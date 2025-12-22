25 दिसंबर को आ रहा 200MP के कैमरा वाला यह तगड़ा फोन, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक
शाओमी 17 अल्ट्रा 25 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले शाओमी ने इस फोन के डिजाइन को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। फोन में कंपनी लीका ब्रैंडिंक वाला सर्कुलर कैमरा सेटअप देने वाली है।
शाओमी अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Xiaomi 17 Ultra है। यह फोन 25 दिसंबर को लॉन्च होगा। सबसे पहले इसकी एंट्री चीन में होगी। शाओमी ने फोन के लिए भी Leica के साथ पार्टनरशिप की है। लॉन्च से पहले शाओमी ने इस फोन के डिजाइन को ऑफिशियली रिवील कर दिया है, जिससे इस फोन को लेकर यूजर्स की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। कंपनी ने जो पोस्टर शेयर किया है, उसमें फोन के ब्लैक और वाइट कलर ऑप्शन को देखा जा सकता है। पोस्टर के अनुसार कंपनी इस फोन में सेंटर्ड सर्कुलर कैमरा आइलैंड देने वाली है। इसके मिडिल में आप लीका ब्रैंडिंग को देख सकते हैं।
बैक पैनल पर ऊपर लेफ्ट साइड में पिछले मॉडल्स की तरह अल्ट्रा की बैजिंग दी गई है। फोन के वॉल्यूम बटन्स को कंपनी ने बेहतर फील के लिए अलग सर्कुलर की (circular keys) में कन्वर्ट कर दिया है। फोन के फ्रंट की बात करें, तो यहां आपको बड़े राउंड कॉर्नर्स के साथ फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। इससे फोन का ओवरऑल लुक काफी क्लीन हो जाता है। फोन में ऑफर किया जाने वाला कैमरा बंप पहले से थोड़ा छोटा है। साथ ही इस फोन में आपको सेकेंडरी रियर स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी।
इन फीचर्स के साथ आएगा फोन
कंपनी इस फोन को नेक्स्ट जेनरेशन नाइट-फोटोग्राफी चैंपियन बता रही है। इस फोन में शाओमी बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस और टेलिफोटो कैपेबिलिटी देने वाली है। फोन के रियर में तीन लेंस दिए गए हैं। इनमें एक 1 इंच का ओम्निविजन प्राइमरी सेंसर, फायरवर्क और डार्क एन्वायर्नमेंट बेहतर डाइनैमिक रेंज के लिए इसमें कंपनी अडवांस्ड LOFIC टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाली है।
फोन की सबसे बड़ी खूबी इसका सैमसंग का 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस होगा। इस कैमरे को Leica APO ऑप्टिक्स ने सर्टिफाइ किया है। फोन में ऑफर किया जाने वाला बड़ा मॉड्यूल वाइड रेंज में कंटिन्यूअस ऑप्टिकल जूम ऑफर करेगा। साथ ही बेहतरीन मैक्रो शॉट्स और दूर से भी शानदार क्लैरिटी देगा।
शाओमी का यह अपकमिंग फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर पर काम करेगा। इसमें कंपनी 6800mAh की दमदार बैटरी देने वाली है। यह बैटरी 100 वॉट की वायर्ड और 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा। खास बात है कि कंपनी इस फोन के टॉप-एंड वेरिएंट्स में सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी ऑफर करने वाली है। फोन की शुरुआती कीमत 6999 युआन (89200 रुपये) हो सकती है।
