200MP कैमरे के साथ आया शक्तिशाली Xiaomi 17 Ultra फोन, इसमें 6000mah बैटरी भी; कीमत इतनी

शाओमी ने अपनी मोस्ट अवेडेट Xiaomi 17 Series को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। लेटेस्ट फ्लैगशिप लाइनअप में दो मॉडल - Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra शामिल हैं। दोनों स्मार्टफोन क्वालकॉम के टॉप-ऑफ-द-लाइन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट पर चलते हैं। Xiaomi 17 और 17 Ultra में लाइका द्वारा ट्यून्ड किया गया कैमरा सेटअप है। अल्ट्रा में 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। फोन में डुअल-बैंड वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट शामिल है। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और इनमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

इतनी है Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra की कीमत

Xiaomi 17 की कीमत 999 यूरो (लगभग 1,07,449 रुपये) है। यह मॉडल 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले मॉडल के लिए है। यह चार कलर ऑप्शन - अल्पाइन पिंक, ब्लैक, आइस ब्लू और वेंचर ग्रीन में उपलब्ध है।

Xiaomi 17 Ultra की कीमत ग्लोबल मार्केट में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 1,499 यूरो (लगभग 1,61,264 रुपये) रखी गई है। यह ब्लैक, स्टारलिट ग्रीन और व्हाइट कलर में उपलब्ध है।

ग्राहक Xiaomi 17 Ultra फोटोग्राफी किट और फोटोग्राफी किट प्रो खरीद सकते हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 99.99 यूरो (लगभग 10,757 रुपये) और 199.99 यूरो (लगभग 21,515 रुपये) है।

Xiaomi 17 Ultra की खासियत

शाओमी 17 अल्ट्रा फोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलता है। इसमें 6.9 इंच की 1.5K LTPO AMOLED स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, इसकी पीक ब्राइटनेस 1060 निट्स तक है, और इस पर ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास 3 प्रोटेक्शन है। फोन में 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट है, जिसे एड्रेनो 840 जीपीयू, 16GB LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 512GB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

फोटोग्राफी के लिए, Xiaomi 17 Ultra में लाइका द्वारा ट्यून्ड किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 1-इंच सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का LOFIC ओमनीविजन 1050L प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। फोन के सेल्फी के लिए, 50-मेगापिक्सेल का OV50M फ्रंट कैमरा है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, एनएफसी, वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 शामिल हैं।

फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अल्ट्रा मॉडल में 6,000mAh की बैटरी है जो 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह 22.5W पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

Xiaomi 17 की खासियत

शाओमी 17 में 6.3 इंच की 1.5K (2,656x1,220 पिक्सेल) OLED स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैंपलिंग रेट 300 हर्ट्ज तक और पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक है। स्क्रीन में 19.6:9 आस्पेक्ट रेशियो, DCI-P3 कलर गैमट, HDR 10+, HDR विविड और डॉल्बी विजन सपोर्ट है। स्टैंडर्ड मॉडल में अल्ट्रा मॉडल जैसा ही चिपसेट और कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं। इसमें 12GB LPDDR5T रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है।