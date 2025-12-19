Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़xiaomi 17 ultra tipped to come with 6800mah battery and 200mp camera details leak
6800mAh बैटरी और 200MP कैमरा, आते ही छा जाएगा यह शाओमी फोन, चार कलर में होगा लॉन्च

6800mAh बैटरी और 200MP कैमरा, आते ही छा जाएगा यह शाओमी फोन, चार कलर में होगा लॉन्च

संक्षेप:

Xiaomi 17 Ultra में 6,800mAh की बैटरी होगी। इस फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है। कंपेरिजन के लिए बता दें, Xiaomi 15 Ultra फरवरी में 6000mAh बैटरी और 90W (वायर्ड) और 80W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग के साथ बाजार में आया था।

Dec 19, 2025 06:50 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

  • checkUp to 16GB RAM
  • check512GB / 1TB Storage
  • check6.9 inch Display Size

₹111999

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109999

₹119999

खरीदिये

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹112900

₹119900

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.9-inch/ 4.1 inch Display Size
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

Xiaomi तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को नए-नए मॉडल्स से अपडेट कर रहा है। अब अफवाह है कि Xiaomi 17 Ultra जल्द ही चीन में लेटेस्ट फ्लैगशिप Xiaomi 17 सीरीज के टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल के तौर पर लॉन्च होगा। फोन के आने से पहले ही, इसकी बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड और कलर ऑप्शन की डिटेल्स लीक हो गई हैं। एक टिप्स्टर के अनुसार, फोन में 6800mAh की बैटरी होगी और यह वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। Xiaomi 17 Ultra के चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसमें ब्लैक और व्हाइट ऑप्शन शामिल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

  • checkUp to 16GB RAM
  • check512GB / 1TB Storage
  • check6.9 inch Display Size

₹111999

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109999

₹119999

खरीदिये

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹112900

₹119900

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.9-inch/ 4.1 inch Display Size
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

Xiaomi 17 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स और कलर ऑप्शन्स लीक

टिप्स्टर बाल्ड पांडा की एक वीबो पोस्ट के अनुसार, शाओमी 17 अल्ट्रा में 6,800mAh की बैटरी होगी। इस फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है। कंपेरिजन के लिए बता दें, Xiaomi 15 Ultra फरवरी में 6000mAh बैटरी और 90W (वायर्ड) और 80W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग के साथ बाजार में आया था।

ये भी पढ़ें:आधी से कम कीमत में लें 55 inch TV; Sony, Samsung समेत इन 6 मॉडल पर ऑफर, लिस्ट
ये भी पढ़ें:नए साल में घर लाएं 65 inch TV, आधी से कम कीमत में मिल रहे ये पांच मॉडल; लिस्ट

अगर लीक पर विश्वास किया जाए, तो शाओमी के आने वाले फ्लैगशिप में पिछले मॉडल की तुलना में थोड़ी बड़ी बैटरी होगी। हालांकि, यह अभी भी Xiaomi 17 Pro से छोटी होगी, जिसमें 7500mAh की बैटरी है।

यह फोन चार कलर ऑप्शन - ब्लैक, ग्रीन, पर्पल और व्हाइट में पेश किया जा सकता है। जबकि ब्लैक और ग्रीन शेड्स Xiaomi 15 Ultra में भी उपलब्ध थे, उम्मीद है कि ग्रीन और पर्पल कलर आने वाले फ्लैगशिप में क्लासिक ब्लैक और सिल्वर, पाइन और साइप्रेस ग्रीन ऑप्शन को रिप्लेस करेंगे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.73 inches Display Size
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8 GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.32-inch Display Size

₹39990

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

OPPO Reno 15 Mini

OPPO Reno 15 Mini

  • check8GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
  • check6.32-inch Display Size

₹39999

और जाने

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

लीक के अनुसार, शाओमी 17 अल्ट्रा की चौड़ाई 77.6 एमएम और मोटाई 8 एमएम हो सकती है। इसका वजन 227 ग्राम हो सकता है। वहीं, इसके पिछले मॉडल की चौड़ाई 75.3 एमएम और मोटाई 9.4 एमएम थी। अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर इसका वजन 229 ग्राम तक था।

शाओमी 17 अल्ट्रा अगले हफ्ते चीन में लॉन्च होने वाला है, यह कंफर्म हो गया है। हालांकि, लॉन्च की सटीक तारीख अभी सामने आना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच पेश किया जाएगा। यह आने वाला फ्लैगशिप शाओमी और लीका (Leica) की नई स्ट्रेटेजिक को-क्रिएशन पार्टनरशिप का पहला प्रोडक्ट होगा।

पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से पावर्ड हो सकता है। इस फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, 200-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस हो सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Xiaomi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।