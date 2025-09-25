आ गया Xiaomi 17, सबसे पावरफुल प्रोसेसर और 7000mAh बैटरी, 10 गुना ज्यादा मजबूत

Xiaomi ने चीन में Xiaomi 17 को लॉन्च किया है। स्टैंडर्ड Xiaomi 17 पिछले साल के Xiaomi 15 मॉडल का अपग्रेड है, और इसमें दोनों प्रो मॉडल की तरह सेकेंडरी रियर डिस्प्ले नहीं है। कंपनी का दावा है कि यह पिछले मॉडल की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत है।

Thu, 25 Sep 2025 07:16 PM

Xiaomi ने चीन में गुरुवार को अपने लेटेस्ट हार्डवेयर लॉन्च इवेंट में Xiaomi 17 लॉन्च किया है। यह नया फोन फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन चिपसेट से लैस है, जिसे क्वालकॉम ने बुधवार को स्नैपड्रैगन समिट 2025 के दौरान पेश किया था। इसमें तीन लाइका-ट्यून्ड रियर कैमरे भी हैं। Xiaomi 17 में 1.18 मिमी के पतले बेजल्स हैं और इसका वजन लगभग 191 ग्राम है। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप के तहत Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max को भी लॉन्च किया है। स्टैंडर्ड Xiaomi 17 पिछले साल के Xiaomi 15 मॉडल का अपग्रेड है, और इसमें दोनों प्रो मॉडल की तरह सेकेंडरी रियर डिस्प्ले नहीं है। कंपनी का दावा है कि यह पिछले मॉडल की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत है।

इतनी है Xiaomi 17 की कीमत Xiaomi 17 की कीमत 12GB+256GB वाले बेस वेरिएंट के लिए CNY 4,499 (करीब 56,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत CNY 4,799 (करीब 60,000 रुपये) और 16GB+512GB टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट की कीमत CNY 4,999 (करीब 62,000 रुपये) है। यह फोन ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और पिंक कलर ऑप्शन्स में आता है। चीन में ग्राहक कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से नया फोन खरीद सकते हैं।

Xiaomi 17 के बेसिक स्पेसिफिकेशन नया Xiaomi 17 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलता है, जिसमें कंपनी के नए AI टूल्स, हाइपरएआई, शामिल हैं। इसमें 6.3 इंच का 1.5K (2,656x1,220 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक, टच सैंपलिंग रेट 300 हर्ट्ज तक और ब्राइटनेस 3,500 निट्स है। स्क्रीन में 19.6:9 आस्पेक्ट रेशियो, DCI-P3 कलर गैमट, HDR 10+, HDR विविड और डॉल्बी विजन सपोर्ट है। इसमें 1.18 मिमी मोटे बेजल हैं।

हैवी रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर यह नए 3 एनएम ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है, जिसे एड्रेनो जीपीयू, 16GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह चिपसेट 4.6G हर्ट्ज की अधिकतम क्लॉक स्पीड प्रदान कर सकता है। यह क्वालकॉम AI इंजन से भी लैस है, जो नए हाइपरएआई टूल्स को काम करने में मदद करता है।

फोन में दमदार कैमरा सेटअप कैमरे की बात करें तो, इसमें Leica द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.67 अपर्चर और 23mm फोकल लेंथ वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) टेलीफोटो लेंस और 102-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 50-मेगापिक्सेल (f/2.4) अल्ट्रावाइड-एंगल सेंसर है। आगे की तरफ, इसमें f/2.2 अपर्चर और 90-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। शाओमी 17 के रियर कैमरे 30fps पर 8K तक के वीडियो और 60fps तक के 4K रिजॉल्यूशन वाले वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं।