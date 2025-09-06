इतनी होगी Xiaomi 15T और 15T Pro की कीमत, फुल डिटेल लीक, देखें कलर ऑप्शन्स xiaomi 15t and xiaomi 15t pro price specifications colour leak via images, Gadgets Hindi News - Hindustan
xiaomi 15t and xiaomi 15t pro price specifications colour leak via images

इतनी होगी Xiaomi 15T और 15T Pro की कीमत, फुल डिटेल लीक, देखें कलर ऑप्शन्स

शाओमी अब अपनी Xiaomi 15T Series को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। कहा जा रहा है कि सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro शामिल होंगे और अब इनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत भी लीक हो गई है। डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 03:28 PM
इतनी होगी Xiaomi 15T और 15T Pro की कीमत, फुल डिटेल लीक, देखें कलर ऑप्शन्स

शाओमी अब अपनी Xiaomi 15T Series को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। कहा जा रहा है कि सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro शामिल होंगे और अब इनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। दरअसल, रोलैंड क्वांड्ट (विनफ्यूचर के माध्यम से) द्वारा लीक की गई तस्वीरों से शाओमी 15T और शाओमी 15T Pro के रेंडर और पूरे स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं। इन जानकारियों से पता चलता है कि दोनों डिवाइस सतही तौर पर तो काफी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन कुछ मायनों में ये एक-दूसरे से अलग हैं। दोनों फोन के डिजाइन में अंतर सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड शाओमी 15T में प्लास्टिक फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि प्रो मॉडल में प्रीमियम फील देने के लिए मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है।

Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro के स्पेसिफिकेशन्स

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों फोन में 6.83-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जिसपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। प्रो मॉडल में 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड 15T मॉडल में 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 2772×1280 पिक्सेल है, जिसमें 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, एचडीआर 10+, डॉल्बी विजन और फुल DCI-P3 कवरेज है।

इन फोन में प्रोसेसर का भी अंतर है। स्टैंडर्ड 15T डाइमेंसिटी 8400 अल्ट्रा पर चलता है, जबकि प्रो में डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर है। दोनों ही 12GB रैम और 256GB या 512GB स्टोरेज के साथ आते हैं।

ये भी पढ़ें:दुनिया के सबसे पतले स्मार्टफोन और क्रिस्टल जड़े रेजर 60 की पहली सेल अगले हफ्ते

Xiaomi 15T के कलर ऑप्शन्स

Xiaomi 15T

फोटोग्राफी के लिए दमदार कैमरा भी

सबसे बड़ा अंतर कैमरों में है। प्रो मॉडल में OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल लाइट फ्यूजन 900 मेन सेंसर, सैमसंग के JN5 सेंसर वाला 50 मेगापिक्सेल 5x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। जबकि, रेगुलर 15T में इसे 50 मेगापिक्सेल लाइट फ्यूजन 800 मेन सेंसर, बिना OIS वाला 2x जूम कैमरा और वही 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। दोनों फोनों में 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। इनमें Leica की ब्रांडिंग और इमेज ट्यूनिंग भी होगी।

ये भी पढ़ें:iPhone यूजर्स की मौज, नए जैसे हो जाएंगे इतने सारे मॉडल, आ रहा iOS 26 अपडेट

Xiaomi 15T Pro के कलर ऑप्शन्स

Xiaomi 15T Pro

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी भी

बैटरी की बात करें तो, दोनों में 5500mAh की बैटरी होने की खबर है। हालांकि, स्टैंडर्ड 15T मॉडल में 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और प्रो मॉडल में में 90W सपोर्ट मिलेगा। दोनों में से किसी के भी साथ बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा, यानी चार्जर अलग से खरीदना होगा। दोनों ही फोन वॉटरप्रूफ IP68 रेटिंग और eSIM सपोर्ट के साथ आएंगे। स्टैंडर्ड 15T का वजन 194 ग्राम और प्रो का 210 ग्राम है।

अलग-अलग मॉडल की कीमत

कीमत की बात करें तो, लीक के अनुसार, Xiaomi 15T की कीमत €649 (करीब 67,000 रुपये) और 15T Pro की कीमत €799 (करीब 82,500 रुपये) बताई गई है।

