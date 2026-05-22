फुल वॉटरप्रूफ, 6500mAh की बैटरी; इस दिन आ रहा Xiaomi 17T, खुद कंपनी ने बताई डेट

Xiaomi 17T भारत में 4 जून को लॉन्च होगा। शाओमी 17 सीरीज में पहले से ही पांच स्मार्टफोन - स्टैंडर्ड Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra, और Xiaomi 17 Max शामिल हैं। दो और मोबाइल (Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro) आने के साथ, इस सीरीज में कुल सात डिवाइस हो जाएंगे।

Xiaomi अपनी 17 सीरीज लाइनअप का विस्तार कर रही है। इस चीनी कंपनी ने Xiaomi 17T Pro के साथ-साथ Xiaomi 17T का भी टीजर जारी किया है, जो 28 मई को दुनियाभर में लॉन्च होने वाला है। Xiaomi 17T Pro के भारत में आने की संभावना कम है; हालांकि, यह कंफर्म हो गया है कि Xiaomi 17T इस साल 4 जून को देश में लॉन्च होगा। Xiaomi 17 सीरीज में पहले से ही पांच स्मार्टफोन शामिल हैं, जिसमें स्टैंडर्ड Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra, और Xiaomi 17 Max शामिल हैं। दो और मोबाइल (Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro) आने के साथ, इस सीरीज में कुल सात डिवाइस हो जाएंगे। अगर आप भी शाओमी का नया Xiaomi 17T फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

Xiaomi 17T की खासियत (लीक के अनुसार) हालांकि, शाओमी ने अभी तक शाओमी 17T के पूरे स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन टीजर्स से पता चलता है कि यह स्मार्टफोन फोटोग्राफी फीचर्स पर खास तौर पर फोकस कर सकता है। अब तक सामने आए लीक्स के आधार पर, Xiaomi 17T में 6.59-इंच का एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। डिजाइन के मामले में, उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन स्टैंडर्ड शाओमी 17 से कई एलिमेंट्स लेगा, जिसमें फ्लैट किनारे और पीछे की तरफ स्क्वियरकल-शेप का कैमरा मॉड्यूल शामिल है।

पावरफुल कैमरा और तेजतर्रार प्रोसेसर ऐसी चर्चा है कि यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट से चलेगा। फोटोग्राफी के लिए, शाओमी 17T में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है, जिसमें दो 50-मेगापिक्सेल सेंसर और एक 12-मेगापिक्सेल कैमरा शामिल होगा। इस सेटअप पर Leica की ब्रांडिंग भी होने की उम्मीद है। सामने की तरफ, वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए फोन में 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा हो सकता है।

फुल वॉटरप्रूफ और बड़ी बैटरी इस स्मार्टफोन में 6,500mAh की बैटरी होने की भी उम्मीद है, जिसमें बेहतर एफिशिएंसी और बैटरी डेंसिटी के लिए शायद सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, इसमें Android 16, डुअल-सिम सपोर्ट और धूल व पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68-रेटेड बिल्ड जैसे फीचर्स होने की भी चर्चा है।

हालांकि, लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार शाओमी 17T मिड-रेंज और सब-फ्लैगशिप कैटेगरी के बीच कहीं आता है, लेकिन इसकी कीमत इसे प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बना सकती है।

चलिए एक नजर डालते हैं मौजूगा Xiaomi 17 की कीमत और खासियत पर पिछले साल, शाओमी ने स्टैंडर्ड शाओमी 17 के लॉन्च के साथ 17 सीरीज की शुरुआत की थी। इसमें 6.3-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और इसकी पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स तक है। फोन के अंदर, इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट लगा है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। यह फोन Android 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलता है।