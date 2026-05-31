भारत में आते ही छा जाएगा Xiaomi 17T, खरीदने के लिए इतना रखना होगा बजट, देखें कीमत और फीचर्स

Xiaomi 17T को 4 जून को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन लॉन्च से पहले ही फोन की कीमत लीक हो गई है। एक पॉपुलर टिप्स्टर ने बताया कि भारत में फोन की शुरुआती कीमत 65,999 रुपये हो सकती है। देखें अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा…

Xiaomi ने हाल ही में अपने दो धांसू स्मार्टफोन Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro को चीन में लॉन्च किया है। कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि स्टैंडर्ड मॉडल यानी Xiaomi 17T को 4 जून को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। फोन की माइक्रोसाइट पहले से ही अमेजन पर लाइव है, जहां कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। फोन में दमदार कैमरा मिलेगा, जो DSLR जैसी फोटो खींचने लेने में मदद करेगा। इसके अलावा, फोन में 6500mAh की तगड़ी बैटरी भी मिलेगी। अगर आप भी इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमत सामने आ गई है। एक पॉपुलर टिप्स्टर ने फोन की कीमत को लीक कर दिया है। देखें लीक कीमत और तय करें कि आपके बजट में यह फोन आ रहा है या नहीं...

भारत में इतनी होगी शुरुआती कीमत (संभावित) टिप्स्टर अभिषेक यादव के लीक के अनुसार, Xiaomi 17T भारत में 12GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होगा। बेस मॉडल की कीमत 65,999 रुपये होने की उम्मीद है। Xiaomi 11T Pro के बाद, जो 2022 में लॉन्च हुआ था, यह भारत में शाओमी का पहला T-सीरीज स्मार्टफोन होगा। इसलिए, कीमत की तुलना करने के लिए कोई सीधा पिछला मॉडल उपलब्ध नहीं है।

चीन में यह पहले ही लॉन्च हो चुका है। जहां Xiaomi 17T की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए €749 (करीब 83,500 रुपये) से शुरू होती है, और 512GB वाले मॉडल के लिए €799 (करीब 90,000 रुपये) तक जाती है। यह Violet, Opal White, Blue और Black जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

Xiaomi 17T के स्पेसिफिकेशन्स ( लीक के अनुसार) कीमत के हिसाब से, शाओमी 17T में 6.59-इंच का 1.5K LTPS डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। खबरों के मुताबिक, यह डिस्प्ले 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। बेहतर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए इसमें डोल्बी विजन सपोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और डोल्बी एटमॉस भी मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो, यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। इस फोन में LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज भी मिल सकता है।

कैमरे के मामले में, शाओमी 17T में 50 मेगापिक्सेल का Leica लाइट फ्यूजन 800 प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा (जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम और 120x तक AI जूम होगा), और 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा (जिसका फील्ड ऑफ व्यू 120 डिग्री होगा) मिलने की उम्मीद है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इस फोन में 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा होने की बात कही जा रही है। पिछला कैमरा 60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, जबकि अगला कैमरा 30fps पर 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।

शाओमी 17T में 6,500mAh की बैटरी मिलेगी, जो 67W वायर्ड चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा, इस फोन में धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग, ब्लूटूथ वर्जन 6.0, एनएफसी और वाई-फाई 7 कनेक्टिविटी मिलेगी। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा।

एक नजर डालिए चीन में लॉन्च हो चुके Xiaomi 17T और 17T Pro की खासियत पर चीन में लॉन्च हो चुके शाओमी 17T Pro में 6.83-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है और इसके बेजल 1.29mm जितने पतले हैं। वहीं, स्टैंडर्ड 17T में थोड़ा छोटा और ज्यादा कॉम्पैक्ट 6.59-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक सीमित है। दोनों ही पैनल की मैक्सिमम ब्राइटनेस 3500 निट्स तक होने का दावा किया गया है, ये डोल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। प्रो मॉडल में बहुत कम रोशनी में देखने के लिए हार्डवेयर-लेवल का 1-निट्स मिनिमम ब्राइटनेस फीचर भी शामिल है।

ये दोनों फोन मीडियाटेक चिपसेट से लैस हैं। 17T Pro में फ्लैगशिप-लेवल की 3nm डाइमेंसिटी 9500 चिप का इस्तेमाल किया गया है, जबकि रेगुलर 17T, 4nm डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है। दोनों डिवाइस में स्टैंडर्ड तौर पर 12GB की तेजतर्रार LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, दोनों फोन शाओमी के 3D आइसलूप वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो, दोनों फोन हाइपरओएस 3 पर चलते हैं, जिसमें हाइपरएआई फीचर्स शामिल हैं, जैसे AI राइटिंग, स्पीच रिकग्निशन, डायनामिक वॉलपेपर्स, सर्कल टू सर्च और जेमिनी एआई इंटीग्रेशन।

कैमरा भी पावरफुल कैमरे की बात करें तो, शाओमी अपनी ब्रांडिंग पार्टनरशिप Leica के साथ जारी रख रहा है। 17T और 17T Pro, दोनों में ही 50 मेगापिक्सेल का 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। इनके मेन कैमरे भी 50 मेगापिक्सेल के हैं, लेकिन इनमें अलग-अलग सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे Pro मॉडल में 1/1.31-इंच का लाइट फ्यूजन 950 सेंसर है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में थोड़ा छोटा 1/1.55-इंच का लाइट फ्यूजन 800 सेंसर इस्तेमाल किया गया है।

दोनों फोन में 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो, शाओमी ने इसमें 'Leica Live Moment' नाम का एक फीचर जोड़ा है, जो किसी भी फोटो के साथ-साथ एक छोटा वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड करता है; यह फीचर ऐप्पल के 'Live Photos' की तरह ही काम करता है।

फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी भी 17T Pro में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। स्टैंडर्ड 17T में 6500mAh की बैटरी है, जो 67W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये दोनों ही फोन 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं।