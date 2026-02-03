छोटी बैटरी, ज्यादा कीमत; जेब पर भारी पड़ेगा यह 200MP कैमरा फोन, सामने आई डिटेल

संक्षेप: Xiaomi 17 Ultra जल्द ही लॉन्च होने वाला है और यह कथित Samsung Galaxy S26 Ultra को टक्कर देगा। लॉन्च से पहले, अपकमिंग फोन की डिटेल्स एक बार फिर ऑनलाइन सामने आई हैं, जिसमें वैश्विक बाजार में इसकी अनुमानित कीमत, कलर ऑप्शन और हार्डवेयर की जानकारी शामिल हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Xiaomi 17 Ultra जल्द ही लॉन्च होने वाला है और यह कथित Samsung Galaxy S26 Ultra को टक्कर देगा। लॉन्च से पहले, अपकमिंग फोन की डिटेल्स एक बार फिर ऑनलाइन सामने आई हैं, जिसमें वैश्विक बाजार में इसकी अनुमानित कीमत, कलर ऑप्शन और हार्डवेयर की जानकारी शामिल हैं। एक टिप्स्टर का दावा है कि चीन के बाहर इस फोन की कीमत काफी ज्यादा होगी, साथ ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए इसमें छोटी बैटरी भी हो सकती है। हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि Xiaomi 17 Ultra में चार्जिंग स्पीड, डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स, कैमरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके चीनी वेरिएंट जैसे ही होंगे। शाओमी 17 अल्ट्रा फरवरी के आखिर में ग्लोबली लॉन्च हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 17 Ultra की कीमत ज्यादा हो सकती है टिप्स्टर आर्सेन लूपिन (@MysteryLupin) ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया है कि शाओमी 17 अल्ट्रा के ग्लोबल वेरिएंट की कीमत कुछ चुनिंदा मार्केट में 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,499 यूरो (लगभग 1,60,100 रुपये) होगी। खास बात यह है कि चीन में इसी वर्जन की कीमत 7,499 युआन (लगभग 96,000 रुपये) है।

टिप्स्टर का कहना है कि शाओमी 17 अल्ट्रा शायद वैश्विक बाजारों में व्हाइट, ब्लैक और लाइट ग्रीन में लॉन्च होगा, जो पहले के दावों को दोहराता है। चीनी वेरिएंट पर्पल शेड में भी उपलब्ध है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

इस लीक से रीजनल वेरिएंट के बीच एक बड़ा अंतर भी सामने आया है। शाओमी 17 अल्ट्रा के ग्लोबल वर्जन में 6,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जबकि चीन मॉडल में बड़ी 6,800mAh की बैटरी होगी। अगर यह सच है, तो यह हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अक्सर चीन के बाहर के बाजारों में छोटी बैटरी वाले डिवाइस भेजती हैं।

शाओमी 17 अल्ट्रा स्मार्टफोन 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलता है। इस फोन में ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ 6.9-इंच 120 हर्ट्ज 1.5K एलटीपीओ एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें लीका द्वारा ट्यून किया गया रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है। फोन में 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी है।