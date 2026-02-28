Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

200MP कैमरे के साथ आया शक्तिशाली Xiaomi 17 Ultra फोन, इसमें 6000mah बैटरी भी; कीमत इतनी

Feb 28, 2026 08:15 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाओमी ने अपनी मोस्ट अवेडेट Xiaomi 17 Series को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। लाइनअप में दो मॉडल - Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra शामिल हैं। अल्ट्रा में 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

200MP कैमरे के साथ आया शक्तिशाली Xiaomi 17 Ultra फोन, इसमें 6000mah बैटरी भी; कीमत इतनी

शाओमी ने अपनी मोस्ट अवेडेट Xiaomi 17 Series को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। लेटेस्ट फ्लैगशिप लाइनअप में दो मॉडल - Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra शामिल हैं। दोनों स्मार्टफोन क्वालकॉम के टॉप-ऑफ-द-लाइन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट पर चलते हैं। Xiaomi 17 और 17 Ultra में लाइका द्वारा ट्यून्ड किया गया कैमरा सेटअप है। अल्ट्रा में 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। फोन में डुअल-बैंड वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट शामिल है। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और इनमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

  • checkUp to 16GB RAM
  • check512GB / 1TB Storage
  • check6.9 inch Display Size

₹111999

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109998

₹119999

खरीदिये

discount

21% OFF

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹109999

₹139999

खरीदिये

discount

21% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹94990

₹119900

खरीदिये

discount

7% OFF

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹101999

₹109999

खरीदिये

इतनी है Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra की कीमत

xiaomi 17, xiaomi 17 ultra

Xiaomi 17 की कीमत 999 यूरो (लगभग 1,07,449 रुपये) है। यह मॉडल 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले मॉडल के लिए है। यह चार कलर ऑप्शन - अल्पाइन पिंक, ब्लैक, आइस ब्लू और वेंचर ग्रीन में उपलब्ध है।

Xiaomi 17 Ultra की कीमत ग्लोबल मार्केट में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 1,499 यूरो (लगभग 1,61,264 रुपये) रखी गई है। यह ब्लैक, स्टारलिट ग्रीन और व्हाइट कलर में उपलब्ध है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.9-inch/ 4.1 inch Display Size
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹109900

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹139999

खरीदिये

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a

  • checkBlack or white
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹49999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

ग्राहक Xiaomi 17 Ultra फोटोग्राफी किट और फोटोग्राफी किट प्रो खरीद सकते हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 99.99 यूरो (लगभग 10,757 रुपये) और 199.99 यूरो (लगभग 21,515 रुपये) है।

ये भी पढ़ें:Pixel फोन पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, आधी से कम कीमत में खरीदें, खत्म हो रहा Stock
ये भी पढ़ें:आखिरी मौका, कल से Samsung टैब भी हो जाएंगे महंगे; वीवो, आईकू भी करेंगे बढ़ोतरी

Xiaomi 17 Ultra की खासियत

xiaomi 17 ultra launched

शाओमी 17 अल्ट्रा फोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलता है। इसमें 6.9 इंच की 1.5K LTPO AMOLED स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, इसकी पीक ब्राइटनेस 1060 निट्स तक है, और इस पर ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास 3 प्रोटेक्शन है। फोन में 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट है, जिसे एड्रेनो 840 जीपीयू, 16GB LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 512GB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

फोटोग्राफी के लिए, Xiaomi 17 Ultra में लाइका द्वारा ट्यून्ड किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 1-इंच सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का LOFIC ओमनीविजन 1050L प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। फोन के सेल्फी के लिए, 50-मेगापिक्सेल का OV50M फ्रंट कैमरा है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, एनएफसी, वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 शामिल हैं।

फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अल्ट्रा मॉडल में 6,000mAh की बैटरी है जो 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह 22.5W पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:अगले हफ्ते आ रहे ये 5 धांसू स्मार्टफोन, लिस्ट में 10,000mAh बैटरी वाला मॉडल भी

Xiaomi 17 की खासियत

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra

शाओमी 17 में 6.3 इंच की 1.5K (2,656x1,220 पिक्सेल) OLED स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैंपलिंग रेट 300 हर्ट्ज तक और पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक है। स्क्रीन में 19.6:9 आस्पेक्ट रेशियो, DCI-P3 कलर गैमट, HDR 10+, HDR विविड और डॉल्बी विजन सपोर्ट है। स्टैंडर्ड मॉडल में अल्ट्रा मॉडल जैसा ही चिपसेट और कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं। इसमें 12GB LPDDR5T रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है।

कैमरे की बात करें तो, शाओमी 17 में लाइका द्वारा ट्यून्ड किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.67 अपर्चर और 23mm फोकल लेंथ वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) टेलीफोटो लेंस और 102-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50-मेगापिक्सेल (f/2.4) अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर है। फ्रंट में, f/2.2 अपर्चर और 90-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। स्टैंडर्ड शाओमी 17 में 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,330mAh की बैटरी है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Xiaomi Xiaomi Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।