DSLR जैसी फोटो लेगा यह 200MP कैमरे वाला शाओमी फोन, फुल वॉटरप्रूफ; 6800mAh बैटरी भी

संक्षेप: Xiaomi ने अब अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर Xiaomi 17 Ultra को लॉन्च किया है। इस फोन में Leica द्वारा ट्यून्ड किया गया रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। फोन वॉटरप्रूफ है और इसमें 6800mAh बैटरी भी है।

Dec 25, 2025 06:12 pm IST

Xiaomi तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। शाओमी ने गुरुवार को चीन में अपनी फ्लैगशिप लाइनअप में चौथे मॉडल के तौर पर Xiaomi 17 Ultra को लॉन्च किया है। यह Xiaomi 15 Ultra का सक्सेसर है, जिसे इस साल की शुरुआत में देश में पेश किया गया था। यह स्मार्टफोन अपने पिछले मॉडल की तुलना में बैटरी, चिपसेट, परफॉर्मेंस और कैमरे सहित कई अपग्रेड लेकर आया है। नया Xiaomi 17 Ultra क्वालकॉम के फ्लैगशिप ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। इस फोन में Leica द्वारा ट्यून्ड किया गया रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। फोन फुल वॉटरप्रूफ है और इसमें 6800mAh की पावरफुल बैटरी भी है। कितनी है कीमत और फोन में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं...

इतनी है Xiaomi 17 Ultra की कीमत चीन में, शाओमी 17 अल्ट्रा की कीमत 12GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 6,999 युआन (लगभग 90,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले हायर-एंड ऑप्शन की कीमत 7,499 युआन (लगभग 96,000 रुपये) है। फोन के टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB रैम + 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,499 युआन (लगभग 1,09,000 रुपये) है।

दूसरी ओर, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition की कीमत 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 7,999 युआन (लगभग 1,02,000 रुपये) और 16GB रैम + 1TB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 8,999 युआन (लगभग 1,15,000 रुपये) है। नया Xiaomi 17 Ultra चीन में 27 दिसंबर को शाओमी ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे ब्लैक, व्हाइट, कोल्ड स्मोकी पर्पल और स्टारी ग्रीन जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया है।

Xiaomi 17 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स शाओमी 17 अल्ट्रा स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलता है। इसमें 6.9-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1060 निट्स तक पीक ब्राइटनेस और ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास 3 प्रोटेक्शन है। यह फोन क्वालकॉम के फ्लैगशिप ऑक्टा कोर 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो एड्रेनो 840 जीपीयू के साथ आता है। इसमें 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 1TB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है।

कैमरे की बात करें तो, Xiaomi 17 Ultra में लीका द्वारा ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 1-इंच सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50-मेगापिक्सेल का LOFIC Omnivision 1050L प्राइमरी कैमरा है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है जो 3.2x से 4.3x कंटीन्यूअस ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। यह फोन 4K रिजॉल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सामने की तरफ, फोन में 50-मेगापिक्सेल का OV50M सेल्फी कैमरा भी है।