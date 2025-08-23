आते ही छा जाएंगे शाओमी के धांसू फोन, सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ होंगे लॉन्च xiaomi 16 series first to come with snapdragon 8 elite 2 chipset, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़xiaomi 16 series first to come with snapdragon 8 elite 2 chipset

आते ही छा जाएंगे शाओमी के धांसू फोन, सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ होंगे लॉन्च

Xiaomi अब सबसे पावरफुल स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी अब Xiaomi 16 Series को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। सीरीज में तीन मॉडल शामिल होंगे स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite 2 मिलेगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 06:33 PM
share Share
Follow Us on

Xiaomi अब सबसे पावरफुल स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी अब Xiaomi 16 Series को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। सीरीज में तीन मॉडल शामिल होंगे और एक टिप्स्टर ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग शाओमी 16 सीरीज क्वालकॉम के सबसे लेटेस्ट और बेहतरीन प्रोसेसर से लैस पहली सीरीज हो सकती है। इन फोन्स में स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite 2 मिलेगा और इस चिपसेट से लैस ये दुनिया के पहले फोन होंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं सामने आई जानकारी के बारे में सबकुछ...

आते ही छा जाएंगे शाओमी के धांसू फोन, सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ होंगे लॉन्च

शाओमी 16 सीरीज सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 लॉन्च करने के लिए तैयार

यह नई जानकारी जाने-माने टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (नोटबुकचेक के जरिए) से मिली है, जिन्होंने वीबो पर इसकी जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि शाओमी 16 सीरीज में शामिल Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro और Xiaomi 16 Pro Max इस फ्लैगशिप एंड्रॉयड चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 के साथ आने वाले पहले स्मार्टफोन हो सकते हैं। क्वालकॉम के साथ शाओमी के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे पहले, शाओमी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन सबसे पहले नए स्नैपड्रैगन 8 सीरीज प्रोसेसर से लैस रहे हैं।

ये भी पढ़ें:इतने सारे रियलमी फोन्स के लिए आखिरी अपडेट होगा Android 16, देखें पूरी लिस्ट
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

इसका एक अच्छा उदाहरण शाओमी 15 लाइनअप है, जो अक्टूबर 2024 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ लॉन्च हुआ था। प्रो मैक्स कंपनी की एक बिल्कुल नई पेशकश है। एक कॉम्पैक्ट Xiaomi 16 Pro Mini मॉडल के बारे में भी अफवाहें हैं, जिसमें 6300mAh की बड़ी बैटरी, वायरलेस चार्जिंग और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो शूटर हो सकता है।

ध्यान रखें कि कंपनी ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए अभी इस रिपोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा न करें। यह भी खबरें हैं कि, Xiaomi 16 और Xiaomi 16 Pro में बड़े कैमरा अपग्रेड मिलने की उम्मीद है। ब्रांड शाओमी 16 लाइनअप के साथ अपने प्रोडक्ट पोजिशनिंग में भी बड़े बदलाव कर रहा है।

Gadgets Hindi News Xiaomi
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.