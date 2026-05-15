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भारत में धूम मचाने आ रहे Xiaomi 17T सीरीज फोन, लॉन्च से पहले देखें कितनी होगी कीमत, डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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शाओमी भारत में Xiaomi 17t और Xiaomi 17t Pro लॉन्च करने की तैयारी में है, और ये दोनों ही डिवाइस काफी दमदार होंगे। टिप्स्टर योगेश बरार द्वारा शेयर किए गए लीक्स के अनुसार, शाओमी भारतीय बाजार में इन दोनों डिवाइस को 28 मई, 2026 तक लॉन्च कर देगा। कितनी होगी कीमत, चलिए बताते हैं

भारत में धूम मचाने आ रहे Xiaomi 17T सीरीज फोन, लॉन्च से पहले देखें कितनी होगी कीमत, डिटेल

शाओमी नए-नए फोन लॉन्च कर अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का तेजी से विस्तार कर रहा है। अब लगता है कि भारत में Xiaomi 17 series धूम मचाने आ रही है। शाओमी 17 सीरीज पूरी दुनिया में काफी चर्चा बटोर रही है, और नए लीक्स से पता चलता है कि यह ब्रांड इस सीरीज के दो नए फोन भारतीय बाजार में लाने की योजना बना रहा है। अफवाहें हैं कि शाओमी भारत में Xiaomi 17t और Xiaomi 17t Pro लॉन्च करने की तैयारी में है, और ये दोनों ही डिवाइस काफी दमदार होंगे। टिप्स्टर योगेश बरार द्वारा शेयर किए गए लीक्स के अनुसार, शाओमी भारतीय बाजार में इन दोनों डिवाइस को 28 मई, 2026 तक लॉन्च कर देगा। तो बिना किसी और देरी के, आइए कीमत और संभावित स्पेसिफिकेशन्स जैसी अन्य डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं...

भारत में Xiaomi 17T Series की कीमत (संभावित)

कीमत की बात करें तो, Xiaomi 17T शायद 74,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बाजार में आएगा, जिससे यह दूसरे फ्लैगशिप डिवाइस के साथ सीधी टक्कर में आ जाएगा। इसके अलावा, लीक के मुताबिक, इसका Xiaomi 17T Pro वेरिएंट 90,000 रुपये से ज्यादा की कीमत पर लॉन्च हो सकता है।

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Xiaomi 17T Series की खासियत (संभावित)

Xiaomi 17T में 6.59-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है, जिसके साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। यह भी कहा जा रहा है कि इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर लगा होगा, जिसके साथ 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इस फोन में 6500mAh की बैटरी भी हो सकती है, जिसके साथ 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। कैमरे की बात करें तो, इस फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरों का सेटअप हो सकता है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा शामिल होगा।

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Pro वेरिएंट की बात करें, तो इसमें 6.83-इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है, जिसके साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। इस डिवाइस में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर भी शामिल होगा। बैटरी कैपेसिटी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लीक्स और अफवाहों के जरिए इन डिवाइस के बारे में और जानकारी मिलेगी।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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