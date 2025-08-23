आते ही छा जाएंगे शाओमी के धांसू फोन, सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ होंगे लॉन्च

Xiaomi अब सबसे पावरफुल स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी अब Xiaomi 16 Series को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। सीरीज में तीन मॉडल शामिल होंगे स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite 2 मिलेगा।

Xiaomi अब सबसे पावरफुल स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी अब Xiaomi 16 Series को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। सीरीज में तीन मॉडल शामिल होंगे और एक टिप्स्टर ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग शाओमी 16 सीरीज क्वालकॉम के सबसे लेटेस्ट और बेहतरीन प्रोसेसर से लैस पहली सीरीज हो सकती है। इन फोन्स में स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite 2 मिलेगा और इस चिपसेट से लैस ये दुनिया के पहले फोन होंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं सामने आई जानकारी के बारे में सबकुछ...

शाओमी 16 सीरीज सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 लॉन्च करने के लिए तैयार यह नई जानकारी जाने-माने टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (नोटबुकचेक के जरिए) से मिली है, जिन्होंने वीबो पर इसकी जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि शाओमी 16 सीरीज में शामिल Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro और Xiaomi 16 Pro Max इस फ्लैगशिप एंड्रॉयड चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 के साथ आने वाले पहले स्मार्टफोन हो सकते हैं। क्वालकॉम के साथ शाओमी के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे पहले, शाओमी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन सबसे पहले नए स्नैपड्रैगन 8 सीरीज प्रोसेसर से लैस रहे हैं।

इसका एक अच्छा उदाहरण शाओमी 15 लाइनअप है, जो अक्टूबर 2024 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ लॉन्च हुआ था। प्रो मैक्स कंपनी की एक बिल्कुल नई पेशकश है। एक कॉम्पैक्ट Xiaomi 16 Pro Mini मॉडल के बारे में भी अफवाहें हैं, जिसमें 6300mAh की बड़ी बैटरी, वायरलेस चार्जिंग और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो शूटर हो सकता है।