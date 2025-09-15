इसी महीने लॉन्च होंगे Xiaomi 17 सीरीज के धांसू फोन, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी

शाओमी के नए फोन्स का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह इसी महीने शाओमी 17 सीरीज को लॉन्च करने वाली है। लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन्स में आपको तगड़ा प्रोसेसर और धांसू कैमरा देखने को मिलेगा।

शाओमी के नए फोन्स का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज- Xiaomi 17 Series के लॉन्च के बारे में बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह सीरीज इसी महीने लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज के फोन पहले चीन में लॉन्च होंगे। शाओमी 17 सीरीज में तीन नए फोन- शाओमी 17, शाओमी 17 प्रो और शाओमी 17 प्रो मैक्स शामिल होंगे। कंपनी इन तीनों फोन में प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 ऑफर करने वाली है।

इन फीचर्स के साथ आ सकते हैं शाओमी के नए फोन लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस सीरीज के फोन्स में 6.3 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोटोग्राफी के लिए नई सीरीज के डिवाइस में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देखने को मिल सकते हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के Omnivision मेन लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस और सैमसंग ISOCELL JN5 सेंसर वाले एक 50 मेगापिक्सल के टेलिफोटो लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर सकती है।

ओएस की बात करें, तो शाओमी के नए फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पर काम कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इन डिवाइसेज में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर सकती है। ये फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आ सकते हैं। डिवासेज की बैटरी 7000mAh की हो सकती है। शाओमी 17 सीरीज के फोन 100 वॉट की वायर्ड और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सकते हैं।

नए स्मार्टफोन लाइनअप के बारे में शाओमी स्मार्टफोन हेड Li Weibing ने कहा कि शाओमी की पांच साल की प्रीमियम स्ट्रैटिजी और पूरे लाइनअप में जेनरेशनल अपग्रेड के साथ इसके डिजिटल लाइनअप में एक बड़ा बदलाव है।

रिपोर्ट के अनुसार शाओमी 17 अब तक का सबसे पावरफुल स्टैंडर्ड फ्लैगशिप फोन होगा, जो बिना कीमत में बढ़ोतरी हुअ तगड़े अपग्रेड ऑफर करेगा। शाओमी 17 प्रो मॉडल की कोर टेक्नोलॉजी में कंपनी बड़े अपग्रेड ऑफर कर सकती है और इसमें आपको शानदार इमेजिंग मिल सकती है। वहीं, 17 प्रो मैक्स इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप हो सकता है।

