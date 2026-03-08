100W की तेजतर्रार स्पीड के साथ आएगा Xiaomi 17T, सामने आई इंडिया लॉन्च डिटेल

Mar 08, 2026 04:01 pm IST

Xiaomi 17T अब ताइवानी एनसीसी सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया है। लिस्टिंग से पता चलता है कि यह फोन 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। इसमें Qi वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। यह भारत में अप्रैल या मई के आसपास लॉन्च हो सकता है।

Xiaomi अब अपनी स्मार्टफोन लाइनअप में नया फ्लैगशिप फोन Xiaomi 17T को जोड़ने की तैयारी कर रही है। शाओमी लॉन्च से पहले फोन के लिए तमाम जरूरी सर्टिफिकेशन जुटा रहा है। अब, शाओमी 17T के ग्लोबल वेरिएंट को ताइवानी एनसीसी (नेशनल कम्युनिकेशंस कमीशन) सर्टिफिकेशन मिल गया है, जिससे अपकमिंग फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी और चार्जिंग सपोर्ट ऑप्शन के बारे में भी पता चल गया है।

सामने आई Xiaomi 17T ग्लोबल वेरिएंट की डिटेल डिवाइस NCC सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर मॉडल नंबर “2602EPTC0G” के साथ दिखाई दिया है। लिस्टिंग के अनुसार, स्मार्टफोन को मॉडल नंबर MDY-19-EX वाले चार्जिंग एडॉप्टर के साथ टेस्ट किया गया था, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट दिखाता है। चार्जिंग स्पेक्स के बारे में और बात करें तो, सर्टिफिकेशन Qi-स्टैंडर्ड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट को कन्फर्म करता है। वायरलेस पावर ट्रांसफर (WPT) टेस्टिंग 111.0–148.5 kHz की फ्रीक्वेंसी रेंज दिखाता है, जो Qi वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ कम्पैटिबिलिटी को कन्फर्म करता है।

चार्जिंग स्पेसिफिकेशन्स के अलावा, कनेक्टिविटी ऑप्शन में WCDMA, 4G, और 5G सेलुलर नेटवर्क, ब्लूटूथ BR/EDR/LE, वाई-फाई 6E, और एनएफसी सपोर्ट शामिल हैं।

इससे पहले, ग्लोबल वेरिएंट को Derka सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट किया गया था, जबकि इंडियन वेरिएंट को BIS पर लिस्ट किया गया था। DERKA सर्टिफिकेशन से पता चला कि डिवाइस EU और ग्रेट ब्रिटेन में लॉन्च हो सकता है। इसके साथ ही, HyperOS कोडबेस से कैमरा स्पेक्स भी सामने आए थे। इससे पता चलता है कि डिवाइस ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसमें 50 मेगापिक्सेल OVX8000 मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल सैमसंग JN5D टेलीफोटो लेंस और 12 मेगापिक्सेल OV13B अल्ट्रा-वाइड सेंसर होगा। फ्रंट में, 32 मेगापिक्सेल का कैमरा होगा। कैमरा स्पेक्स को देखें, तो ये इसके पिछले मॉडल Xiaomi 15T से मिलते-जुलते हैं।

शाओमीटाइम पब्लिकेशन, जिसने HyperOS कोडबेस के जरिए ऊपर दी गई कैमरा डिटेल्स बताईं, ने यह भी बताया कि डिवाइस 6500mAh बैटरी/67W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। हालांकि, ऊपर बताई गई डिटेल्स के अनुसार, Xiaomi 17T 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।

भारत में कब लॉन्च होगा फोन