पावरफुल कैमरे वाले दो धांसू फोन लाया शाओमी, दोनों में 5500mAh बैटरी, बिना नेटवर्क भी कर पाएंगे कॉल

शाओमी ने म्यूनिख में हुए अपने ग्लोबल लॉन्च इवेंट में Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। इन दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर और Leica के साथ मिलकर बनाए गए ट्रिपल रियर कैमरे हैं। देखें कीमत और फीचर्स

शाओमी ने म्यूनिख में हुए अपने ग्लोबल लॉन्च इवेंट में Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। इन दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर और Leica के साथ मिलकर बनाए गए ट्रिपल रियर कैमरे हैं। हाई-एंड Xiaomi 15T Pro, डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट पर चलता है, जबकि स्टैंडर्ड Xiaomi 15T में डाइमेंसिटी 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है। दोनों फोन 5500mAh की बैटरी, थर्मल मैनेजमेंट के लिए 3D आइसलूप सिस्टम और पानी व धूल से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। Xiaomi 15T Pro 90W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। नए फोन Xiaomi Astral Communications फीचर से लैस हैं जो यूजर्स को सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क के बिना भी वॉयस कॉल करने की सुविधा देते हैं। कितनी है अलग-अलग वेरिएंट की कीमत और इनमें क्या खास है, चलिए जानते हैं...

इतनी है Xiaomi 15T Pro और Xiaomi 15T की कीमत शाओमी 15T प्रो स्मार्टफोन की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए GBP 649 (लगभग 77,000 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट के लिए EUR 699 (लगभग 83,000 रुपये) और 12GB+1TB वेरिएंट के लिए GBP 799 (लगभग 99,000 रुपये) है। यह ब्लैक, ग्रे और मोका गोल्ड कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है।

स्टैंडर्ड शाओमी 15T की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए GBP 549 (लगभग 65,000 रुपये) और 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत GBP 549 (लगभग 65,000 रुपये) है। यह ब्लैक, ग्रे और रोज गोल्ड जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

Xiaomi 15T Pro की खासियत

डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आने वाला शाओमी 15T प्रो स्मार्टफोन हाइपरओएस 2 पर चलता है और इसमें 6.83-इंच 1.5K (1280×2772 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड LIPO स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज, पिक्सेल डेनसिटी 447 पीपीआई और टच सैंपलिंग रेट 480 हर्ट्ज है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन और 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। प्रो मॉडल 3 एनएम ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट पर चलता है, जिसमें 12GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज है।

फोटोग्राफी के लिए, शाओमी 15T प्रो में Leica द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें Leica Summilux ऑप्टिकल लेंस है। इस कैमरा सेटअप में OIS और f/1.62 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का लाइट फ्यूजन 900 सेंसर, 5X ऑप्टिकल जूम और OIS वाला 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर और 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर शामिल है। आगे की तरफ, सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 32-मेगापिक्सेल का कैमरा है।

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, वाई-फाई 7, यूएसबी टाइप-सी, ब्लूटूथ 6, जीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास, बेइदोउ, नाविक और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, कलर टेम्परेचर सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्स-एक्सिस लीनियर मोटर, आईआर ब्लास्टर और फ्लिकर सेंसर शामिल हैं। इसके अलावा, फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है और AI बेस्ड फेस अनलॉक फीचर को सपोर्ट करता है।

शाओमी 15T प्रो फोन में 90W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500mAh की बैटरी है। इसमें थर्मल मैनेजमेंट के लिए शाओमी का 3D आइसलूप सिस्टम दिया गया है। फोन का डाइमेंशन 162.7x77.9x7.96 एमएम और वजन 210 ग्राम है।

Xiaomi 15T की खासियत

स्टैंडर्ड शाओमी 15T में शाओमी 15T प्रो जैसा ही सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले, डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग और फ्रंट कैमरा है। शाओमी 15T का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8400 अल्ट्रा चिपसेट, 12GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज पर चलता है।

फोटोग्राफी के लिए, शाओमी 15T में Leica द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल लाइट फ्यूजन 800 सेंसर, 50-मेगापिक्सेल टेलीफोटो सेंसर और 12-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा शामिल है। फोन में 67W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500mAh की बैटरी है। स्टैंडर्ड मॉडल में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। इसका फोन का डाइमेंशन 163.2x78.0x7.50 एमएम और वजन 194 ग्राम है।