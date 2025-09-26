अब भारत में धूम मचाएगा Xiaomi 17, इसमें दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर, 100W फास्ट चार्जिंग भी xiaomi 17 with snapdragon 8 elite gen 5 confirmed to launch in india chdeck details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़xiaomi 17 with snapdragon 8 elite gen 5 confirmed to launch in india chdeck details

अब भारत में धूम मचाएगा Xiaomi 17, इसमें दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर, 100W फास्ट चार्जिंग भी

हाल ही में शाओमी ने चीन में नए Xiaomi 17 Series स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। सीरीज में तीन मॉडल Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max शामिल हैं। अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि स्टैंडर्ड मॉडल यानी Xiaomi 17 जल्द भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 02:33 PM
share Share
Follow Us on
अब भारत में धूम मचाएगा Xiaomi 17, इसमें दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर, 100W फास्ट चार्जिंग भी

हाल ही में शाओमी ने चीन में नए Xiaomi 17 Series स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। सीरीज में तीन मॉडल Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max शामिल हैं। अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि स्टैंडर्ड मॉडल यानी Xiaomi 17 जल्द भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा। फोन में Leica द्वारा ट्यून किया ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप है। इस फोन को भारत में स्नैपड्रैगन समिट ग्लोबल हाइलाइट्स इवेंट में पेश किया गया था। इस इवेंट में फोन का ब्लू कलर वेरिएंट दिखाया गया था। हालांकि, चीन में, यह ब्लैक, पिंक और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है। इसमें दुनिया का सबसे तेज स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर और 7000mAh की बैटरी है। यह 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जैसे कि हमने बताया यह फोन चीन नें लॉन्च हो चुका है, चलिए इसकी कीमत और खासियत पर नजर डालते हैं...

Xiaomi 17 को भारत में स्नैपड्रैगन समिट ग्लोबल हाइलाइट्स इवेंट में शोकेस किया गया

स्नैपड्रैगन समिट ग्लोबल हाइलाइट्स इवेंट में, Xiaomi India के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अनुज शर्मा ने नए लॉन्च हुए Xiaomi 17 को शोकेस किया, जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है। इससे यह हिंट मिलता है कि कंपनी जल्द ही इस फोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। फोन को ब्लू कलर में दिखाया गया था, जबकि चीन में यह तीन और कलर्स में उपलब्ध है। हालांकि, कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने यह नहीं बताया कि क्या यह फोन भारत में चीनी वेरिएंट वाले ही स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा या अलग होगा।

ये भी पढ़ें:आ गया Xiaomi 17, सबसे पावरफुल प्रोसेसर और 7000mAh बैटरी, 10 गुना ज्यादा मजबूत
ये भी पढ़ें:दो डिस्प्ले वाले यूनिक फोन लाया शाओमी, सबसे तेज प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी भी दमदार
ये भी पढ़ें:Samsung लाया 6999 रुपये का नया स्मार्टफोन, 6 साल तक मिलेंगे अपडेट, 50MP कैमरा भी

चीन में इतनी है कीमत

चीन में, Xiaomi 17 के बेस वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 4,499 युआन (करीब 56,000 रुपये) रखी गई है। वहीं, इसके 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 4,799 युआन (करीब 60,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 4,999 युआन (करीब 62,000 रुपये) है। यह फोन ब्लू, पिंक, ब्लैक और व्हाइट कलर्स में उपलब्ध है।

Xiaomi 17 के बेसिक स्पेसिफिकेशन

नया Xiaomi 17 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलता है, जिसमें कंपनी के नए AI टूल्स, हाइपरएआई, शामिल हैं। इसमें 6.3 इंच का 1.5K (2,656x1,220 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक, टच सैंपलिंग रेट 300 हर्ट्ज तक और ब्राइटनेस 3,500 निट्स है। स्क्रीन में 19.6:9 आस्पेक्ट रेशियो, DCI-P3 कलर गैमट, HDR 10+, HDR विविड और डॉल्बी विजन सपोर्ट है। इसमें 1.18 मिमी मोटे बेजल हैं।

हैवी रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर

यह नए 3 एनएम ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है, जिसे एड्रेनो जीपीयू, 16GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह चिपसेट 4.6G हर्ट्ज की अधिकतम क्लॉक स्पीड प्रदान कर सकता है। यह क्वालकॉम AI इंजन से भी लैस है, जो नए हाइपरएआई टूल्स को काम करने में मदद करता है।

फोन में दमदार कैमरा सेटअप

कैमरे की बात करें तो, इसमें Leica द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.67 अपर्चर और 23mm फोकल लेंथ वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) टेलीफोटो लेंस और 102-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 50-मेगापिक्सेल (f/2.4) अल्ट्रावाइड-एंगल सेंसर है। आगे की तरफ, इसमें f/2.2 अपर्चर और 90-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। शाओमी 17 के रियर कैमरे 30fps पर 8K तक के वीडियो और 60fps तक के 4K रिजॉल्यूशन वाले वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं।

फास्ट चार्जिंग और तगड़ी बैटरी

स्टैंडर्ड शाओमी 17 में 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बैटरी है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में डुअल-बैंड वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट शामिल हैं। इसमें यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप-सी पोर्ट भी है। शाओमी के अनुसार, यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह अपने पिछले मॉडल की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत है। इसका डाइमेंशन 151.1x71.8x8.06 एमएम और वजन लगभग 191 ग्राम है।

Gadgets Hindi News Xiaomi
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.