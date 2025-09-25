दो डिस्प्ले वाले यूनिक फोन लाया शाओमी, सबसे तेज प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी भी दमदार xiaomi 17 pro max and xiaomi 17 pro launched with rear display check price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Xiaomi ने रियर डिस्प्ले वाले दो धांसू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max की। कंपनी ने इन्हें स्टैंडर्ड Xiaomi 17 के साथ फिलहाल चीन में लॉन्च किया है। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और इनमें क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 08:30 PM
Xiaomi ने रियर डिस्प्ले वाले दो धांसू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max की। कंपनी ने इन्हें स्टैंडर्ड Xiaomi 17 के साथ फिलहाल चीन में लॉन्च किया है। दोनों ही स्मार्टफोन के बैक पैनल पर एक छोटी सी स्क्रीन है, जिसे अलग-अलग कामों के लिए यूज किया जा सकता है। ये दोनों ही स्मार्टफोन क्वालकॉम के लेटेस्ट और दुनिया के सबसे तेज Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस हैं। ये फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड HyperOS 3 के साथ आते हैं। दोनों फोन Leica द्वारा ट्यून किए गए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस हैं। टॉप-ऑफ-द-लाइन Xiaomi 17 Pro Max में 2K डिस्प्ले और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और इनमें क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

Xiaomi 17 Pro Max की चीन में शुरुआती कीमत 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 5,999 युआन (लगभग 74,700 रुपये) है। इसके 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 6,299 न (लगभग 78,500 रुपये) और 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत 6,999 युआन (लगभग 87,200 रुपये) है।

वहीं, Xiaomi 17 Pro की शुरुआती कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 4,999 युआन (करीब 62,300 रुपये) है। इसके 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,299 न (करीब 66,000 रुपये), 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,599 युआन (करीब 69,700 रुपये) और 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत 5,999 युआन (करीब 74,700 रुपये) है। प्रो मॉडल ब्लैक, कोल्ड स्मोक पर्पल, फॉरेस्ट ग्रीन और व्हाइट कलर्स में आते हैं।

Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro की खासियत

शाओमी 17 प्रो मैक्स में 6.9 इंच का मेन डिस्प्ले और शाओमी 17 प्रो में 6.3-इंच का मेन डिस्प्ले है। मेन डिस्प्ले 2K रिजॉल्यूशन सपोर्ट और शाओमी ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। इन स्मार्टफोन्स में पीछे की तरफ 3,500 निट्स ब्राइटनेस वाला सेकेंडरी M10 डिस्प्ले भी है, जिसका इस्तेमाल अलार्म सेट करने, AI पोर्ट्रेट बनाने, AI पेट्स समेत अलग-अलग कामों के लिए किया जा सकता है। "मैजिक बैक स्क्रीन" की मदद से, यूजर रियर मेन कैमरे से सेल्फी ले सकते हैं। नया "पोस्ट-इट नोट्स" फीचर उन्हें एक टैप से महत्वपूर्ण जानकारी को बैक स्क्रीन पर पिन करने की सुविधा देता है। एक अतिरिक्त कवर के साथ, फोन को हैंडहेल्ड गेम कंसोल में भी बदला जा सकता है।

दोनों फोन क्वालकॉम के 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो 16GB तक रैम और 1TB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 के साथ आते हैं, जो डायनामिक आइलैंड जैसा हाइपरआईलैंड फीचर पेश करता है।

Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max
कैमरे की बात करें तो, Xiaomi 17 Pro Max और Xiaomi 17 Pro में Leica द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। दोनों ही फोन में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी लाइट हंटर 950L सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड शूटर और 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50-मेगापिक्सेल के सेंसर दिए गए हैं।

शाओमी 17 Pro में 6300mAh की बैटरी है, जबकि Pro Max वेरिएंट में 7500mAh की बैटरी है, जिसमें 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन की मोटाई 8 एमएम है। प्रो मॉडल का वजन 192 ग्राम है जबकि प्रो मैक्स मॉडल का वजन 219 ग्राम है। दोनों में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हैं। ये फोन 5G, 4G, ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आते हैं।

Gadgets Hindi News Xiaomi
