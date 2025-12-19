6800mAh बैटरी और 200MP कैमरा, आते ही छा जाएगा यह शाओमी फोन, चार कलर में होगा लॉन्च

संक्षेप: Xiaomi 17 Ultra में 6,800mAh की बैटरी होगी। इस फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है। कंपेरिजन के लिए बता दें, Xiaomi 15 Ultra फरवरी में 6000mAh बैटरी और 90W (वायर्ड) और 80W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग के साथ बाजार में आया था।

Dec 19, 2025 06:50 pm IST

Xiaomi तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को नए-नए मॉडल्स से अपडेट कर रहा है। अब अफवाह है कि Xiaomi 17 Ultra जल्द ही चीन में लेटेस्ट फ्लैगशिप Xiaomi 17 सीरीज के टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल के तौर पर लॉन्च होगा। फोन के आने से पहले ही, इसकी बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड और कलर ऑप्शन की डिटेल्स लीक हो गई हैं। एक टिप्स्टर के अनुसार, फोन में 6800mAh की बैटरी होगी और यह वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। Xiaomi 17 Ultra के चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसमें ब्लैक और व्हाइट ऑप्शन शामिल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Xiaomi 17 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स और कलर ऑप्शन्स लीक टिप्स्टर बाल्ड पांडा की एक वीबो पोस्ट के अनुसार, शाओमी 17 अल्ट्रा में 6,800mAh की बैटरी होगी। इस फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है। कंपेरिजन के लिए बता दें, Xiaomi 15 Ultra फरवरी में 6000mAh बैटरी और 90W (वायर्ड) और 80W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग के साथ बाजार में आया था।

अगर लीक पर विश्वास किया जाए, तो शाओमी के आने वाले फ्लैगशिप में पिछले मॉडल की तुलना में थोड़ी बड़ी बैटरी होगी। हालांकि, यह अभी भी Xiaomi 17 Pro से छोटी होगी, जिसमें 7500mAh की बैटरी है।

यह फोन चार कलर ऑप्शन - ब्लैक, ग्रीन, पर्पल और व्हाइट में पेश किया जा सकता है। जबकि ब्लैक और ग्रीन शेड्स Xiaomi 15 Ultra में भी उपलब्ध थे, उम्मीद है कि ग्रीन और पर्पल कलर आने वाले फ्लैगशिप में क्लासिक ब्लैक और सिल्वर, पाइन और साइप्रेस ग्रीन ऑप्शन को रिप्लेस करेंगे।

लीक के अनुसार, शाओमी 17 अल्ट्रा की चौड़ाई 77.6 एमएम और मोटाई 8 एमएम हो सकती है। इसका वजन 227 ग्राम हो सकता है। वहीं, इसके पिछले मॉडल की चौड़ाई 75.3 एमएम और मोटाई 9.4 एमएम थी। अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर इसका वजन 229 ग्राम तक था।

शाओमी 17 अल्ट्रा अगले हफ्ते चीन में लॉन्च होने वाला है, यह कंफर्म हो गया है। हालांकि, लॉन्च की सटीक तारीख अभी सामने आना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच पेश किया जाएगा। यह आने वाला फ्लैगशिप शाओमी और लीका (Leica) की नई स्ट्रेटेजिक को-क्रिएशन पार्टनरशिप का पहला प्रोडक्ट होगा।