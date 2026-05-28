लो आ गए Xiaomi के दो धुरंधर फोन, 100W चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी, कीमत भी कमाल

Xiaomi ने आधिकारिक तौर पर 17T और 17T Pro को अपने घरेलू बाजार चीन में लॉन्च कर दिया है। दोनों ही फोन कई स्पेसिफिकेशन्स शेयर करते हैं। दोनों में ही Leica द्वारा ट्यून किया गया कैमरा सेटअप है। दोनों में एमोलेड डिस्प्ले और दमदार बैटरी है।

Xiaomi ने आधिकारिक तौर पर 17T और 17T Pro को अपने घरेलू बाजार चीन में लॉन्च कर दिया है। दोनों फोन दमदार बैटरी, हाई-रिफ्रेश-रेट वाले डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों में ही एक जैसा Leica द्वारा ट्यून किया गया कैमरा सिस्टम मिलता है। बता दें कि, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Xiaomi 17T मॉडल 4 जून को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं इन दोनों फोन्स की कीमत और खासियत पर...

Xiaomi 17T और 17T Pro मॉडल की खासियत सामने की तरफ, 17T Pro में 6.83-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है और इसके बेजल 1.29mm जितने पतले हैं। वहीं, स्टैंडर्ड 17T में थोड़ा छोटा और ज्यादा कॉम्पैक्ट 6.59-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक सीमित है। दोनों ही पैनल की मैक्सिमम ब्राइटनेस 3500 निट्स तक होने का दावा किया गया है, ये डोल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। प्रो मॉडल में बहुत कम रोशनी में देखने के लिए हार्डवेयर-लेवल का 1-निट्स मिनिमम ब्राइटनेस फीचर भी शामिल है।

ये दोनों फोन मीडियाटेक चिपसेट से लैस हैं। 17T Pro में फ्लैगशिप-लेवल की 3nm डाइमेंसिटी 9500 चिप का इस्तेमाल किया गया है, जबकि रेगुलर 17T, 4nm डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है। दोनों डिवाइस में स्टैंडर्ड तौर पर 12GB की तेजतर्रार LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, दोनों फोन शाओमी के 3D आइसलूप वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो, दोनों फोन हाइपरओएस 3 पर चलते हैं, जिसमें हाइपरएआई फीचर्स शामिल हैं, जैसे AI राइटिंग, स्पीच रिकग्निशन, डायनामिक वॉलपेपर्स, सर्कल टू सर्च और जेमिनी एआई इंटीग्रेशन।

कैमरा भी पावरफुल कैमरे की बात करें तो, शाओमी अपनी ब्रांडिंग पार्टनरशिप Leica के साथ जारी रख रहा है। 17T और 17T Pro, दोनों में ही 50 मेगापिक्सेल का 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। इनके मेन कैमरे भी 50 मेगापिक्सेल के हैं, लेकिन इनमें अलग-अलग सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे Pro मॉडल में 1/1.31-इंच का लाइट फ्यूजन 950 सेंसर है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में थोड़ा छोटा 1/1.55-इंच का लाइट फ्यूजन 800 सेंसर इस्तेमाल किया गया है।

दोनों फोन में 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो, शाओमी ने इसमें 'Leica Live Moment' नाम का एक फीचर जोड़ा है, जो किसी भी फोटो के साथ-साथ एक छोटा वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड करता है; यह फीचर ऐप्पल के 'Live Photos' की तरह ही काम करता है।

फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी भी 17T Pro में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। स्टैंडर्ड 17T में 6500mAh की बैटरी है, जो 67W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये दोनों ही फोन 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं।

दोनों फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आते हैं, और इनमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। कनेक्टिविटी इस कैटेगरी के हिसाब से स्टैंडर्ड है; दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 6.0 और एनएफसी मौजूद हैं, हालांकि Pro मॉडल में वाई-फाई 7 का सपोर्ट मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड 17T में वाई-फाई 6E तक ही सपोर्ट मिलता है। दोनों में सेफ्टी के लिए, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।