इन नए स्मार्टफोन्स का जलवा, पांच मिनट में बनाया ताबड़तोड़ सेल का रिकॉर्ड, बैटरी 7500mAh तक की

शाओमी 17 सीरीज ने तहलका मचा दिया है। कंपनी ने कहा कि शाओमी 17 सीरीज के तीनों फोन ने सेल शुरू होने के पांच मिनट में ही नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये फोन 50MP के सेल्फी कैमरा और 7500mAh तक की बैटरी के साथ आते हैं।

शाओमी की नई स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 17 Series ने तहलका मचा दिया है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन- शाओमी 17, शाओमी 17 प्रो और शाओमी 17 प्रो मैक्स आते हैं। ये फोन 26 सितंबर को लॉन्च हुए हैं। लॉन्च के बाद चीन में शुरू हुई पहली सेल में इस सीरीज ने कमाल कर दिया। शाओमी ने वीबो पर नई सीरीज के स्मार्टफोन्स की ताबड़तोड़ सेल की जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि शाओमी 17 सीरीज के तीनों फोन ने सेल शुरू होने के पांच मिनट में ही नया रिकॉर्ड बना दिया है।

पहली सेल में नई सीरीज के कितने फोन बिके इसकी डीटेल जानकारी कंपनी ने अभी नहीं दी है। माना जा रहा है कि यूजर्स से मिले जबर्दस्त रिस्पॉन्स की बदौलत शाओमी 17 लाइनअप कंपनी की बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन सीरीज का हिस्सा बन सकती है। शाओमी के ये फोन 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आते हैं। इनमें कंपनी 7500mAh तक की बैटरी के साथ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दे रही है। आइए जान लेतें हैं इस सीरीज के डिवाइसेज में ऑफर किए जा रहे कुछ खास फीचर्स के बारे में।

शाओमी 17 सीरीज के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस सीरीज के प्रो मैक्स वेरिएंट में 6.9 इंच के साथ प्रो और बेस वेरिएंट में 6.3 इंच का डिस्प्ले दे रही है। प्रोसेसर के तौर पर इन डिवाइसेज में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए शानदार कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इन डिवाइसेज में 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे दिए गए हैं। वहीं, सेल्फी के लिए भी इनमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 17 प्रो मैक्स में कंपनी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ 7500mAh की बैटरी दे रही है।