट भी इंटीग्रेटेड है।

कैमरे की बात करें तो, Xiaomi 17T में Leica द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का लाइट फ्यूजन 800 प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का Leica 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल है। दावा किया गया है कि यह पेरिस्कोप कैमरा 115mm के बराबर फोकल लेंथ और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) की सुविधा देता है। सेल्फी के लिए, फोन में 32 मेगापिक्सेल का कैमरा है।