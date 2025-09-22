25 सितंबर को एंट्री मारेंगे Xiaomi के दो Magic Back Screen, 7000mAh बैटरी वाले शानदार फोन्स

Xiaomi अपनी नई 17 सीरीज के तीन फोन्स को 25 सितंबर को लॉन्च करने वाला है। ये फोन्स Snapdragon 8 Elite Gen 5, Leica ट्रिपल कैमरा सेटअप और पीछे की तरफ भी Magic Back Screen के साथ आएगा। जानिए डिजाइन और फीचर्स।

Xiaomi जल्द ही अपने तीन नए फ़्लैगशिप स्मार्टफोन को पेश करने वाला है। जो Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max होंगे। यह फोन 25 सितंबर को चीन में लॉन्च होगा। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत Pro और Pro Max मॉडल में पीछे की तरफ एक सेकेंडरी डिस्प्ले होगी जिसे कंपनी “Magic Back Screen” कह रही है। यह छोटी स्क्रीन आपको समय, बैटरी स्टेटस और नोटिफिकेशन जैसे जानकारी दिखाएगी, और साथ ही कैमरा व्यूफाइंडर के रूप में भी काम करेगी, जिससे सेल्फी को खास बनाया जा सके।

इसके अलावा फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलेगा। कैमरा भी लेइका-ब्रांडेड ट्रिपल सेटअप होगा, जो फोटो और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएगा। डिजाइन में फ्लैट साइड्स और सुंदर कैमरा मॉड्यूल का उपयोग हो रहा है, और पीछे की स्क्रीन कैमरा लेन्स के आसपास बनी है जो दिखने में आकर्षक लगेगी। तो अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जिसमें शानदार कैमरा, नया डिज़ाइन और हाई परफॉर्मेंस सभी हों, तो Xiaomi 17 के ये नए फोन आपके लिए बेहद दिलचस्प ऑप्शन होंगे।

Xiaomi 17 सीरीज का डिजाइन और फीचर्स इस सीरीज के सभी मॉडल्स में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा। यह फोन की प्रोसेसिंग पावर और बचे-बैठे अनुभव को तेज बनाएगा।

Xiaomi 17 Pro और 17 Pro Max में पीछे की तरफ एक सेकेंडरी स्क्रीन दी गई है जो कैमरा मॉड्यूल को चारों ओर से घेरेगी। यह स्क्रीन टाइम दिखाएगी, म्यूजिक कंट्रोल और नोटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। Xiaomi ने बताया है कि इस सीरीज़ में नया HyperOS होगा। मॉडल्स IP68 जैसा ग्रेड रेटिंग के साथ आ सकते हैं और बैटरी समय काफी बेहतर होगा।