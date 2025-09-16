बैक पैनल पर डिस्प्ले वाले दो नए फोन, मिल सकती है 7500mAh तक की बैटरी, इसी महीने लॉन्च

शाओमी अपनी Xiaomi 17 Series के नए फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने नई सीरीज के 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स के टीजर को रिलीज करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। इन फोन में कंपनी रियर डिस्प्ले देने वाली है।

शाओमी अपनी Xiaomi 17 Series के नए फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस सीरीज के नए फोन इस महीने के आखिर में चीन में लॉन्च होंगे। कंपनी के अभी डिवाइसेज की लॉन्च डेट को कन्फर्म नहीं किया है। इसी बीच कंपनी ने नई सीरीज के 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स के ऑफिशियल टीजर को रिलीज करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। शेयर किए गए टीजर के अनुसार शाओमी 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स का कैमरा लेआउट बिल्कुल नए डिजाइन का है। शाओमी ने जो टीजर शेयर किया है, उसके अनुसार इन दोनों फोन के रियर कैमरा मॉड्यूल को फंक्शनल सेकेंडरी स्क्रीन से रिप्लेस किया गया है।

मिल सकते हैं तीन रियर कैमरे रिपोर्ट के अनुसार फोन्स में ऑफर की जाने वाली ये सेकेंडरी स्क्रीन नोटिफिकेशन्स चेक करने, टाइम डिस्प्ले, मल्टीटास्किंग, एआई इंटरऐक्शन और क्रॉस-डिवाइल फंक्शन्स के काम आएगी। नई सीरीज के प्रो वेरिएंट्स में कंपनी Leica ब्रैंडिंग देने वाली है, जो कंपनी की फ्लैगशिप इमेजिंग को बरकरार करेगा। फोन के रियर कैमरा लेआउट में तीन कैमरे लेंस लगे हैं, जिनमें दो बड़े वर्टिकल सेंसर और तीसरा सेंसर फ्लैश की तरफ है। कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि शाओमी 17 प्रो एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप डिवाइस होगा। वहीं, 17 प्रो मैक्स इसका एक बड़ा वर्जन होगा। कंपनी की नई सीरीज में एक स्टैंडर्ड मॉडल यानी शाओमी 17 भी होगा।

7500mAh तक की बैटरी फीचर्स की बात करें, तो लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी शाओमी 17 प्रो में 6.3 इंच का AMOLED डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन और 120Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। फोन की बैटरी 6300mAh की हो सकती है, जो 100 वॉट की वायर्ड और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग दे सकती है। शाओमी 17 प्रो मैक्स की बात करें, तो यह फोन 6.8 इंच के 2K डिस्प्ले के साथ आ सकता है। इस डिस्प्ले का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 94 पर्सेंट का हो सकता है। फोन में आपको 7500mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। कंपनी अपनी 17 सीरीज के डिवाइसेज में प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर देने वाली है। नए फोन 26 सितंबर को चीन में लॉन्च हो सकते हैं।