लॉन्च से पहले Xiaomi 17T और 17T Pro की कीमत लीक, देखें खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट

Xiaomi 28 मई को ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 17T और 17T Pro लॉन्च करने जा रही है। भारत में Xiaomi 17T फोन 4 जून को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले इन दोनों फोन्स की अलग-अलग वैश्विक बाजारों की कीमत लीक हो गई है। देखें खरीदने के लिए कितना बजट रखना होगा।

Xiaomi 28 मई को ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 17T और 17T Pro लॉन्च करने जा रही है। भारत में Xiaomi 17T फोन 4 जून को लॉन्च होने के लिए तैयार है। ये दोनों फोन पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और इसके कई लीक्स सामने आ चुके हैं। अब लॉन्च से पहले, एक लीक से यह पता चल गया है कि अलग-अलग बाजारों में इनकी कीमत कितनी होगी। फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स भी लीक के जरिए सामने आ चुके हैं। अगर आप भी इनमें से किसी फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें इन्हें खरीदने के लिए आपको कितना बजट रखना होगा...

अलग-अलग बाजारों में Xiaomi 17T और 17T Pro की कीमत UAE के बाजार से मिले एक नए लीक के अनुसार, स्टैंडर्ड Xiaomi 17T AED 2,599 में लॉन्च हो सकता है, जो लगभग $708 या 68,000 रुपये के बराबर है।

एक अलग लीक के अनुसार, Xiaomi 17T के 12GB+256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत PHP 33,999 ($553 यानी लगभग 53,000 रुपये) होगी। वहीं, 512GB वेरिएंट की कीमत PHP 37,999 ($618 यानी लगभग 60,000 रुपये) हो सकती है। दूसरी ओर, Xiaomi 17T Pro के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत PHP 45,999 ($748 यानी लगभग 72,000 रुपये) हो सकती है, और 512GB वेरिएंट की कीमत PHP 47,999 ($780 यानी लगभग 75,000 रुपये) तक जा सकती है।

इस अलावा, रूस में Xiaomi 17T के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत RUB 51,625 ($725 यानी लगभग 69,000 रुपये) हो सकती है, और 512GB विकल्प के लिए यह RUB 54,537 ($766 यानी लगभग 73,000 रुपये) तक पहुंच सकती है। Xiaomi 17T Pro के 256GB वेरिएंट को RUB 68,535 ($963 यानी लगभग 92,000 रुपये) पर लिस्ट किया गया था, जबकि टॉप-एंड 1TB मॉडल RUB 81,861 ($1,150 यानी लगभग 1.10 लाख रुपये) पर दिखाई दिया।

सीधी करेंसी बदलने से अलग-अलग इलाकों में असल रिटेल कीमतों का पता नहीं चलता, लेकिन लीक से कुल मिलाकर यह अंदाजा लगता है कि Xiaomi 17T सीरीज की कीमत मॉडल और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के हिसाब से $700 (लगभग 67,000 रुपये) से $1,100 (लगभग 1.05 लाख रुपये) के बीच हो सकती है। यूरोप से पहले मिले एक लीक में भी यह हिंट मिला था कि कुछ बाजारों में Xiaomi 17T Pro की कीमत €1,000 तक पहुंच सकती है।

भारत में इतनी हो सकती है Xiaomi 17T की कीमत

टिप्सटर अभिषेक यादव ने अपने X अकाउंट के ज़रिए बताया है कि Xiaomi 17T 5G का भारतीय वेरिएंट दो मेमोरी ऑप्शन में आएगा – 12GB/256GB और 12GB/512GB। टिप्स्टर ने आगे यह भी बताया कि भारतीय बाजार में इस फोन की कीमत संभवतः ₹59,999 से शुरू होगी।

Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro की खासियत कीमत के हिसाब से, Xiaomi 17T में 6.59-इंच का डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसका रिजॉल्यूशन 2756x1268 पिक्सेल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। दूसरी ओर, Pro मॉडल में 6.83-इंच का बड़ा पैनल हो सकता है, जिसका रिजॉल्यूशन ज्यादा शार्प 2772x1280 पिक्सेल और रिफ्रेश रेट ज्यादा तेज 144 हर्ट्ज होगा। स्टैंडर्ड मॉडल में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 Ultra चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि Pro वेरिएंट मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 के साथ आ सकता है। दोनों डिवाइस में 12GB रैम और 512GB तक के स्टोरेज ऑप्शन मिलने की बात कही जा रही है, हालांकि कुछ इलाकों में Pro मॉडल का 1TB वाला वर्जन भी मिल सकता है।